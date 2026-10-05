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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu'nun 20 Kilo Verdikten Sonraki Son Hali Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nin Meri'siydi: Şebnem Bozoklu'nun 20 Kilo Verdikten Sonraki Son Hali Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 12:25
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Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si olarak hafızalara kazınan Şebnem Bozoklu, bu kez bir rolle değil son haliyle gündemde. Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturan oyuncu, tören öncesi verdiği pozlarda fit görüntüsüyle bütün dikkatleri üzerine topladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'den Kızılcık Şerbeti'ne uzanan kariyeriyle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.

Şebnem Bozoklu, Canım Ailem'den Kızılcık Şerbeti'ne uzanan kariyeriyle ekranın en tanıdık yüzlerinden biri.

Tiyatro kökenli oyuncu, televizyon seyircisinin karşısına ilk büyük çıkışını Selena'nın Ceylan'ıyla yaptı. Ardından Canım Ailem'in Meliha'sı, Ulan İstanbul'un Yaren'i ve Babam Çok Değişti'nin Aslı Pamuk'u derken ona hem komedi hem dram yakıştı. Son yılların en çok konuşulan rolü ise Kızılcık Şerbeti'ndeki Meri oldu; Bozoklu, Mayıs 2025'te 3. sezon finali öncesinde diziye veda etmişti.

Sonrasında Show TV'nin Rüya Gibi dizisinde Fiko'ya hayat verdi. Dizi düşük reytingler yüzünden 13. bölümde final yapınca, kötü haberi takipçilerine TikTok'tan bizzat kendisi duyurdu. Sinemada da boş durmadı; Seda Bakan, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'yla Gelin Takımı 2'de yeniden buluştu.

Altın Koza jürisinde ortaya çıkan Şebnem Bozoklu, bir yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı.

Altın Koza jürisinde ortaya çıkan Şebnem Bozoklu, bir yılda tam 20 kilo verdiğini açıkladı.

Bozoklu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisindeydi. Zuhal Olcay'ın başkanlık ettiği jüride, Ulan İstanbul'dan eski rol arkadaşı Salih Bademci de yer aldı. İkili, festivalden kısa süre önce 12 yıl sonra yan yana gelip dizinin hayranlarını nostaljiye boğmuştu. Ödül töreni öncesinde jüri arkadaşlarıyla objektiflere poz veren oyuncunun şıklığı ve fit fiziği ilk bakışta fark edildi.

Asıl bomba ise ardından geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozoklu, son bir yılda tam 20 kilo verdiğini anlattı. Peki Şebnem Bozoklu nasıl kilo verdi? Oyuncu bu sırrı henüz paylaşmadı; diyet mi, spor mu yoksa ikisi birden mi, merak edenler bir süre daha bekleyecek.

Şebnem Bozoklu son haliyle Kanal D'nin Susuz Yaz dizisinde Döne olarak ekrana dönüyor.

Şebnem Bozoklu son haliyle Kanal D'nin Susuz Yaz dizisinde Döne olarak ekrana dönüyor.

Değişimin sinyali aslında bir süredir veriliyordu. Bozoklu, Mayıs ayında yeni saçları ve tarzıyla da sosyal medyada epey konuşulmuştu. Önce imaj, ardından 20 kilo derken oyuncu bambaşka bir enerjiyle yeni sezona giriyor.

Şimdi sırada yeni rolü var. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert'in paylaştığı Susuz Yaz'da bağlama çalan, sevda türküleriyle büyümüş Döne'yi canlandıracak. Hikayeye Resul'ün eşi olarak dahil olacak oyuncu, önümüzdeki hafta çekimler için yeniden Adana'ya gidecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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