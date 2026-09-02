Kız Kardeşinin Düğününe Katılmamıştı: Burak Özçivit Set Arasında Soluğu Bakın Kimin Yanında Aldı!
Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılmaması, günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü oyuncunun yoğun set programı nedeniyle törene gidemediği açıklanırken Fahriye Evcen’in de düğünde yer almaması “gelin-görümce krizi” iddialarını beraberinde getirdi. Evcen’in aynı günlerde çocuklarıyla tatilden paylaşımlar yapması üzerine sosyal medyadaki yorumların dozu giderek arttı. Ailesi hakkında üretilen senaryolara sert sözlerle tepki gösteren Burak Özçivit, çekimlere verilen ilk arada soluğu eşinin ve çocuklarının yanında aldı. Çiftten gelen romantik tatil pozu, günlerdir devam eden tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gelin, düğünle başlayan ve Bodrum tatiline uzanan olayların detaylarına birlikte bakalım.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde hiç beklemedikleri bir aile krizi iddiasıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.
Fahriye Evcen’in düğün günlerine denk gelen tatil paylaşımları, ortaya atılan iddiaların daha da büyümesine yol açtı.
Yoğun set programı nedeniyle ailesinden ayrı kalan Burak Özçivit, çekimlere verilen ilk arada soluğu Fahriye Evcen ve çocuklarının yanında aldı.
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