Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na Ünlülerden Tebrik Yağdı: "Tüyler Diken Diken!"

Artık kupalara, finallere, madalyalara alıştık belki ama Filenin Sultanları'nın yaşattığı gururun heyecanı hiç azalmıyor! Ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan millilerimiz, bu kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için İtalya karşısındaydı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final, adına yakışır şekilde nefesleri kesti. İki takımın da son ana kadar pes etmediği, tam beş sete uzayan müthiş mücadelenin sonunda gülen taraf 3-2'lik skorla Türkiye oldu. Son sayı geldiğinde ise yalnızca sahada değil, ekran başında da büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa şampiyonu, bir kez daha hepimizin gururuydu!

Böylesine büyük bir zaferin ardından sosyal medyanın gündemi de haliyle değişti. Sanat, televizyon ve spor dünyasından pek çok ünlü isim, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu peş peşe paylaşımlarla kutladı. “Gurursunuz”, “İyi ki varsınız”, “Şampiyon Türkiye” mesajları havada uçuşurken, millilerimizin kupayı kaldırdığı o anlar ünlü isimlerin story'lerini adeta kırmızı beyaza boyadı.

Gelin, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından ünlülerden gelen gurur dolu paylaşımlara birlikte bakalım!