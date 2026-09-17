Bülent Ersoy Konserinde Coştu: Dans Şovu Olay Oldu!

Kırmızı püsküllü, omzu açık bir kıyafet tercih eden sanatçı, sahnede enerjik adımlarla bir uçtan diğerine geçerek performansına hareket kattı. Konser boyunca sık sık kollarını açarak enerjisini gösteren Ersoy, sahnenin farklı noktalarında poz vererek dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde sanatçının adeta dans eder gibi hareket ettiği anlar öne çıktı. Konser, sanatçının bu yaz farklı şehirlerde sürdürdüğü turne programının bir parçası olarak gerçekleşti.