İlk Buluşmada İçmen Gereken Kahve Hangisi?

Sen yeni şeyler denemekten hiç çekinmeyen birisin. Sıradan ve klasik şeylerden çok hoşlanmıyorsun. Daha spontane yaşayan birisin çünkü. Plan yapmadan kafana göre yaşamayı seviyorsun. Bir ilişkide de aradığın şey eğlence. O yüzden karşındakinin seni güldürebilmesi çok önemli. Resmi sohbetlerden hiç hoşlanmıyorsun, hemen herkesle samimi olabiliyorsun. O yüzden senin ilk buluşmada daha rahat bir tercih olan cold brew içmen gerek!