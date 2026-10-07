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Bodrum'un Ünlü Oteli Asr-ı Ala İflas Ediyor: Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi!

Bodrum'un Ünlü Oteli Asr-ı Ala İflas Ediyor: Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 10:11
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Bodrum Akyarlar'da alkolsüz her şey dahil konseptiyle hizmet veren Asr-ı Ala Hotel'in sahibi şirketler ve ortağı Mustafa Polat için konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı, 2023 yazında kapılarını açan tesisi hukuki bir sürece soktu.

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Mahkeme, otelin sahibi şirketlerle Mustafa Polat'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Mahkeme, otelin sahibi şirketlerle Mustafa Polat'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

Başvuruyu Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş., Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat yaptı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, dört tarafa da konkordato kapsamında 3 ay geçici mühlet verdi.

Geçici mühlet süresince şirketler ve Polat, alacaklıların takiplerine karşı korunuyor. Yani bu 3 ay boyunca alacaklılar icra yoluyla tahsilat yapamıyor; mahkemenin sürecin devamı ya da sonu hakkındaki kararı ise ileride belli olacak.

Muhafazakâr tatil konseptiyle yola çıkan tesis, 25 bin metrekarelik alanda 158 odayla hizmet veriyor.

Muhafazakâr tatil konseptiyle yola çıkan tesis, 25 bin metrekarelik alanda 158 odayla hizmet veriyor.

Akyarlar'daki tesis, 25 bin metrekarelik bir alana kurulu. 158 odası ve 480 yatak kapasitesi bulunan otel, alkolsüz her şey dahil konsepti sunuyor; kadınlara ayrılmış havuz ve plaj alanlarıyla da dikkat çekiyor. Turgutreis Marina'ya 5 km, Bodrum merkezine ise 20 km uzaklıkta.

Otelin tanıtım bilgilerine göre ana restoran 400 kişilik. Çocuk kulübü, mini disko ve oyun alanlarıyla aileleri hedefleyen tesiste gündüz ve gece animasyon programları, bazı akşamlar canlı müzik yapılıyor. Denize yaklaşık 150 metre mesafedeki otel, plaja gündüz saatlerinde buggy servisiyle bağlanıyor.

Tesisin yaz sezonunda kapılarını açtığı 2023'ten bugüne kısa sayılabilecek bir süre geçti. Mahkemenin 3 aylık mühlet sonunda nasıl bir yol izleyeceği, otelin ve bağlı şirketlerin geleceğini belirleyecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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