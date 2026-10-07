Müzik Zevkine Göre Bir İlişkiden Ne Beklediğini Söylüyoruz!
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Müzik hayatlarımızın büyük parçası. Bu yüzden de müzik zevki kendimizle ilgili pek çok şeyi açık ediyor. Peki senin bir ilişkiden beklentin ne? Müzik zevkine göre bu sorunun yanıtı vereceğiz. Hemen testi çözmeye başla! 👇
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1. Uzun bir yolculuğa çıkacaksın ve çalma listesi oluşturma görevi tamamen sana verildi. Nasıl bir liste hazırlarsın?
2. Çok sevdiğin bir sanatçının konserine gittin. Performans sırasında seni en çok etkileyen şey ne olur?
3. Amy Winehouse'dan bir şarkı seç bakalım, hangisi senin ruh halini daha iyi anlatıyor?
4. Bu enstrümanlardan hangisinin sesi seni daha çok etkiliyor?
5. Yeni bir şarkı keşfettiğinde onu başkasıyla paylaşma motivasyonun ne olur?
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6. Hangi müzik döneminde yaşamak isterdin?
7. Şimdi de Whitney Houston'dan bir şarkı seç bakalım!
8. Son olarak, sevgilin sana bir şarkı gönderse bunlardan hangisi olmasını isterdin?
Sen bir ilişkide güven ve huzur arıyorsun!
Sen bir ilişkide tutku ve heyecan arıyorsun!
Sen bir ilişkide özgürlüğünü korumak istiyorsun!
Sen bir ilişkide derinlik ve zihinsel uyum arıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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