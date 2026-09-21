Ahırının Temelinde Kullandığı Taş 3 Bin 400 Yıllık Tarihi Eser Çıktı
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Kaynak: https://archaeology.org/news/2026/03/...
Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde bir ahırın temelinde sıradan bir yapı taşı sanılarak kullanılan 1,1 kilogramlık parçanın, Geç Tunç Çağı'na ait paha biçilmez bir mızrak döküm kalıbı olduğu anlaşıldı. Yıllarca fark edilmeden yapının altında kalan bu tarihi nesne, dönemin gelişmiş metal üretimi ve bölgeler arası ticaret ağına dair ezber bozan veriler sundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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