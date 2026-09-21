Bir Yıl Boyunca Birlikte Spor Yapan Çiftin Değişimi Yüzbinlerce Kez İzlendi
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Bir çift, aynı banyo aynasının önünde tam bir yıl arayla çektikleri görüntüleri yan yana koyarak sosyal medyada gündem oldu. Videoda kadının karın kaslarının belirginleştiği, erkeğin ise önceki halinin aksine kaslı ve daha yağsız bir fiziğe kavuştuğu görülüyor. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntülemeye ulaşırken yorumlarda hem tebrik hem de alaycı tepkiler bir arada geldi.
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Bir çiftin 36 saniyelik videosu sosyal medyada çok konuşuldu.
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İşte yüzbinlerce kez izlenen o video:
Uzmanlara göre birlikte antrenman yapmak motivasyonu artırıyor, ama her çift için aynı sonucu vermiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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