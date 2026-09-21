İlk Buluşmada İçmen Gereken Kahve Hangisi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İlk buluşmada ne giydiğinden ne içtiğine kadar her şey çok önemli. Kahve içmeye gittiğin ilk buluşmada içeceğin kahve çeşidi ile aslında karşındakine mesaj veriyorsun. Peki sen ilk buluşmada hangi kahveyi içmelisin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk buluşma için mekan neresi olmalı sence?
2. Buluştuktan sonra "Ne içeceksin?" diye sordu. Ne dersin?
3. Bunlardan hangisi seni daha iyi tanımlıyor?
4. Tanımadığın biriyle sohbetin genelde nasıl ilerler?
5. İlk buluşmada ne seni çok etkiler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çok sık kahve içer misin peki?
7. Senin için ideal kahve ne demek?
8. Buluşman sona erdi, nasıl ayrılırsın?
Sen ilk buluşmada espresso içmelisin!
Sen ilk buluşmada cold brew içmelisin!
Sen ilk buluşmada latte içmelisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın