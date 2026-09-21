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Ahırının Temelinde Kullandığı Taş 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı

Ahırının Temelinde Kullandığı Taş 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:21
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Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde bir ahırın temelinde sıradan bir yapı taşı sanılarak kullanılan 1,1 kilogramlık parçanın, Geç Tunç Çağı'na ait paha biçilmez bir mızrak döküm kalıbı olduğu anlaşıldı. Yıllarca fark edilmeden yapının altında kalan bu tarihi nesne, dönemin gelişmiş metal üretimi ve bölgeler arası ticaret ağına dair ezber bozan veriler sundu.

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Kaynak

Kaynak: https://archaeology.org/news/2026/03/...
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Yıllarca Ahır Temelinde Yatan Taşın Üzerindeki İzler Arkeologları Harekete Geçirdi

Yıllarca Ahır Temelinde Yatan Taşın Üzerindeki İzler Arkeologları Harekete Geçirdi

Güney Moravya'da bir köylünün bahçesinden çıkarıp ahır yapımında değerlendirdiği gri, düz taş, yaklaşık 18 yıl boyunca ters çevrilmiş halde temel taşı işlevi gördü. Bölgede saha araştırması yürüten arkeologların dikkatini çeken parçada yapılan ayrıntılı yüzey incelemeleri, nesnenin sıradan bir yapı malzemesi olmadığını ortaya koydu. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen röntgen analizleri ile kimyasal testler, yüzeyde erimiş bronzdan sızan bakır ve kalay kalıntılarını doğruladı. Devam eden araştırmalar sonucunda, bu taşın Geç Tunç Çağı'na tarihlenen iki parçalı özel bir döküm kalıbının yarısı olduğu netleşti.

Seri Üretim Tekniğiyle Onlarca Mızrak Ucunun Döküldüğü Belirlendi

Seri Üretim Tekniğiyle Onlarca Mızrak Ucunun Döküldüğü Belirlendi

Uzmanların değerlendirmelerine göre bu kalıp, tek seferlik bir zanaat ürününden ziyade aynı formda çok sayıda mızrak ucunun imalatında kullanıldı. Üzerindeki üretim izleri, kalıbın içine defalarca erimiş bronzun döküldüğünü ve dönemin zanaatkârlarının adeta standart bir seri üretim yöntemini benimsediğini gösterdi. Yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait bu buluntu, Orta Avrupa'da yaşamış toplulukların metal işleme kabiliyetinde ulaştığı üst düzeyi gözler önüne sererken, tarihi üretimin izlerini günümüze taşıdı.

Volkanik Kayacın 240 Kilometre Uzaktaki Karpatlar'dan Getirildiği Anlaşıldı

Volkanik Kayacın 240 Kilometre Uzaktaki Karpatlar'dan Getirildiği Anlaşıldı

Keşfin en çarpıcı detaylarından biri, kalıbın imal edildiği malzemenin jeolojik kökenini oluşturdu. Bölgede doğal olarak bulunmayan volkanik kökenli bu kayacın yaklaşık 240 kilometre mesafedeki Karpat Dağları'ndan getirildiği saptandı. Taşın hammadde olarak değil, işlenmiş bir döküm aracı formunda taşındığının değerlendirilmesi, Bronz Çağı toplumları arasındaki uzun mesafeli malzeme aktarımını ve ticari ilişkileri kanıtladı. Orta Avrupa'da bugüne kadar korunan en sağlam kalıplardan biri sayılan bu eser, tarihi değerlerin günlük yaşamın içinde nasıl gizli kalabileceğini bir kez daha kanıtladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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