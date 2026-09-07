Lolita Estetiğiyle Yüzünü Gerdirmişti: Bülent Ersoy'un Son Hali Ortaya Çıktı!
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Yaptığı sanat ve sanatçılığının yanı sıra sert çıkışları, serveti ve estetikleriyle sık sık tartışma konusu olan Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, son olarak Kuşadası konserinde seyirciye küfredip kovmasıyla konuşulmuştu. Konsere yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Bülent Ersoy, bir seyirciden gelen 'Saat kaç oldu, farkında mısınız?” sözlerinin üstüne öfkesine hakim olamamıştı. 'Saygısızlık değil, had bildirdim' diye açıklama yapan Diva, bu kez de temmuz ayında yaptırdığı lolita estetiğinin ardından yeni görüntüsüyle gündem oldu.
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74 yaşındaki Bülent Ersoy magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.
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Bu kez de Sapanca'da sahne alan Bülent Ersoy, konserdeki performansı ya da sözleriyle değil, son haliyle gündeme oturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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