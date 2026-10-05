Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu'nun 20 Kilo Verdikten Sonraki Son Hali Dikkat Çekti!

Tiyatro kökenli oyuncu, televizyon seyircisinin karşısına ilk büyük çıkışını Selena'nın Ceylan'ıyla yaptı. Ardından Canım Ailem'in Meliha'sı, Ulan İstanbul'un Yaren'i ve Babam Çok Değişti'nin Aslı Pamuk'u derken ona hem komedi hem dram yakıştı. Son yılların en çok konuşulan rolü ise Kızılcık Şerbeti'ndeki Meri oldu; Bozoklu, Mayıs 2025'te 3. sezon finali öncesinde diziye veda etmişti.

Sonrasında Show TV'nin Rüya Gibi dizisinde Fiko'ya hayat verdi. Dizi düşük reytingler yüzünden 13. bölümde final yapınca, kötü haberi takipçilerine TikTok'tan bizzat kendisi duyurdu. Sinemada da boş durmadı; Seda Bakan, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'yla Gelin Takımı 2'de yeniden buluştu.