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Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na Ünlülerden Tebrik Yağdı: "Tüyler Diken Diken!"

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na Ünlülerden Tebrik Yağdı: "Tüyler Diken Diken!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 22:35
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Filenin Sultanları bir kez daha hepimizin göğsünü kabarttı! İtalya'yı nefes kesen finalde 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşan millilerimizin zaferi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ünlü isimler de tarihi başarının ardından sosyal medyada peş peşe gurur ve tebrik mesajları paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir kez daha göğsümüz kabardı! Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesine çıkarak tüm Türkiye'ye tarifsiz bir gurur yaşattı.

Bir kez daha göğsümüz kabardı! Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesine çıkarak tüm Türkiye'ye tarifsiz bir gurur yaşattı.

Artık kupalara, finallere, madalyalara alıştık belki ama Filenin Sultanları'nın yaşattığı gururun heyecanı hiç azalmıyor! Ay-yıldızlı formayla sahaya çıkan millilerimiz, bu kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için İtalya karşısındaydı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final, adına yakışır şekilde nefesleri kesti. İki takımın da son ana kadar pes etmediği, tam beş sete uzayan müthiş mücadelenin sonunda gülen taraf 3-2'lik skorla Türkiye oldu. Son sayı geldiğinde ise yalnızca sahada değil, ekran başında da büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Filenin Sultanları bir kez daha Avrupa şampiyonu, bir kez daha hepimizin gururuydu!

Böylesine büyük bir zaferin ardından sosyal medyanın gündemi de haliyle değişti. Sanat, televizyon ve spor dünyasından pek çok ünlü isim, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu peş peşe paylaşımlarla kutladı. “Gurursunuz”, “İyi ki varsınız”, “Şampiyon Türkiye” mesajları havada uçuşurken, millilerimizin kupayı kaldırdığı o anlar ünlü isimlerin story'lerini adeta kırmızı beyaza boyadı.

Gelin, Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından ünlülerden gelen gurur dolu paylaşımlara birlikte bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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