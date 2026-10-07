Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz İçin Kariyerinde İlk Kez Yapacağı Şeyi Açıkladı!

Bozoklu, Instagram hikayesinde aynada çektiği bir fotoğrafı paylaştı. 'O zaman ver elini Adana' diye başlayan notunda, hayatında ilk kez şehir dışında çekilen bir dizide çalışmaya gittiğini yazdı. Paylaşımına dizinin resmi hesabını da etiketledi.

Sinema filmleri ve dijital bir işi için 15 gün, bir ay şehir dışında kaldığı olmuştu. Ama ana akım bir televizyon projesi için bavul toplaması bir ilk. Üstelik Susuz Yaz'ın çekimleri tamamen Adana'da yapılacak, yani Bozoklu'yu uzun bir şehir dışı mesaisi bekliyor. Peki onu Adana'ya kadar götüren ne? Cevap notun devamında: 'Beni hikayesiyle, senaryosuyla, castingiyle, işe gösterilen özen ve detaylarla büyüledi çünkü Susuz Yaz..'