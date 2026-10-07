Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz İçin Kariyerinde İlk Kez Yapacağı Şeyi Açıkladı!
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si olarak hafızalara kazınan Şebnem Bozoklu, yeni dizisi Susuz Yaz için bavulunu topladı. Kanal D'nin merakla beklenen yapımında Döne'ye hayat verecek oyuncu, ekibin sete çıkması beklenen gün Adana yolculuğu öncesi hayranlarına seslendi. Kısa notunda kariyerinde ilk kez yaşayacağı bir deneyimi de anlattı.
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Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'in Meliha'sıyla parlamış, Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siyle yeniden gündeme oturmuştu.
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Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için ilk kez ana akım bir dizi uğruna şehir dışına çıkıyor.
Susuz Yaz'da Döne'yi canlandıracak Şebnem Bozoklu, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'le aynı kadroda.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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