Sevgili İkizler, Ay bugün burcuna geçtiğinde ilişkinde günün geri kalanından çok daha canlı ve konuşkan bir hava oluşacak. İş temposu yüzünden gün boyu içinde biriktirdiklerini partnerine anlatmak rahatlamanı sağlar. Yönetici gezegenin Merkür'ün Akrep'e geçmesi ise bu sohbetin yüzeyde kalmayıp gerçek bir derinliğe ulaşmasına yardım ediyor. Birbirinize küçük bir teşekkür etmek ya da gün içinde kısa bir mesajla onu düşündüğünü göstermek bile bağınızı güçlendirir. Ortak bir plan yaparken onun fikirlerine de alan açmayı unutma.

Henüz bir ilişkin yoksa bir davette ya da iş sonrası buluşmada dikkatini çeken biriyle sohbetin hiç bitmek bilmeyebilir. Sıradan başlayan bu konuşma zamanla bir yakınlaşmaya dönüşebilir; iletişim bilgilerini paylaşmaktan çekinme. Aranızdaki uyumu zaman netleştirecek, sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…