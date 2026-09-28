28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Burç Yorumları

Oğlak ve özellikle Yükselen Oğlaklar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası para, kariyer, ev, aile ve gelecek planlarının birbirine bağlandığı son derece önemli bir dönem.
Güneş kariyer alanınızda ilerliyor.
Mars ve Jüpiter ortak para alanınızı hareketlendiriyor.
Plüton kazanç ve özdeğer alanınızı dönüştürüyor.
Satürn ve Neptün ev ve aile düzeninizi yeniden yapılandırıyor.
Merkür ve Venüs ise arkadaşlıklarınızı, sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi gündeme taşıyor.
Bu nedenle bu hafta yalnızca “Ne olacak?” diye bakmayın.
Asıl soru şu:
Ben bundan sonra nasıl bir hayat kurmak istiyorum ve bunun bedelini gerçekten ödemeye hazır mıyım?
KARİYERDE GÖRÜNÜR OLDUĞUNUZ BİR HAFTA
Güneş Terazi burcunda Yükselen Oğlakların 10. evinden ilerliyor.
Kariyer, statü, başarı, yöneticiler, toplumdaki yeriniz ve geleceğe ilişkin mesleki hedefleriniz daha görünür hale geliyor.
İş hayatında insanların dikkati üzerinizde olabilir.
Bir yöneticiniz sizinle önemli bir görüşme yapabilir.
Yeni bir görev gündeme gelebilir.
Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje görünür olabilir.
İş değiştirmeyi düşünüyorsanız ne istediğinizi daha net fark edebilirsiniz.
Kendi işini yapan Oğlaklar açısından markanın, ismin veya yapılan işin daha fazla tanınması gündeme gelebilir.
Fakat 4 Ekim civarında Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık kariyer ve aile ekseninizi doğrudan çalıştırıyor.
Bir tarafta işiniz, diğer tarafta eviniz var.
Bir tarafta sorumluluklarınız, diğer tarafta özel hayatınız var.
Bir tarafta dış dünyanın sizden bekledikleri, diğer tarafta içeride taşıdığınız yükler var.
Bu nedenle kariyerinizde önemli bir karar verirken aile koşullarını da hesaba katmanız gerekebilir.
İş nedeniyle taşınma gündeme gelebilir.
Aile içerisindeki bir sorumluluk nedeniyle çalışma düzeninizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Evden çalışma, iş yeri değişikliği veya farklı bir şehirde çalışma konusu konuşulabilir.
Oğlak zaten sorumluluk almaya alışkındır.
Fakat bu hafta gökyüzü size çok önemli bir şey hatırlatıyor:
HER SORUMLULUK SİZE AİT DEĞİL.
AİLE VE EV KONUSUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI
Satürn ve Neptün Koç burcunda Yükselen Oğlakların 4. evinden ilerliyor.
Bu uzun vadeli bir süreç.
Ev, aile, anne, baba, gayrimenkul, geçmiş ve aidiyet duygunuz yeniden şekilleniyor.
Bir aile büyüğünün sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.
Ev düzeniniz değişebilir.
Taşınma düşünebilirsiniz.
Bir gayrimenkul meselesi gündeme gelebilir.
Aile içerisinde yıllardır çözülemeyen bir konu artık daha ciddi biçimde ele alınabilir.
Satürn burada size temel kurdurmak istiyor.
Neptün ise nerede sınırların bulanık olduğunu gösteriyor.
Ailenize destek olmak başka şeydir.
Ailenin bütün sorumluluğunu hayatınız boyunca tek başınıza taşımak başka şeydir.
Özellikle aile içerisinde sürekli “Oğlak halleder” denilen kişi sizseniz bu dönem bunun ağırlığını daha fazla hissedebilirsiniz.
PARADA ÇOK GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Plüton Kova burcunda Yükselen Oğlakların 2. evinde ilerliyor.
Bu çok önemli.
Önümüzdeki yıllarda para kazanma biçiminiz, sahip olduklarınız ve maddi güvenlik anlayışınız büyük ölçüde değişebilir.
Bugüne kadar güvende hissetmenizi sağlayan gelir modeli gelecekte yeterli gelmeyebilir.
Yeni gelir kaynakları oluşturmak isteyebilirsiniz.
Teknoloji, dijital dünya, internet veya farklı iş modelleri para kazanma biçiminizi değiştirebilir.
Fakat Plüton 2. evde yalnızca parayı değiştirmez.
Kendi değerinizi de değiştirir.
Bu nedenle önümüzdeki yıllarda şu soruyla çok karşılaşabilirsiniz:
Ben gerçekten ne kadar değerliyim ve neden emeğimin altında bir karşılığa razı oluyorum?
Oğlak çalışmayı bilir.
Sabretmeyi bilir.
Uzun vadeli hedefler için fedakârlık yapmayı bilir.
Fakat bazen emeğinin karşılığını istemeyi erteler.
Plüton artık bunu değiştirebilir.
ORTAK PARA, BORÇ, KREDİ VE YATIRIMLARDA HAREKETLİ DÖNEM
Mars’ın Aslan burcuna geçmesi ve Jüpiter’in Aslan’daki hareketi Yükselen Oğlakların 8. evini güçlü biçimde çalıştırıyor.
Ortak para, eşin geliri, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, tazminat ve yatırımlar gündeme gelebilir.
Bir borcu kapatmak için harekete geçebilirsiniz.
Bir kredi başvurusu yapabilirsiniz.
Ortak bir yatırım konuşulabilir.
Eşinizin maddi durumunda bir gelişme olabilir.
Bir ödeme, alacak veya finansal mesele hızlanabilir.
Jüpiter burada kaynakları büyütebilir fakat borçları da büyütebilir.
Bu nedenle “Nasıl olsa öderim” diyerek gereğinden büyük finansal yükün altına girmeyin.
Özellikle Mars’ın etkisiyle para konusunda hızlı karar verme eğilimi artabilir.
Rakamları görün.
Faizi hesaplayın.
Sözleşmeyi okuyun.
Ödeme takvimini çıkarın.
Ve sonra karar verin.
Oğlak için bu hafta finansal cesaretten çok finansal strateji önemli.
MARS VE PLÜTON KARŞITLIĞI PARA AKSINIZI SARSABİLİR
3 Ekim civarında Mars Aslan ile Plüton Kova arasındaki karşıtlık Yükselen Oğlakların 8. ve 2. ev para aksını doğrudan harekete geçiriyor.
Bir tarafta sizin paranız.
Diğer tarafta başkasının parası.
Bir tarafta kendi geliriniz.
Diğer tarafta borçlar, ortak hesaplar veya eşin kaynakları.
Bu nedenle para üzerinden güç savaşlarına dikkat edin.
Eşinizle ortak hesap konusunda tartışabilirsiniz.
Bir iş ortağıyla maddi anlaşmazlık yaşanabilir.
Bir borç meselesi baskı yaratabilir.
Bir aile üyesinin maddi talebi gündeme gelebilir.
Buradaki en önemli kural şu:
PARAYI BİRİNİ KONTROL ETMENİN VEYA BİRİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMENİN ARACINA DÖNÜŞTÜRMEYİN.
Finansal bağımsızlık bu dönemde sizin için çok önemli hale gelebilir.
AŞKTA ARKADAŞLIK İLE SEVGİ ARASINDAKİ ÇİZGİ DEĞİŞEBİLİR
Merkür ve Venüs Akrep burcunda 11. evinizi hareketlendiriyor.
Arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, topluluklar, internet ve gelecek planları aşk hayatınızla kesişebilir.
Bekâr Oğlaklar için bir arkadaşlık başka bir duyguya dönüşebilir.
Uzun zamandır tanıdığınız bir insanın size farklı baktığını fark edebilirsiniz.
Bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırabilir.
Sosyal medya veya bir organizasyon üzerinden yeni biriyle karşılaşabilirsiniz.
Fakat Venüs’ün retroya dönmesiyle geçmişten bir sosyal bağlantı da yeniden ortaya çıkabilir.
Eski bir arkadaş.
Eski sevgili.
Bir dönem yakın olduğunuz fakat sonra uzaklaştığınız biri.
Yıllardır görüşmediğiniz bir insan.
Tekrar hayatınıza girebilir.
Fakat burada önemli olan geri dönüşün kendisi değil, neden gerçekleştiği.
Bir insan geçmişten geliyor diye geleceğinizde yeri olmak zorunda değil.
BEKÂR OĞLAKLAR İÇİN AŞKTA ÖNEMLİ UYARI
Yeni tanıştığınız bir insanla hızlı biçimde derinleşebilirsiniz.
Çünkü 8. eviniz çok güçlü.
Fiziksel ve duygusal çekim yüksek olabilir.
Karşınızdaki insanla kısa zamanda çok özel şeyler paylaşabilirsiniz.
Fakat yoğunluk ile güveni birbirine karıştırmayın.
Bir insanın size bütün sırlarını anlatması onu gerçekten tanıdığınız anlamına gelmez.
Güven zaman içerisinde oluşur.
Bu hafta aşkın hızından çok ilişkinin tutarlılığına bakın.
İLİŞKİSİ OLAN OĞLAKLAR
Partnerinizle para, gelecek, arkadaş çevresi veya ortak hedefler hakkında konuşabilirsiniz.
İlişkinizin geleceğini düşünmeye başlayabilirsiniz.
Birlikte yatırım yapmak, taşınmak veya finansal düzen kurmak gündeme gelebilir.
Fakat özellikle para konusunda açık olun.
Kim ne kadar ödüyor?
Kim hangi sorumluluğu taşıyor?
Ortak bütçe nasıl yönetiliyor?
Bu meseleler konuşulmadığında daha sonra kırgınlığa dönüşebilir.
EVLİ OĞLAKLAR
Evlilikte ortak para ve aile sorumlulukları çok önemli.
Eşinizin geliri, kredi, borç, ev masrafları veya ailelere yapılan maddi destek konuşulabilir.
Bir taraf diğerinden daha fazla yük taşıyorsa bu durum görünür hale gelebilir.
Bu hafta evlilikte en önemli kelime şeffaflık.
Maddi bir meseleyi eşinizden saklamayın.
Eşinizin de finansal gerçekleri sizden saklamaması önemli.
Evlilik yalnızca duygusal değil, ekonomik bir ortaklıktır.
EĞİTİM VE GELECEK PLANLARI
Merkür’ün 11. evdeki hareketi gelecek hedeflerinizi daha fazla düşünmenize neden olabilir.
Bir eğitime katılabilirsiniz.
Mesleki çevrenizi genişletebilirsiniz.
Bir uzmanla tanışabilirsiniz.
Bir grup veya organizasyon üzerinden yeni bilgiler edinebilirsiniz.
Özellikle kariyerinizi destekleyecek eğitimlere yatırım yapmak isteyebilirsiniz.
Yeni teknoloji ve dijital beceriler burada ayrıca önemli.
Çünkü Uranüs İkizler burcunda 6. evinizden ilerliyor.
İŞ HAYATINDA ESKİ DÜZEN DEĞİŞİYOR
Uranüs 6. evinizde.
Bu uzun transit günlük çalışma düzeninizi ciddi biçimde değiştirebilir.
Çalışma saatleriniz değişebilir.
Yeni teknolojiler kullanmaya başlayabilirsiniz.
Uzaktan veya hibrit çalışma gündeme gelebilir.
Yeni bir ekip içerisinde çalışabilirsiniz.
Yapay zekâ, otomasyon ve dijital sistemler yaptığınız işi dönüştürebilir.
Oğlak düzen sever.
Fakat Uranüs size her düzenin sonsuza kadar sürmeyeceğini öğretiyor.
Bazen daha iyi bir sistem kurabilmek için eskisinin bozulması gerekir.
Kendi işini yapan Oğlaklar açısından iş süreçlerini dijitalleştirmek, gereksiz iş yükünü azaltmak ve teknoloji kullanmak önümüzdeki dönemde çok önemli olabilir.
SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN
Uranüs 6. evinizden ilerlediği için günlük alışkanlıklarınızı yenilemek isteyebilirsiniz.
Aynı rutini sürdürmek sıkıcı gelebilir.
Yeni spor biçimleri, farklı çalışma düzenleri veya yaşamınızı kolaylaştıran teknolojiler ilginizi çekebilir.
Fakat programınızı sürekli değiştirmek yerine sürdürülebilir bir sistem oluşturun.
İş stresi ile bedensel yorgunluğu birbirinden ayırmak da önemli.
Özellikle para ve kariyer baskısı arttığında dinlenmeyi ihmal etmeyin.
Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.
SAÇ KESİMİ VE GÜZELLİK
Venüs retrosunun başladığı bu haftada Oğlaklar görünüşlerinde geçmişe dönüş isteği yaşayabilir.
Eskiden kullandığınız bir saç modeli yeniden hoşunuza gidebilir.
Eski saç renginizi düşünebilirsiniz.
Daha klasik veya geçmişte size yakıştığını bildiğiniz bir görüntüye dönmek isteyebilirsiniz.
Bakım, düzeltme ve mevcut görüntüyü toparlamak açısından değerlendirilebilir.
Ancak geri dönüşü zor, çok radikal estetik değişikliklerde birkaç gün düşünmek daha temkinli olabilir.
Özellikle sosyal çevreden gelen yorumlarla görüntünüzü değiştirmeyin.
Sizin aynada ne görmek istediğiniz daha önemli.
2 EKİM
Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları nedeniyle arkadaşlar, para ve gelecek planları konusunda sert konuşmalara dikkat edin.
Bir arkadaşınızla maddi mesele yaşayabilirsiniz.
Bir borç veya ödeme hakkında beklenmedik bir konuşma olabilir.
Bir mesaj yanlış anlaşılabilir.
Bir insanın size söylediği şey öfkenizi tetikleyebilir.
İlk tepkinizi son kararınız yapmayın.
3 EKİM
Venüs 11. evinizde retroya dönüyor.
Eski arkadaşlar.
Eski sevgililer.
Yarım kalan sosyal bağlantılar.
Geçmişte vazgeçtiğiniz hedefler.
Yeniden gündeme gelebilir.
Aynı zamanda Mars–Plüton karşıtlığı para aksınızı çok güçlü biçimde çalıştırıyor.
Bu nedenle maddi konularda güç savaşına girmeyin.
Büyük finansal kararları öfkeyle vermeyin.
4 EKİM
Güneş–Satürn karşıtlığı 10. ve 4. ev aksınızı çalıştırıyor.
Kariyer ile aile.
İş ile ev.
Toplum önündeki sorumluluklarınız ile özel hayatınız.
Bunların arasındaki dengeyi yeniden kurmanız gerekebilir.
Bir yöneticinin beklentisi ile ailenizin ihtiyacı aynı güne denk gelebilir.
Bir kariyer fırsatı ev düzeninizi değiştirebilir.
Bir aile meselesi mesleki kararınızı etkileyebilir.
Fakat bu gökyüzünün size söylediği şey kariyerinizden vazgeçmeniz veya ailenizi ihmal etmeniz değil.
Yeni bir denge kurmanız.
Oğlak ve Yükselen Oğlak için Gökyüzü Mesajı: Her yükü taşıyabiliyor olman, her yükü taşımak zorunda olduğun anlamına gelmez.
Oğlak, sen dayanıklısın.
Sorumluluk alırsın.
İnsanlar dağıldığında sen toparlarsın.
Herkes vazgeçtiğinde sen devam edebilirsin.
Fakat bazen güçlü olduğun için sana ait olmayan yükleri de sana bırakırlar.
Ve sen taşıyabildiğin için bunun normal olduğunu düşünürsün.
Bu hafta gökyüzü sana artık başka bir şey öğretiyor:
Güç yalnızca taşımak değildir.
Neyi taşımayacağını bilmek de güçtür.
Bekâr Oğlak, sana ihtiyacı olan insanla seni gerçekten seven insanı birbirine karıştırma.
İlişkisi olan Oğlak, aşkı finansal veya duygusal bir borç ilişkisine dönüştürme.
Evli Oğlak, ortak hayatın yükünü de kararlarını da birlikte paylaş.
Çalışan Oğlak, başarı için özel hayatını tamamen feda etmek zorunda değilsin. Kariyer hedefin büyürken hayatının diğer tarafını küçültme.
Kendi işini yapan Oğlak, büyümek istiyorsan sistemini değiştir. Her işi kendin yapmaya devam ederek büyük bir yapı kuramazsın.
Para konusunda Oğlak, ne kadar kazandığın kadar paran üzerinde ne kadar söz sahibi olduğuna da bak.
Aile konusunda Oğlak, sevmek her problemi çözmek zorunda olmak değildir.
Ve Oğlak, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:
SEN HERKESİN HAYATINI AYAKTA TUTMAK İÇİN KENDİ HAYATINI YORMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.
Bu hafta kariyerinizde önemli bir gelişme olabilir.
Bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir.
Borç, kredi veya ortak hesaplarla ilgili karar alınabilir.
Geçmişten bir arkadaş veya eski sevgili ortaya çıkabilir.
Ev ve aile düzeninizle ilgili ciddi bir konuşma yapılabilir.
Çalışma biçiminizi değiştirecek yeni bir fikir doğabilir.
Fakat bütün bunlardan daha önemlisi, hayatınızda neyin gerçekten sizin sorumluluğunuz olduğunu anlamaya başlayabilirsiniz.
Çünkü Oğlak ve Yükselen Oğlak için haftanın büyük sorusu artık şu değil:
DAHA NE KADARINI TAŞIYABİLİRİM?
Asıl soru şu:
BENİM OLMAYAN HANGİ YÜKÜ ARTIK YERE BIRAKMALIYIM?
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