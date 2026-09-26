Sevgili İkizler, bugün söylediğin bir söz partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; Mars-Chiron gerginliği, 'anlaşılmadığını' hissettiğin eski bir döneme dair hassasiyetini tetikliyor. Kırgınlığa kapılmadan önce niyetini açıkça tekrar etmen, yanlış anlaşılmayı hızla gidermeni sağlayacak.

Bekar İkizler kendine sorabilir: ilgilendiği kişiye karşı bugün hissettiği çekingenlik bu kişiden mi, yoksa geçmişte 'fazla konuşkan' bulunduğu bir anıdan mı geliyor? Bu soruyu sorması, kendi doğallığından ödün vermeden doğru kişiyle daha rahat bir bağ kurmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…