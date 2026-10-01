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İkizler Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda olsa da gün boyu boşlukta ilerliyor ve bu, kafanda çok fikir olup hiçbirine tam odaklanamaman demek. Günlük iş düzenini yöneten Merkür, Mars'la kare açı yaptığı için bir iş arkadaşına yazdığın kısa bir mesaj beklemediğin kadar sert algılanabilir. Göndermeden önce cümlelerini bugün iki kez oku. Plüton'un Merkür'le gerilimi ise bir konuyu en ince ayrıntısına kadar araştırman gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak gece Yengeç'e geçecek olan Ay dikkatini para alanına çekiyor. Aylık gelir gider tablonu gözden geçirmek için akşam saatleri uygun.

Gelelim aşka. Venüs çalışma alanında durağanlaştığı için aşk ile günlük sorumluluklar arasında sıkışmış hissedebilirsin. Sevgilinle gün içinde kısa ama tatlı mesajlaşmalar aranızdaki sıcaklığı korur. Yalnızsan kelime oyunlarıyla başlayan bir yazışma seni hiç beklemediğin kadar içine çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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