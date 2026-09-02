Sevgili İkizler, saat 14.47’de Ay burcuna geçtiğinde günün havası senin için tamamen değişiyor. Sabah ağır gelen işler sonrasında zihnin hızlanabilir, merakın artabilir ve ertelediğin bir konuşmayı başlatacak isteği bulabilirsin. İş hayatında özellikle görüşmeler, sunumlar ya da teklifler açısından hareketli bir dönem başlıyor. Yarın burcunda gerçekleşecek Son Dördün ise bugün topladığın bilgilerden hangisinin gerçekten önemli olduğunu ayıklamana yardım edebilir.

Maddi açıdan yeni bir iş ya da ek gelir fırsatı duyabilirsin. İlk söylenen rakama kapılmadan şartların tamamını öğrenmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, gün ilerledikçe sohbetiniz daha neşeli ve meraklı bir hale gelebilir. Bekar bir İkizler burcu isen, sosyal bir ortamda kurduğun hızlı bir diyalog yeni bir tanışmanın kapısını açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…