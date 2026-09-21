Ahırının Temelinde Kullandığı Taş 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı

Keşfin en çarpıcı detaylarından biri, kalıbın imal edildiği malzemenin jeolojik kökenini oluşturdu. Bölgede doğal olarak bulunmayan volkanik kökenli bu kayacın yaklaşık 240 kilometre mesafedeki Karpat Dağları'ndan getirildiği saptandı. Taşın hammadde olarak değil, işlenmiş bir döküm aracı formunda taşındığının değerlendirilmesi, Bronz Çağı toplumları arasındaki uzun mesafeli malzeme aktarımını ve ticari ilişkileri kanıtladı. Orta Avrupa'da bugüne kadar korunan en sağlam kalıplardan biri sayılan bu eser, tarihi değerlerin günlük yaşamın içinde nasıl gizli kalabileceğini bir kez daha kanıtladı.