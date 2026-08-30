Sevgili İkizler, Jüpiter iletişim alanından, Satürn ise gelecek hedefleri alanından bugün el ele veriyor. Bu nedenle yapacağın bir konuşma ya da kuracağın yeni bir bağlantı, ileride ulaşmak istediğin noktaya önemli bir katkı sağlayabilir. İş hayatında sunum, başvuru, teklif veya önemli bir görüşme varsa kendini açık biçimde ifade etmen avantajına çalışacaktır. İnsanların seni yalnızca dinlemesini değil, söylediklerine güvenmesini de sağlayabilecek bir gündesin.

Maddi konularda sosyal çevrenden duyacağın bir bilgi yeni bir kazanç ihtimaline dönüşebilir. Ancak söylentilerle hareket etmek yerine ayrıntıları doğrudan kaynağından öğrenmen daha iyi olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle geleceğe dair konuşmak bugün ikinizi de rahatlatıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik bir sohbet aranızda hiç hesapta olmayan bir çekim yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…