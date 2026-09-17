Türk Dizilerinin Rusya'daki Gücü Bir Kez Daha Kanıtlandı: Burak Özçivit'in Adı Bebeklere Verilmeye Başlandı!

Aslen Gaziantepli bir aileden gelen Burak Özçivit, oyunculuk kariyerinde küçük rollerden geçerek yükseldi. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Kariyerinin dönüm noktası ise 2015-2017 yıllarında yayınlanan Kara Sevda oldu; dizide canlandırdığı Kemal Soydere karakteri, oyuncuyu başta Balkanlar ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede tanınır hale getirdi. 2019'dan bu yana ise Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'yi canlandıran Özçivit, bu rolüyle de yurt dışında geniş bir hayran kitlesi kazandı.