Dünyanın En Zengin Türk'ü Hamdi Ulukaya'dan Süreyya Yalçın'ın Yalısına Sürpriz Teklif!
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Ünlü iş insanı Faruk Yalçın'ın 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından çocuklarına kalan Kanlıca'daki tarihi yalı, aylardır alıcı arıyordu. Mirasçılar önce 70 milyon dolarlık fiyat istese de alıcı çıkmayınca geçtiğimiz ay rakamı 55 milyon dolara çekmişti. Şimdi yalıya çok tanıdık bir isimden sürpriz bir teklif geldi.
Kaynak: Bülent Cankurt / Sabah
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Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinden ABD'ye gidip yoğurt fabrikasıyla dünyanın en zengin Türk'ü oldu.
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Faruk Yalçın'dan kalan Kanlıca'daki yalı, mirasçılar tarafından 55 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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