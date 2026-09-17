Türk Dizilerinin Rusya'daki Gücü Bir Kez Daha Kanıtlandı: Burak Özçivit'in Adı Bebeklere Verilmeye Başlandı!
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Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisi Rusya'da bambaşka bir boyut kazandı. Moskova bölgesinde Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 verilerine göre, bu yıl bölgede çocuklara sıra dışı isimler verildi. Listede dikkat çeken detay ise Türk dizileriyle tanınan bir ismin etkisiyle ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
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Burak Özçivit kariyerine 2006 yapımı Eksi 18 dizisiyle başladı.
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Moskova bölgesinde 2026'da erkek bebeklere en çok verilen isimler arasına Burak da girdi.
Burak Özçivit, son dönemde Rusya'da en çok ilgi gören Türk oyunculardan biri oldu.
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