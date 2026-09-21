Genç Futbolcu Anjiyoya Alındı: İstanbulspor'un 19 Yaşındaki Futbolcusu Elvin Mendy, Maç Sonrası Rahatsızlandı
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İstanbulspor’un 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mendy’e anjiyo uygulandı. İstanbulspor Kulübü’nen yapılan açıklamada Elvin Mendy hakkında “Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Karşılaşmada forma giyen ön libero Elvin Mendy, takım otobüsüyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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