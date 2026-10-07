Bodrum'un Ünlü Oteli Asr-ı Ala İflas Ediyor: Mahkeme 3 Aylık Süre Verdi!

Akyarlar'daki tesis, 25 bin metrekarelik bir alana kurulu. 158 odası ve 480 yatak kapasitesi bulunan otel, alkolsüz her şey dahil konsepti sunuyor; kadınlara ayrılmış havuz ve plaj alanlarıyla da dikkat çekiyor. Turgutreis Marina'ya 5 km, Bodrum merkezine ise 20 km uzaklıkta.

Otelin tanıtım bilgilerine göre ana restoran 400 kişilik. Çocuk kulübü, mini disko ve oyun alanlarıyla aileleri hedefleyen tesiste gündüz ve gece animasyon programları, bazı akşamlar canlı müzik yapılıyor. Denize yaklaşık 150 metre mesafedeki otel, plaja gündüz saatlerinde buggy servisiyle bağlanıyor.

Tesisin yaz sezonunda kapılarını açtığı 2023'ten bugüne kısa sayılabilecek bir süre geçti. Mahkemenin 3 aylık mühlet sonunda nasıl bir yol izleyeceği, otelin ve bağlı şirketlerin geleceğini belirleyecek.