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Dünyanın En Zengin Türk'ü Hamdi Ulukaya'dan Süreyya Yalçın'ın Yalısına Sürpriz Teklif!

Dünyanın En Zengin Türk'ü Hamdi Ulukaya'dan Süreyya Yalçın'ın Yalısına Sürpriz Teklif!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 09:55
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Ünlü iş insanı Faruk Yalçın'ın 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarına kalan Kanlıca'daki tarihi yalı, aylardır alıcı arıyordu. Mirasçılar önce 70 milyon dolarlık fiyat istese de alıcı çıkmayınca geçtiğimiz ay rakamı 55 milyon dolara çekmişti. Şimdi yalıya çok tanıdık bir isimden sürpriz bir teklif geldi.

Kaynak: Bülent Cankurt / Sabah

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Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinden ABD'ye gidip yoğurt fabrikasıyla dünyanın en zengin Türk'ü oldu.

Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinden ABD'ye gidip yoğurt fabrikasıyla dünyanın en zengin Türk'ü oldu.

1972'de Erzincan'ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi okuduktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye yerleşti. 2005 yılında New York eyaletinde kapanan eski bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurduğu Chobani'yi, birkaç yıl içinde ülkenin en çok satan yoğurt markasına dönüştürdü. Bugün 11,3 milyar dolarlık serveti ile 'Dünyadaki En Zengin Türk' unvanını taşıyan Ulukaya, Boğaz'a bu ilk teklifini vermiyor; geçmişte de tarihi Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın almıştı.

Faruk Yalçın'dan kalan Kanlıca'daki yalı, mirasçılar tarafından 55 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

Faruk Yalçın'dan kalan Kanlıca'daki yalı, mirasçılar tarafından 55 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

Yaşadığı yıllarda dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatının ardından, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden Süreyya Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı miras olarak devraldı. Kardeşler aylar önce yalıyı el altından 70 milyon dolara satmaya çalıştı, ancak alıcı çıkmayınca geçen ay bir emlak şirketiyle anlaşıp fiyatı 55 milyon dolara çekti. Yalıyı gezip beğenen Hamdi Ulukaya ise ailenin istediği rakamın çok altında, 30 milyon dolarlık bir teklif sundu. Yalçın kardeşlerin bu teklife razı olup olmayacağı ise merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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