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Önce 100 Şubeye Ulaştı, Şimdi 11 Restoranı Kaldı: Ünlü Pizza Zinciri Üçüncü Kez İflas Başvurusu Yaptı

Önce 100 Şubeye Ulaştı, Şimdi 11 Restoranı Kaldı: Ünlü Pizza Zinciri Üçüncü Kez İflas Başvurusu Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 12:53
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Boston'da 1981'de açılan pizza zinciri Bertucci's, bir dönem 100'ü aşkın restoranıyla ABD'nin doğusunda tanınan markalar arasındaydı. Bugün ise elinde yalnızca 11 şube kaldı. Şirket, son yedi yılda üç kez iflas koruması başvurusunda bulundu.

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Boston'da başlayan hikâye 100'ü aşkın restorana kadar uzandı.

Boston'da başlayan hikâye 100'ü aşkın restorana kadar uzandı.

Bertucci's'in hikâyesi 1981'de Boston'da başladı. Marka, 1980'li yıllarda Massachusetts'te hızla büyüdü. 1985'te ikinci ve üçüncü restoranını açan zincir, 1989'a gelindiğinde 14 şubeye ulaşmıştı.

Büyüme Massachusetts sınırlarında kalmadı. Zincir New Hampshire, Florida ve Illinois gibi eyaletlere de uzandı ve zirve döneminde toplam şube sayısı 100'ün üzerine çıktı.

Bugün tablo çok farklı. Markanın tabelası yalnızca Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania'da görülüyor. Toplam şube sayısı 11'e inmiş durumda. Yani zincir, zirvedeki restoran sayısının yaklaşık onda dokuzunu kaybetti.

Yedi yılda üç iflas başvurusu, onlarca kapanan şube.

Yedi yılda üç iflas başvurusu, onlarca kapanan şube.

Düşüş ilk kez Nisan 2018'de resmen ortaya çıktı. Bertucci's, Chapter 11 kapsamında iflas koruması istedi ve aynı süreçte 40'tan fazla restoranını kapattı. Geriye 59 şube kaldı.

İkinci başvuru Aralık 2022'de geldi. Bu tarihte şube sayısı 31'e gerilemişti ve 15 restoran daha kapatıldı. Üçüncü başvuru ise 24 Nisan 2025'te yapıldı. Şirket, başvurudan bir gün önce yeni bir restoran konseptini tanıtmıştı.

Bertucci's, başvuruların gerekçesi olarak tüketici talebinin geleneksel restoranlardan uzaklaşmasını gösterdi. Eylül 2025'te Virginia'daki Springfield şubesinin kapanmasıyla küçülme devam etti. Şirket bugün yalnızca 11 restoranla hizmet veriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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