Bodrum'un Ünlü Oteli Asr-ı Ala İflas Ediyor: Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi!
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Bodrum Akyarlar'da alkolsüz her şey dahil konseptiyle hizmet veren Asr-ı Ala Hotel'in sahibi şirketler ve ortağı Mustafa Polat için konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı, 2023 yazında kapılarını açan tesisi hukuki bir sürece soktu.
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Mahkeme, otelin sahibi şirketlerle Mustafa Polat'a 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
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Muhafazakâr tatil konseptiyle yola çıkan tesis, 25 bin metrekarelik alanda 158 odayla hizmet veriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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