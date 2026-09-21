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Bir Yıl Boyunca Birlikte Spor Yapan Çiftin Değişimi Yüzbinlerce Kez İzlendi

Bir Yıl Boyunca Birlikte Spor Yapan Çiftin Değişimi Yüzbinlerce Kez İzlendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 10:12
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Bir çift, aynı banyo aynasının önünde tam bir yıl arayla çektikleri görüntüleri yan yana koyarak sosyal medyada gündem oldu. Videoda kadının karın kaslarının belirginleştiği, erkeğin ise önceki halinin aksine kaslı ve daha yağsız bir fiziğe kavuştuğu görülüyor. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntülemeye ulaşırken yorumlarda hem tebrik hem de alaycı tepkiler bir arada geldi.

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Bir çiftin 36 saniyelik videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir çiftin 36 saniyelik videosu sosyal medyada çok konuşuldu.

Çift, videonun açılışında aynı banyo aynasının önünde poz veriyor; ilk karede ikisi de sıradan, spora henüz yeni başlamış bir görünüme sahip. Klip ilerledikçe aynı çekim tekrar tekrar devreye giriyor: kadının karnı zamanla belirginleşiyor, erkeğin omuz ve kol kasları büyüyor, göbek bölgesi sıklaşıyor. Video son haliyle yüzbinlerce izlenme ve çok sayıda yorum aldı.

İşte yüzbinlerce kez izlenen o video:

Uzmanlara göre birlikte antrenman yapmak motivasyonu artırıyor, ama her çift için aynı sonucu vermiyor.

Uzmanlara göre birlikte antrenman yapmak motivasyonu artırıyor, ama her çift için aynı sonucu vermiyor.

Birlikte spor yapan çiftlerin ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar tek bir yöne işaret etmiyor. Bir yandan uzmanlar, eşiyle birlikte antrenmana giden kişilerin birbirini motive ettiğini, düzenli egzersizi alışkanlığa dönüştürmenin daha kolay hale geldiğini ve bu paylaşımın çiftler arasında ortak bir amaç duygusu yarattığını belirtiyor. Öte yandan Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanlarının 54-72 yaş aralığındaki 240 katılımcıyla yaptığı bir çalışma farklı bir tablo ortaya koydu: Sevdikleriyle birlikte egzersiz yapan kişilerde, tek başına spor yapanlara kıyasla daha düşük fiziksel aktivite seviyeleri gözlemlendi. Araştırmacılar bunu, uzun süredir birlikte olan çiftlerde yerleşik rutinleri değiştirmenin güçlüğüne bağlıyor. Videodaki genç çift içinse bu tablo tam tersi yönde işlemiş görünüyor; bir yıl boyunca aynı hedefe kilitlenmeleri, paylaşımın altındaki yorumlarda da 'asıl motivasyon kaynağı' olarak öne çıkıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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