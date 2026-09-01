Eski Eşi Reha Muhtar'ın Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Deniz Uğur'dan Radikal Karar!

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Deniz Uğur; Baba Evi, Zalim İstanbul, Bir Deli Rüzgar, Kırmızı Oda ve Demir Kadın: Neslican gibi birçok projede rol aldı. Tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boyunca performans sergileyen Uğur, farklı türlerdeki karakterleri başarıyla canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ünlü oyuncunun özel hayatındaki en çok konuşulan ilişkilerinden biri ise gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar’la yaşadığı birliktelik oldu. 2007 yılında başlayan ilişkilerinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Çift, 2010 yılında yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından çocuklarının velayeti üzerinden uzun ve oldukça yıpratıcı bir süreç yaşayan Deniz Uğur ile Reha Muhtar, yıllar boyunca karşılıklı açıklamalarla gündeme geldi. Ancak aralarındaki bütün anlaşmazlıklara rağmen Reha Muhtar’ın vefatı hem ikizleri hem de Deniz Uğur’un ailesini derinden etkiledi.

Günümüzde oyuncu Erdinç Gülener’le evli olan Deniz Uğur, Muhtar’ın hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarının yas sürecine odaklandı. Sosyal medyadan ve magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti.