Lolita Estetiğiyle Yüzünü Gerdirmişti: Bülent Ersoy'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Gerek yaptığı açıklamalar, gerekse estetikleri ve hatta servetiyle magazin gündemindeki yerini alan Bülent Ersoy, son olarak Kuşadası konserindeki çıkışıyla gündem olmuştu. Sahneye yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Diva, kendisine 'Saat kaç oldu farkında mısınız?' diyen izleyiciyi önce azarlayıp sonra küfrederek kovmuştu. Daha sonra sözleri için açıklama yapan Bülent Ersoy hastalığını dile getirerek “Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendinize, konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” açıklamasında bulunmuştu.