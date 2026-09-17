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Türk Dizilerinin Rusya'daki Gücü Bir Kez Daha Kanıtlandı: Burak Özçivit'in Adı Bebeklere Verilmeye Başlandı!

Türk Dizilerinin Rusya'daki Gücü Bir Kez Daha Kanıtlandı: Burak Özçivit'in Adı Bebeklere Verilmeye Başlandı!

Rusya burak özçivit Türk dizileri
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 10:43
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Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisi Rusya'da bambaşka bir boyut kazandı. Moskova bölgesinde Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 verilerine göre, bu yıl bölgede çocuklara sıra dışı isimler verildi. Listede dikkat çeken detay ise Türk dizileriyle tanınan bir ismin etkisiyle ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Burak Özçivit kariyerine 2006 yapımı Eksi 18 dizisiyle başladı.

Burak Özçivit kariyerine 2006 yapımı Eksi 18 dizisiyle başladı.

Aslen Gaziantepli bir aileden gelen Burak Özçivit, oyunculuk kariyerinde küçük rollerden geçerek yükseldi. 2011-2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Malkoçoğlu Bali Bey karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Kariyerinin dönüm noktası ise 2015-2017 yıllarında yayınlanan Kara Sevda oldu; dizide canlandırdığı Kemal Soydere karakteri, oyuncuyu başta Balkanlar ve Latin Amerika olmak üzere birçok ülkede tanınır hale getirdi. 2019'dan bu yana ise Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'yi canlandıran Özçivit, bu rolüyle de yurt dışında geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Moskova bölgesinde 2026'da erkek bebeklere en çok verilen isimler arasına Burak da girdi.

Moskova bölgesinde 2026'da erkek bebeklere en çok verilen isimler arasına Burak da girdi.

Moskova bölgesi Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılında bölgede doğan bebeklere Odysseus, Apollon ve Yaropolk gibi sıra dışı isimler verildi. Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Türk dizilerinin etkisiyle özellikle erkek bebeklere Burak isminin verilmesi oldu. Yetkililer bu eğilimi, Rusya'da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Türk yapımlarının ve bu yapımlarda rol alan oyuncuların artan popülerliğine bağlıyor.

Burak Özçivit, son dönemde Rusya'da en çok ilgi gören Türk oyunculardan biri oldu.

Burak Özçivit, son dönemde Rusya'da en çok ilgi gören Türk oyunculardan biri oldu.

Rusya'daki hayranları, Burak Özçivit'e olan ilgilerini sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra sokak etkinlikleriyle de gösteriyor; oyuncunun portrelerini elinde taşıyan hayran görüntüleri zaman zaman gündeme geliyor. Kariyerinde yeni bir projeye hazırlandığı belirtilen Özçivit'in, önümüzdeki dönemde Rusya'daki popülerliğini daha da artırarak sürdürmesi bekleniyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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