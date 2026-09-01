Eski Eşi Reha Muhtar'ın Ölümünden Aylar Sonra Ortaya Çıkan Deniz Uğur'dan Radikal Karar!
Reha Muhtar’ın haziran ayındaki vefatının ardından çocuklarıyla birlikte gözlerden uzaklaşan Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini bozdu. Muhtar’la birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleri Mina ve Poyraz’ın yas sürecine odaklanan oyuncu, ailesiyle şehir hayatından uzak bir köy evine çekildi. Toprakla uğraştıklarını, kendi yetiştirdikleri sebzelerle beslendiklerini ve yaralarını sakinlik içinde sarmaya çalıştıklarını anlatan Uğur, yeni hayat düzenlerinin detaylarını paylaştı. “Hiç kimse her şeyi aynı anda çözemez” diyen ünlü oyuncu, değişen koşullara uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Deniz Uğur’un “Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz” sözleriyle anlattığı toparlanma sürecine gelin birlikte bakalım.
Başarılı oyuncu Deniz Uğur, kariyeri kadar özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlerle de uzun yıllardır gündemde yer alıyor.
Haziran ayında yaşamını yitiren Reha Muhtar’ın vefatı, başta çocukları Mina ve Poyraz olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu ve ailesinin yeni yaşam düzenini anlattı.
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