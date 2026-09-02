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Kız Kardeşinin Düğününe Katılmamıştı: Burak Özçivit Set Arasında Soluğu Bakın Kimin Yanında Aldı!

Kız Kardeşinin Düğününe Katılmamıştı: Burak Özçivit Set Arasında Soluğu Bakın Kimin Yanında Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 11:07
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Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılmaması, günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü oyuncunun yoğun set programı nedeniyle törene gidemediği açıklanırken Fahriye Evcen’in de düğünde yer almaması “gelin-görümce krizi” iddialarını beraberinde getirdi. Evcen’in aynı günlerde çocuklarıyla tatilden paylaşımlar yapması üzerine sosyal medyadaki yorumların dozu giderek arttı. Ailesi hakkında üretilen senaryolara sert sözlerle tepki gösteren Burak Özçivit, çekimlere verilen ilk arada soluğu eşinin ve çocuklarının yanında aldı. Çiftten gelen romantik tatil pozu, günlerdir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gelin, düğünle başlayan ve Bodrum tatiline uzanan olayların detaylarına birlikte bakalım.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde hiç beklemedikleri bir aile krizi iddiasıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde hiç beklemedikleri bir aile krizi iddiasıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Her şey, Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’in Hasan Sağdıç’la Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen düğünüyle başladı. Özçivit ailesinin neredeyse tam kadro katıldığı törende Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Düğünden paylaşılan aile fotoğraflarında ünlü çiftin görülmemesi, sosyal medyada kısa sürede çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit, oğlunun Adana’daki yeni projesinin çekimleri nedeniyle düğüne katılamadığını açıkladı. Burçun Özçivit de ağabeyiyle görüntülü konuştuklarını belirterek “Kalbi bizimle” sözleriyle herhangi bir sorun olmadığının altını çizdi. Ancak bu açıklamalar, sosyal medyadaki tartışmaları tamamen sona erdirmeye yetmedi. Burak Özçivit’in yoğun set programı gerekçe gösterilirken Fahriye Evcen’in neden düğünde olmadığı merak konusu oldu. Evcen’in aynı günlerde çocuklarıyla tatilde olması da “gelin-görümce arasında kriz mi var?” iddialarını beraberinde getirdi.

Fahriye Evcen’in düğün günlerine denk gelen tatil paylaşımları, ortaya atılan iddiaların daha da büyümesine yol açtı.

Fahriye Evcen’in düğün günlerine denk gelen tatil paylaşımları, ortaya atılan iddiaların daha da büyümesine yol açtı.

Oğulları Karan ve Kerem’le tatiline devam eden Fahriye Evcen, düğünün gerçekleştiği günlerde sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı. Evcen’in kucağında oğluyla verdiği tatil pozu kısa sürede gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Burak setteydi, Fahriye neden düğüne katılmadı?” yorumlarında bulundu. Paylaşımların zamanlaması nedeniyle Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’le arasında bir problem olduğu iddiaları yeniden gündeme taşındı.

Tartışmalar sürerken bazı magazin hesaplarında Fahriye Evcen’in “Görümcemi sevmiyorum diye düğününe gitmedim” dediğini öne süren paylaşımlar da dolaşıma sokuldu. Herhangi bir gerçek açıklamaya dayanmayan bu sözler kısa sürede yayılınca Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Eşi ve ailesi hakkında yazılanlara tepki gösteren oyuncu, “Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız… Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit’in sert çıkışının ardından Fahriye Evcen’in tatil paylaşımlarına devam etmesi de ayrıca konuşuldu. Evcen’in fotoğraflarına “to be continued…” yani “devam edecek…” ve “currently elsewhere” yani “şu anda başka bir yerde” notlarını eklemesi bazı kullanıcılar tarafından manidar bulundu. Ünlü oyuncunun eleştirileri umursamadığını paylaşımlarıyla gösterdiği öne sürülse de Evcen, düğüne neden katılmadığı ya da görümcesiyle arasında bir problem olup olmadığı konusunda doğrudan bir açıklama yapmadı.

Yoğun set programı nedeniyle ailesinden ayrı kalan Burak Özçivit, çekimlere verilen ilk arada soluğu Fahriye Evcen ve çocuklarının yanında aldı.

Yoğun set programı nedeniyle ailesinden ayrı kalan Burak Özçivit, çekimlere verilen ilk arada soluğu Fahriye Evcen ve çocuklarının yanında aldı.

Adana’daki yeni projesinin çekimlerinden fırsat bulan Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile oğulları Karan ve Kerem’in tatil yaptığı Bodrum’a geçti. Böylece aile, düğün ve tatil paylaşımları üzerinden günlerdir devam eden tartışmaların ardından yeniden tam kadro bir araya geldi. Özçivit’in oğullarıyla vakit geçirdiği ve set yoğunluğunun yorgunluğunu ailesinin yanında attığı görüldü.

Fahriye Evcen de eşiyle birlikte çekilen yeni bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Burak Özçivit’in omzuna yaslandığı romantik pozu paylaşan Evcen, herhangi bir açıklama yapmadan tatillerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini gösterdi. Çiftin uzun bir aradan sonra gelen birlikte paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Burak Özçivit’in düğüne katılmasının önündeki engelin yoğun set programı olduğu daha önce ailesi tarafından açıklanmıştı. Çekimlerden fırsat bulur bulmaz eşinin ve çocuklarının yanına gitmesi de bu açıklamayı destekleyen son gelişme oldu. Günlerdir konuşulan gelin-görümce krizine ilişkin taraflardan doğrulanmış herhangi bir açıklama gelmezken, Özçivit ailesinin iddialardan duyduğu rahatsızlık ise Burak Özçivit’in sert sözleriyle açıkça ortaya konmuş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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