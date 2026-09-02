Kız Kardeşinin Düğününe Katılmamıştı: Burak Özçivit Set Arasında Soluğu Bakın Kimin Yanında Aldı!

Oğulları Karan ve Kerem’le tatiline devam eden Fahriye Evcen, düğünün gerçekleştiği günlerde sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaştı. Evcen’in kucağında oğluyla verdiği tatil pozu kısa sürede gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları, “Burak setteydi, Fahriye neden düğüne katılmadı?” yorumlarında bulundu. Paylaşımların zamanlaması nedeniyle Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’le arasında bir problem olduğu iddiaları yeniden gündeme taşındı.

Tartışmalar sürerken bazı magazin hesaplarında Fahriye Evcen’in “Görümcemi sevmiyorum diye düğününe gitmedim” dediğini öne süren paylaşımlar da dolaşıma sokuldu. Herhangi bir gerçek açıklamaya dayanmayan bu sözler kısa sürede yayılınca Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Eşi ve ailesi hakkında yazılanlara tepki gösteren oyuncu, “Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız… Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın. Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit’in sert çıkışının ardından Fahriye Evcen’in tatil paylaşımlarına devam etmesi de ayrıca konuşuldu. Evcen’in fotoğraflarına “to be continued…” yani “devam edecek…” ve “currently elsewhere” yani “şu anda başka bir yerde” notlarını eklemesi bazı kullanıcılar tarafından manidar bulundu. Ünlü oyuncunun eleştirileri umursamadığını paylaşımlarıyla gösterdiği öne sürülse de Evcen, düğüne neden katılmadığı ya da görümcesiyle arasında bir problem olup olmadığı konusunda doğrudan bir açıklama yapmadı.