Dünyanın En Zengin Türk'ü Hamdi Ulukaya'dan Süreyya Yalçın'ın Yalısına Sürpriz Teklif!

Yaşadığı yıllarda dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatının ardından, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden Süreyya Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı miras olarak devraldı. Kardeşler aylar önce yalıyı el altından 70 milyon dolara satmaya çalıştı, ancak alıcı çıkmayınca geçen ay bir emlak şirketiyle anlaşıp fiyatı 55 milyon dolara çekti. Yalıyı gezip beğenen Hamdi Ulukaya ise ailenin istediği rakamın çok altında, 30 milyon dolarlık bir teklif sundu. Yalçın kardeşlerin bu teklife razı olup olmayacağı ise merak konusu.