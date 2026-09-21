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'Paslı Hazine' Dedikleri Avrupa Tarihinin En Büyük Serveti Çıktı: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

'Paslı Hazine' Dedikleri Avrupa Tarihinin En Büyük Serveti Çıktı: Bir Orduya Yetecek Kadar Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:44
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Avusturya'da Tuna Nehri yakınlarındaki Deinham bölgesinde yürütülen çakıl çıkarma çalışmaları sırasında, Avrupa tarihinin en büyük Demir Çağı külçe koleksiyonu gün yüzüne çıkarıldı. Bir çakıl tesisindeki işçiler tarafından su altından çıkarılan bu paslı hazine, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Innsbruck Üniversitesi’nden Peter Trebsche ve Fransız Arkeomateryal Araştırma Enstitüsü’nden Marion Berranger’in Antiquity dergisinde yayımladığı araştırma, keşfin boyutunu ve dönemin ticaret kapasitesini gözler önüne serdi.

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Yeraltından çıkarılan devasa demir stoku geçmişin üretim kapasitesini kanıtlıyor

Yeraltından çıkarılan devasa demir stoku geçmişin üretim kapasitesini kanıtlıyor

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve iki ucu sivriltilmiş baklava biçimindeki 540 adet demir külçe, yeniden işlenmeye hazır 'yarı mamul' olarak tanımlandı. Toplam ağırlığı yaklaşık bir tonu bulan bu devasa kütlenin, o dönemde bir orduya yetecek kadar kılıç veya 8.000 çivi üretmeye yetecek miktarda olduğu belirlendi. Karbon tarihlendirme yöntemleri, malzeme bütünlüğünün en az 2.200 yıl öncesine, yani M.Ö. 4. ve 2. yüzyıllar arasındaki Geç Demir Çağı'na dayandığını gösterdi. Bilim insanları, tek bir sevkiyatta bu denli yüksek miktarda demirin taşınabilmesini Tuna bölgesindeki gelişmiş üretim gücünün net bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Nehir tabanında saklı kalan kargo binlerce yıllık bir batık ihtimalini güçlendiriyor

Nehir tabanında saklı kalan kargo binlerce yıllık bir batık ihtimalini güçlendiriyor

Sevkiyatın kökeni ve varış noktası henüz tam olarak netleşmese de araştırmacılar malzemenin nehir yoluyla taşınırken yaşanan bir gemi kazası sonucu sulara gömüldüğü ihtimali üzerinde durdu. Bölgedeki La Tène kültürüne ait ritüelistik geleneklerle örtüşmeyen bu homojen buluntu grubu, standart ticarî bir kargo niteliği taşıdı. Böylesine ağır bir yükün nakliyesi için özel tasarlanmış teknelerin kullanıldığı düşünülürken, bu demirlerin köle, hayvan ya da değerli maden paralar karşılığında takas edilmek üzere taşındığı tahmin edildi.

Hazineye dönüştürülen bu eşsiz buluntu müze koleksiyonuna kazandırıldı

Hazineye dönüştürülen bu eşsiz buluntu müze koleksiyonuna kazandırıldı

Metal bileşenleri üzerindeki laboratuvar incelemeleri sürerken, demirin nehirden yaklaşık 220 kilometre yukarıdaki dökümhanelerden geldiği öngörüldü. Hurdacılara satılmak yerine Avusturya Anıtlar Dairesi'ne bildirilen bu eşsiz koleksiyon, bulucuları tarafından devlet müzesine bağışlandı. Araştırmanın ilerleyen aşamalarında madenin tam olarak hangi ocaklardan çıkarıldığı belirlenerek antik çağın ticaret rotaları daha ayrıntılı bir şekilde haritalandırılacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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