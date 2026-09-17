Bülent Ersoy Konserinde Coştu: Dans Şovu Olay Oldu!
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Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, dün akşam çıktığı Bursa sahnesinde adeta gençlik yıllarındaki enerjisine geri döndü. Kırmızı püsküllü kıyafetiyle dikkat çeken sanatçı, performansı boyunca sahnenin bir ucundan diğerine hareket ederek dans eder gibi bir görüntü sergiledi. Konserden paylaşılan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
Kaynak: 2. Sayfa
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74 yaşındaki Bülent Ersoy, yaz sonunda çıktığı sahnelerde enerjisini konuşturmaya devam ediyor.
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Bülent Ersoy, 16 Eylül Çarşamba akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu.
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