'Paslı Hazine' Dedikleri Avrupa Tarihinin En Büyük Serveti Çıktı: Bir Orduya Yetecek Kadar Var
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Avusturya'da Tuna Nehri yakınlarındaki Deinham bölgesinde yürütülen çakıl çıkarma çalışmaları sırasında, Avrupa tarihinin en büyük Demir Çağı külçe koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Bir çakıl tesisindeki işçiler tarafından su altından çıkarılan bu paslı hazine, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Innsbruck Üniversitesi’nden Peter Trebsche ve Fransız Arkeomateryal Araştırma Enstitüsü’nden Marion Berranger’in Antiquity dergisinde yayımladığı araştırma, keşfin boyutunu ve dönemin ticaret kapasitesini gözler önüne serdi.
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Yeraltından çıkarılan devasa demir stoku geçmişin üretim kapasitesini kanıtlıyor
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Nehir tabanında saklı kalan kargo binlerce yıllık bir batık ihtimalini güçlendiriyor
Hazineye dönüştürülen bu eşsiz buluntu müze koleksiyonuna kazandırıldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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