'Paslı Hazine' Dedikleri Avrupa Tarihinin En Büyük Serveti Çıktı: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve iki ucu sivriltilmiş baklava biçimindeki 540 adet demir külçe, yeniden işlenmeye hazır 'yarı mamul' olarak tanımlandı. Toplam ağırlığı yaklaşık bir tonu bulan bu devasa kütlenin, o dönemde bir orduya yetecek kadar kılıç veya 8.000 çivi üretmeye yetecek miktarda olduğu belirlendi. Karbon tarihlendirme yöntemleri, malzeme bütünlüğünün en az 2.200 yıl öncesine, yani M.Ö. 4. ve 2. yüzyıllar arasındaki Geç Demir Çağı'na dayandığını gösterdi. Bilim insanları, tek bir sevkiyatta bu denli yüksek miktarda demirin taşınabilmesini Tuna bölgesindeki gelişmiş üretim gücünün net bir göstergesi olarak değerlendirdi.