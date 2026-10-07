Önce 100 Şubeye Ulaştı, Şimdi 11 Restoranı Kaldı: Ünlü Pizza Zinciri Üçüncü Kez İflas Başvurusu Yaptı
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Boston'da 1981'de açılan pizza zinciri Bertucci's, bir dönem 100'ü aşkın restoranıyla ABD'nin doğusunda tanınan markalar arasındaydı. Bugün ise elinde yalnızca 11 şube kaldı. Şirket, son yedi yılda üç kez iflas koruması başvurusunda bulundu.
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Boston'da başlayan hikâye 100'ü aşkın restorana kadar uzandı.
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Yedi yılda üç iflas başvurusu, onlarca kapanan şube.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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