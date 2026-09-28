Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Boğa'dan hiç çıkmayacak olması, senin genelde dağınık olan zihnini toparlamana yardımcı olacak; yarım kalan bir projeyi bitirmek için bugün her zamankinden daha sabırlı olabilirsin. Maddi olarak birden fazla gelir kapısı arasında gidip gelmek yerine, bugün tek bir işe odaklanman daha kazançlı sonuçlar getirecek. Aslan'da yoluna devam eden Mars, fikirlerini paylaşırken sana ekstra bir özgüven kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan İkizler, bugün partnerinle kurduğun sohbetlerin her zamankinden daha derin geçtiğini fark edebilirsin. Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir konuşmanın, düşündüğünden daha fazla anlam taşıdığını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…