Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu'nun 20 Kilo Verdikten Sonraki Son Hali Dikkat Çekti!
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si olarak hafızalara kazınan Şebnem Bozoklu, bu kez bir rolle değil son haliyle gündemde. Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturan oyuncu, tören öncesi verdiği pozlarda fit görüntüsüyle bütün dikkatleri üzerine topladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'den Kızılcık Şerbeti'ne uzanan kariyeriyle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.
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Altın Koza jürisinde ortaya çıkan Şebnem Bozoklu, bir yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı.
Şebnem Bozoklu son haliyle Kanal D'nin Susuz Yaz dizisinde Döne olarak ekrana dönüyor.
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