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Genç Futbolcu Anjiyoya Alındı: İstanbulspor'un 19 Yaşındaki Futbolcusu Elvin Mendy, Maç Sonrası Rahatsızlandı

Genç Futbolcu Anjiyoya Alındı: İstanbulspor'un 19 Yaşındaki Futbolcusu Elvin Mendy, Maç Sonrası Rahatsızlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 08:54
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İstanbulspor’un 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mendy’e anjiyo uygulandı. İstanbulspor Kulübü’nen yapılan açıklamada Elvin Mendy hakkında “Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Karşılaşmada forma giyen ön libero Elvin Mendy, takım otobüsüyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı.

Karşılaşmada forma giyen ön libero Elvin Mendy, takım otobüsüyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa’nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı.

Göğüs ağrısı şikayeti üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç futbolcu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mendy, daha sonra anjiyoya alındı. Anjiyodan çıkan genç futbolcunun bilincinin açık olduğu öğrenildi. Mendy’nin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.

İstanbulspor’dan yapılan açıklama:

'Futbolcumuz Elvin Mendy’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:

Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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