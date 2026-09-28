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İkizler Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Boğa'dan hiç çıkmayacak olması, senin genelde dağınık olan zihnini toparlamana yardımcı olacak; yarım kalan bir projeyi bitirmek için bugün her zamankinden daha sabırlı olabilirsin. Maddi olarak birden fazla gelir kapısı arasında gidip gelmek yerine, bugün tek bir işe odaklanman daha kazançlı sonuçlar getirecek. Aslan'da yoluna devam eden Mars, fikirlerini paylaşırken sana ekstra bir özgüven kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan İkizler, bugün partnerinle kurduğun sohbetlerin her zamankinden daha derin geçtiğini fark edebilirsin. Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir konuşmanın, düşündüğünden daha fazla anlam taşıdığını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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