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Eski Eşi Reha Muhtar'ın Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Deniz Uğur'dan Radikal Karar!

Eski Eşi Reha Muhtar'ın Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Deniz Uğur'dan Radikal Karar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 15:45
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Reha Muhtar’ın haziran ayındaki vefatının ardından çocuklarıyla birlikte gözlerden uzaklaşan Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini bozdu. Muhtar’la birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleri Mina ve Poyraz’ın yas sürecine odaklanan oyuncu, ailesiyle şehir hayatından uzak bir köy evine çekildi. Toprakla uğraştıklarını, kendi yetiştirdikleri sebzelerle beslendiklerini ve yaralarını sakinlik içinde sarmaya çalıştıklarını anlatan Uğur, yeni hayat düzenlerinin detaylarını paylaştı. “Hiç kimse her şeyi aynı anda çözemez” diyen ünlü oyuncu, değişen koşullara uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Deniz Uğur’un “Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz” sözleriyle anlattığı toparlanma sürecine gelin birlikte bakalım.

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Başarılı oyuncu Deniz Uğur, kariyeri kadar özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlerle de uzun yıllardır gündemde yer alıyor.

Başarılı oyuncu Deniz Uğur, kariyeri kadar özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlerle de uzun yıllardır gündemde yer alıyor.

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Deniz Uğur; Baba Evi, Zalim İstanbul, Bir Deli Rüzgar, Kırmızı Oda ve Demir Kadın: Neslican gibi birçok projede rol aldı. Tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boyunca performans sergileyen Uğur, farklı türlerdeki karakterleri başarıyla canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ünlü oyuncunun özel hayatındaki en çok konuşulan ilişkilerinden biri ise gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar’la yaşadığı birliktelik oldu. 2007 yılında başlayan ilişkilerinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, 2010 yılında yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından çocuklarının velayeti üzerinden uzun ve oldukça yıpratıcı bir süreç yaşayan Deniz Uğur ile Reha Muhtar, yıllar boyunca karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi. Ancak aralarındaki bütün anlaşmazlıklara rağmen Reha Muhtar’ın vefatı hem ikizleri hem de Deniz Uğur’un ailesini derinden etkiledi.

Günümüzde oyuncu Erdinç Gülener’le evli olan Deniz Uğur, Muhtar’ın hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarının yas sürecine odaklandı. Sosyal medyadan ve magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.

Haziran ayında yaşamını yitiren Reha Muhtar’ın vefatı, başta çocukları Mina ve Poyraz olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Haziran ayında yaşamını yitiren Reha Muhtar’ın vefatı, başta çocukları Mina ve Poyraz olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar, 66 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk televizyonculuğunun uzun yıllar en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhtar’ın vefat haberi, medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Reha Muhtar’ın çocukları Mina, Poyraz ve Ayşe Nazlı Yumlu, babalarını son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye Beşiktaş formasıyla katılan Mina’nın bu tercihi dikkat çekerken Muhtar’ın tabutunun üzerine de Beşiktaş forması serildi.

Tören boyunca babalarının tabutunun başından ayrılmayan kardeşlerin yaşadığı acı kameralara yansıdı. Poyraz’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sevenlerini derinden etkilerken üç kardeş, cenazede kendilerine iletilen başsağlığı dileklerini birlikte kabul etti.

Reha Muhtar’ın vefatının ardından çocuklarının yaşadığı süreci gözlerden uzak yürütmek isteyen Deniz Uğur ise uzun süre paylaşım yapmadı. Ünlü oyuncu, yaz aylarını şehir hayatından uzakta geçirerek hem kendisinin hem de çocuklarının yaralarını sarmaya odaklandı.

Bu dönemde herhangi bir televizyon projesiyle gündeme gelmeyen Uğur, ailesinin mahremiyetini korumayı tercih etti. Sessizliğini koruyan oyuncunun sağlık durumu ve çocuklarıyla nasıl bir süreç geçirdiği sevenleri tarafından merak ediliyordu.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu ve ailesinin yeni yaşam düzenini anlattı.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu ve ailesinin yeni yaşam düzenini anlattı.

Ailece iyi olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Deniz Uğur, bu yazı kendi aralarında, yaralarını sarıp iyileşerek geçirmek istediklerini belirtti. Yaşadıkları zorlu dönemin ardından kalabalıktan uzaklaşmayı seçtiklerini anlatan oyuncu, bu kararın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

Eşi Erdinç Gülener ve çocuklarıyla birlikte köy evinde sakin bir hayat kuran Uğur, şehir kaosundan uzak geçirdikleri günlerde toprakla uğraştıklarını söyledi. Kendi yetiştirdikleri taze sebzeleri yediklerini belirten oyuncu; samimi komşuları, sevdikleri ve az sayıda insanla bir arada olmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Her sabah bülbül sesleriyle uyanmanın ve dünyanın içinde bulunduğu keşmekeşi uzaktan izlemenin kendisi için en doğru karar olduğunu söyleyen Uğur, yaşanan sorunların tamamını aynı anda çözmenin mümkün olmadığına dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Hiç kimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım” sözleriyle geçirdikleri toparlanma sürecini anlattı.

Değişen koşullara uyum sağlamaya çalıştıklarını belirten Deniz Uğur, ailesiyle birlikte sağlıklı ve bir arada oldukları için şükrettiğini söyledi. “Hamdolsun bir aradayız, sağlıklıyız ve değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde hizalanıp hayatı yeniden yapılandırıyoruz” diyen oyuncu, kurdukları yeni düzeni bu sözlerle özetledi.

Yaşananların ardından içinin rahat olduğunu da belirten Uğur, “Kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah’ın dediği olur” ifadeleriyle inancına vurgu yaptı. Açıklamasının sonunda kendisini merak eden sevenlerine teşekkür ederek güzel günlerde yeniden buluşmayı diledi.

Reha Muhtar’ın vefatının ardından çocuklarının yanında olmayı ve onların bu hassas dönemi sakin biçimde atlatmasını önceleyen Deniz Uğur, şimdilik gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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