Önce 100 Şubeye Ulaştı, Şimdi 11 Restoranı Kaldı: Ünlü Pizza Zinciri Üçüncü Kez İflas Başvurusu Yaptı

Bertucci's'in hikâyesi 1981'de Boston'da başladı. Marka, 1980'li yıllarda Massachusetts'te hızla büyüdü. 1985'te ikinci ve üçüncü restoranını açan zincir, 1989'a gelindiğinde 14 şubeye ulaşmıştı.

Büyüme Massachusetts sınırlarında kalmadı. Zincir New Hampshire, Florida ve Illinois gibi eyaletlere de uzandı ve zirve döneminde toplam şube sayısı 100'ün üzerine çıktı.

Bugün tablo çok farklı. Markanın tabelası yalnızca Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania'da görülüyor. Toplam şube sayısı 11'e inmiş durumda. Yani zincir, zirvedeki restoran sayısının yaklaşık onda dokuzunu kaybetti.