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Lolita Estetiğiyle Yüzünü Gerdirmişti: Bülent Ersoy'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Lolita Estetiğiyle Yüzünü Gerdirmişti: Bülent Ersoy'un Son Hali Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2026 - 08:42
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Yaptığı sanat ve sanatçılığının yanı sıra sert çıkışları, serveti ve estetikleriyle sık sık tartışma konusu olan Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, son olarak Kuşadası konserinde seyirciye küfredip kovmasıyla konuşulmuştu. Konsere yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Bülent Ersoy, bir seyirciden gelen 'Saat kaç oldu, farkında mısınız?” sözlerinin üstüne öfkesine hakim olamamıştı. 'Saygısızlık değil, had bildirdim' diye açıklama yapan Diva, bu kez de temmuz ayında yaptırdığı lolita estetiğinin ardından yeni görüntüsüyle gündem oldu.

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74 yaşındaki Bülent Ersoy magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

74 yaşındaki Bülent Ersoy magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Gerek yaptığı açıklamalar, gerekse estetikleri ve hatta servetiyle magazin gündemindeki yerini alan Bülent Ersoy, son olarak Kuşadası konserindeki çıkışıyla gündem olmuştu. Sahneye yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Diva, kendisine 'Saat kaç oldu farkında mısınız?' diyen izleyiciyi önce azarlayıp sonra küfrederek kovmuştu. Daha sonra sözleri için açıklama yapan Bülent Ersoy hastalığını dile getirerek “Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendinize, konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?” açıklamasında bulunmuştu.

Bu kez de Sapanca'da sahne alan Bülent Ersoy, konserdeki performansı ya da sözleriyle değil, son haliyle gündeme oturdu.

Bu kez de Sapanca'da sahne alan Bülent Ersoy, konserdeki performansı ya da sözleriyle değil, son haliyle gündeme oturdu.

Temmuz ayında 'lolita estetiği' yaptıran Bülent Ersoy, yaptırdığı estetik hakkında konuşurken 'Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin.' demişti. Konserde parmağında yaklaşık 12 karat olan ve pembe safir ve pırlantadan oluştuğu tahmin edilen bir yüzük bulunan Diva'nın lolita estetiğinden sonraki son görüntüsü dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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