Sevgili İkizler, kelimelerin gücü bugün fazlasıyla hissediliyor. Sabah saatlerinde sezgilerin güçlü olsa da, öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı tam senin alanında bir sorun yaratabiliyor; söylediğin bir şey niyet ettiğinden farklı anlaşılabilir. Bu yüzden bugün partnerinle konuşurken sözlerini biraz daha yavaş ve açık seçmen gerekiyor; yazılı mesaj yerine yüz yüze ya da telefonla konuşmak yanlış anlaşılmayı azaltır.

Henüz kimseyle birlikte değilsen, günün ilerleyen saatlerinde sıradan bir sohbet beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir. Venüs'ün Akrep'te geri harekette olması, karşındaki kişinin sana tanıdık bir enerji taşıdığını hissettirebilir; belki ortak bir arkadaş, belki daha önce yolunun kesiştiği biri. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle bu yakınlaşma kalıcı bir zemine oturma şansı buluyor, yeter ki sohbeti yüzeyde bırakmayıp gerçek bir merakla sürdür.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…