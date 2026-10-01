Sevgili İkizler, Venüs günlük düzen alanında durağanlaşırken aşk ile sorumlulukların arasında kaldığını hissedebilirsin. İş yoğunluğu yüzünden sevgiline yeterince vakit ayıramadığını düşünüyorsan bugün göndereceğin sevgi dolu küçük notlar bu boşluğu doldurur. Paylaştığınız küçük bir kahve molası bile aranızdaki bağı tazeler. Mars'la kare açı yapan Merkür yüzünden yazışmalarda ironi yanlış anlaşılabilir; espri yaparken tonuna dikkat et. Akşam birlikte yürüyüşe çıkmak, günün koşuşturmasını geride bırakmanıza yardım eder.

Yalnızsan esprili bir yazışmanın seni saatlerce ekran başında tutması mümkün. Burcundaki Ay boşlukta olduğu için bu sohbet hemen bir buluşmaya dönüşmeyebilir, ama merakı canlı tutmak için harika bir başlangıç. Cevaplarını biraz geciktirmekten çekinme; küçük bir gizem ilgiyi artırır. Karşındakinin esprilerine aynı hızla karşılık vermek yerine sorular sorarak onu tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…