Sevgili İkizler, Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve son günlerde kafanı meşgul eden bir mesele hakkında karar vermen kolaylaşabilir. Aynı anda çok fazla işle uğraşıyorsan bazılarını sonraya bırakmak zorunda kalabilirsin. Özellikle sonuç vermeyen bir proje ya da sürekli değişen bir çalışma planı zamanını gereğinden fazla alıyorsa başka işlere öncelik vermelisin.

Maddi konularda sana sunulan bir işin ücreti ilk anda cazip gelebilir, ancak çalışma saatleri ya da senden beklenen görevler fikrini değiştirebilir. Sadece alacağın paraya değil, karşılığında ne kadar zaman harcayacağına da bakmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kafana takılan bir meseleyi partnerinle açıkça konuşabilirsin. Bekar bir İkizler burcu isen, çok kişiyle yazışmak yerine sohbetinden en çok hoşlandığın kişiyi biraz daha tanımak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…