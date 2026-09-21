Bir Yıl Boyunca Birlikte Spor Yapan Çiftin Değişimi Yüzbinlerce Kez İzlendi

Birlikte spor yapan çiftlerin ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar tek bir yöne işaret etmiyor. Bir yandan uzmanlar, eşiyle birlikte antrenmana giden kişilerin birbirini motive ettiğini, düzenli egzersizi alışkanlığa dönüştürmenin daha kolay hale geldiğini ve bu paylaşımın çiftler arasında ortak bir amaç duygusu yarattığını belirtiyor. Öte yandan Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının 54-72 yaş aralığındaki 240 katılımcıyla yaptığı bir çalışma farklı bir tablo ortaya koydu: Sevdikleriyle birlikte egzersiz yapan kişilerde, tek başına spor yapanlara kıyasla daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri gözlemlendi. Araştırmacılar bunu, uzun süredir birlikte olan çiftlerde yerleşik rutinleri değiştirmenin güçlüğüne bağlıyor. Videodaki genç çift içinse bu tablo tam tersi yönde işlemiş görünüyor; bir yıl boyunca aynı hedefe kilitlenmeleri, paylaşımın altındaki yorumlarda da 'asıl motivasyon kaynağı' olarak öne çıkıyor.