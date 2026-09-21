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İlk Buluşmada İçmen Gereken Kahve Hangisi?

etiket İlk Buluşmada İçmen Gereken Kahve Hangisi?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
21.09.2026 - 09:23
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İlk buluşmada ne giydiğinden ne içtiğine kadar her şey çok önemli. Kahve içmeye gittiğin ilk buluşmada içeceğin kahve çeşidi ile aslında karşındakine mesaj veriyorsun. Peki sen ilk buluşmada hangi kahveyi içmelisin?

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1. İlk buluşma için mekan neresi olmalı sence?

2. Buluştuktan sonra "Ne içeceksin?" diye sordu. Ne dersin?

3. Bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?

4. Tanımadığın biriyle sohbetin genelde nasıl ilerler?

5. İlk buluşmada ne seni çok etkiler?

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6. Çok sık kahve içer misin peki?

7. Senin için ideal kahve ne demek?

8. Buluşman sona erdi, nasıl ayrılırsın?

Sen ilk buluşmada espresso içmelisin!

Sen ne istediğini bilen birisin. Karşındaki kişinin de net olmasını istiyorsun. Gereksiz gösterişten hiç hoşlanmıyorsun, seni etkilemek o yüzden çok kolay aslında. Genelde dışarıdan soğuk görünsen de sohbet ilerledikçe samimi oluyorsun. Hemen herkese kendini açmıyorsun yani. İlk buluşmada iddialı tavrına uygun bir espresso içmen gerek bu yüzden!

Sen ilk buluşmada cold brew içmelisin!

Sen yeni şeyler denemekten hiç çekinmeyen birisin. Sıradan ve klasik şeylerden çok hoşlanmıyorsun. Daha spontane yaşayan birisin çünkü. Plan yapmadan kafana göre yaşamayı seviyorsun. Bir ilişkide de aradığın şey eğlence. O yüzden karşındakinin seni güldürebilmesi çok önemli. Resmi sohbetlerden hiç hoşlanmıyorsun, hemen herkesle samimi olabiliyorsun. O yüzden senin ilk buluşmada daha rahat bir tercih olan cold brew içmen gerek!

Sen ilk buluşmada latte içmelisin!

Sen çok rahat ve samimi birisin. Herkesle sohbet edebiliyor ve samimiyet kurabiliyorsun. İlişkide önemli olan da karşındakinin seni dinlemesi. İlk görüşte aşk yerine zaman içinde gelişen sevgiyi daha değerli görüyorsun. İnsanlara göre sen düşünceli ve samimi birisin. Senin yanında herkes rahat edebiliyor. O yüzden senin ilk buluşmada kendin gibi yumuşak ve tatlı bir latte içmen gerek!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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