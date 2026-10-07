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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz İçin Kariyerinde İlk Kez Yapacağı Şeyi Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz İçin Kariyerinde İlk Kez Yapacağı Şeyi Açıkladı!

Kanal D Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 12:54
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si olarak hafızalara kazınan Şebnem Bozoklu, yeni dizisi Susuz Yaz için bavulunu topladı. Kanal D'nin merakla beklenen yapımında Döne'ye hayat verecek oyuncu, ekibin sete çıkması beklenen gün Adana yolculuğu öncesi hayranlarına seslendi. Kısa notunda kariyerinde ilk kez yaşayacağı bir deneyimi de anlattı.

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Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'in Meliha'sıyla parlamış, Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siyle yeniden gündeme oturmuştu.

Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'in Meliha'sıyla parlamış, Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siyle yeniden gündeme oturmuştu.

1979 İstanbul doğumlu Şebnem Bozoklu'nun televizyondaki çıkışı ATV'nin sevilen komedisi Canım Ailem'le geldi. Dizideki Meliha karakteri, ona 2009'da Altın Kelebek'te en iyi komedi kadın oyuncu ödülünü getirdi. Ulan İstanbul'un Yaren'i, Şahsiyet'teki rolü derken 2023'te Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si oldu. Ünlü oyuncu bu diziye 2025 baharında veda etmişti. Geçen ay Ulan İstanbul'daki partneri Salih Bademci'yle 12 yıl sonra bir araya gelmesi de nostalji rüzgârı estirmişti. Son günlerde ise 20 kilo verdikten sonraki yeni haliyle sosyal medyanın gündemindeydi.

Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için ilk kez ana akım bir dizi uğruna şehir dışına çıkıyor.

Şebnem Bozoklu, Susuz Yaz için ilk kez ana akım bir dizi uğruna şehir dışına çıkıyor.

Bozoklu, Instagram hikayesinde aynada çektiği bir fotoğrafı paylaştı. 'O zaman ver elini Adana' diye başlayan notunda, hayatında ilk kez şehir dışında çekilen bir dizide çalışmaya gittiğini yazdı. Paylaşımına dizinin resmi hesabını da etiketledi.

Sinema filmleri ve dijital bir işi için 15 gün, bir ay şehir dışında kaldığı olmuştu. Ama ana akım bir televizyon projesi için bavul toplaması bir ilk. Üstelik Susuz Yaz'ın çekimleri tamamen Adana'da yapılacak, yani Bozoklu'yu uzun bir şehir dışı mesaisi bekliyor. Peki onu Adana'ya kadar götüren ne? Cevap notun devamında: 'Beni hikayesiyle, senaryosuyla, castingiyle, işe gösterilen özen ve detaylarla büyüledi çünkü Susuz Yaz..'

Susuz Yaz'da Döne'yi canlandıracak Şebnem Bozoklu, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'le aynı kadroda.

Susuz Yaz'da Döne'yi canlandıracak Şebnem Bozoklu, Mert Ramazan Demir ve Lizge Cömert'le aynı kadroda.

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, Kanal D'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri. Metin Erksan'ın 1964'te Berlin'den Altın Ayı'yla dönen efsane filminin hikâyesi, bu kez Ay Yapım imzasıyla ekrana taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan, senaryoda Sema Ergenekon var.

Bozoklu'nun canlandıracağı Döne, Resul'un eşi; bağlama çalan, sevda türküleriyle büyümüş ama hayatı boyunca aşkı tatmamış bir kadın. Osman'da Mert Ramazan Demir, Bahar'da Lizge Cömert izleyici karşısına çıkacak. Adana'daki sağanak yüzünden bir gün ertelenen çekimlerin 7 Ekim'de başlaması planlanıyordu. Set öncesinde oyuncular at binme dersleri aldı, yöre ağzı üzerine de çalıştı. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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