Müzik Zevkine Göre Bir İlişkiden Ne Beklediğini Söylüyoruz!

Senin için birinden hoşlanmak yalnızca fiziksel çekimle açıklanabilecek kadar basit değil. Seni gerçekten etkileyen kişi, saatlerce konuşabildiğin ve sohbet ettikçe yeni bir tarafını keşfettiğin biri oluyor. Bir şarkının sözleri, bir filmin finali veya gece yarısı akla gelen tuhaf bir fikir üzerine uzun uzun konuşabilmek senin için ciddi bir yakınlık göstergesi. Yüzeysel ilişkiler bir süre ilgini çekse bile uzun vadede zihinsel ve duygusal olarak beslenmek istiyorsun. Partnerinin seni gerçekten anlamaya çalışmasını bekliyorsun.