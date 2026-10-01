article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 2 Ekim Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ama boşlukta ilerlediği için bugün enerjin dalgalı olabilir; bir an çok hareketli hissederken bir sonraki saatte halsizlik çökebilir. Gün boyu telefonla yazışmak baş parmaklarında ve bileklerinde sızı yaratabilir, ara ara parmaklarını açıp kapatarak esnet. Günlük düzenini yöneten Merkür'ün Mars'la karesi sinir sistemini hassaslaştırıp göz kapağında seğirme gibi küçük belirtiler gösterebilir. Bu durumda ekran süresini kısaltmak ve ıspanak, kabak çekirdeği gibi magnezyumdan zengin besinlere ağırlık vermek iyi gelir. Omuz ve kol kaslarını rahatlatmak için akşam birkaç esneme hareketi yap. Uzun yazışmalardan sonra gözlerini birkaç dakika kapatıp dinlendirmek odaklanmanı artırır. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde mideni yormamak için geç saatte ağır yemek yemekten kaçın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

İkizler burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın