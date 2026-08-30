Sevgili İkizler, Jüpiter iletişim alanından, Satürn ise gelecek hedefleri alanından bugün el ele veriyor. Yani bugün ağzından çıkan bir cümle, ilişkinin geleceğini şekillendirebilir. İlişkin varsa, partnerinle “biz ileride ne yapacağız” konusunu konuşmak bugün ikinizi de rahatlatıyor. Bu tür konuşmaları bazen espriye vurmayı tercih edebilirsin; bugün ise biraz daha açık ve ciddi olmak sana iyi geliyor.

Bekarsan, bir sohbet bugün beklediğinden çok daha anlamlı bir yere gidebilir. Hafif başlayan bir konuşma, bir anda gelecek planlarına kadar uzanabilir. Bu derinlikten kaçmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…