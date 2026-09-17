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Bülent Ersoy Konserinde Coştu: Dans Şovu Olay Oldu!

Bülent Ersoy Konserinde Coştu: Dans Şovu Olay Oldu!

Konser Bülent Ersoy
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
17.09.2026 - 10:09
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Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, dün akşam çıktığı Bursa sahnesinde adeta gençlik yıllarındaki enerjisine geri döndü. Kırmızı püsküllü kıyafetiyle dikkat çeken sanatçı, performansı boyunca sahnenin bir ucundan diğerine hareket ederek dans eder gibi bir görüntü sergiledi. Konserden paylaşılan görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak: 2. Sayfa

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74 yaşındaki Bülent Ersoy, yaz sonunda çıktığı sahnelerde enerjisini konuşturmaya devam ediyor.

74 yaşındaki Bülent Ersoy, yaz sonunda çıktığı sahnelerde enerjisini konuşturmaya devam ediyor.

Bursa'daki performansının ardından sosyal medyada dikkat çeken sanatçı, konser takvimini sürdürüyor. Ersoy, son dönemde katıldığı sahne performanslarında da renkli kıyafet tercihleri ve enerjik duruşuyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sanatçının sahne performansları, magazin gündeminin son dönemde en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Bülent Ersoy, 16 Eylül Çarşamba akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu.

Bülent Ersoy, 16 Eylül Çarşamba akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu.

Kırmızı püsküllü, omzu açık bir kıyafet tercih eden sanatçı, sahnede enerjik adımlarla bir uçtan diğerine geçerek performansına hareket kattı. Konser boyunca sık sık kollarını açarak enerjisini gösteren Ersoy, sahnenin farklı noktalarında poz vererek dikkat çekti. Paylaşılan görüntülerde sanatçının adeta dans eder gibi hareket ettiği anlar öne çıktı. Konser, sanatçının bu yaz farklı şehirlerde sürdürdüğü turne programının bir parçası olarak gerçekleşti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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