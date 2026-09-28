28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Burç Yorumları

Balık ve özellikle Yükselen Balıklar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası hayatın çok somut taraflarıyla yüzleşme zamanı. Para, borçlar, iş, günlük düzen, sağlık, ev, aile, eğitim ve yurt dışı konuları aynı anda önem kazanırken bütün bunların arkasında uzun zamandır içinizde taşıdığınız fakat belki de kimseye anlatmadığınız duygular bulunuyor. Bu hafta gökyüzü size yalnızca “Ne istiyorsun?” diye sormuyor. Çok daha önemli bir soru soruyor: Bunun bedeli ne ve sen bu bedeli hâlâ ödemek istiyor musun?

Güneş Terazi burcunda Yükselen Balıkların 8. evinden ilerliyor. Ortak para, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, eşin geliri, yatırımlar ve başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklar önem kazanıyor. Bir borcu kapatmak isteyebilir, kredi yapılandırmasını düşünebilir, eşinizle ortak bütçeyi konuşabilir, beklediğiniz bir ödemeyle ilgili gelişme yaşayabilir veya vergi ve sigorta konusunda düzenleme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir yatırımınız varsa gerçek getirisini yeniden hesaplamak isteyebilirsiniz.

Fakat 8. ev yalnızca para değildir. Güvenmek ve paylaşmakla da ilgilidir. Bu nedenle ilişkilerde “Ben sana ne kadar güveniyorum?” sorusu ortaya çıkabilir. Maddi ve duygusal paylaşım arasındaki bağ daha görünür hale gelebilir. Çünkü bazen bir ilişkide para üzerinden yaşanan tartışmanın gerçek nedeni para değildir. Kimin daha fazla sorumluluk aldığı, kimin daha çok verdiği ve tarafların birbirlerine ne kadar güvendikleri asıl mesele olabilir.

Satürn ve yönetici gezegenlerinizden Neptün Koç burcunda Yükselen Balıkların 2. evinde ilerliyor. Bu sizin için son derece önemli bir süreç. Para kazanma biçiminiz, harcamalarınız ve kendi değerinize bakışınız yeniden yapılanıyor. Satürn sizden bütçe isterken Neptün belirsiz olan alanları gösteriyor. Dolayısıyla para konusunda artık “Bir şekilde olur” yaklaşımı yeterli olmayabilir. Ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar harcıyorsunuz, sabit gideriniz ne, borçlarınız ne kadar, gerçekten kâr ediyor musunuz ve başkalarına ne kadar maddi destek veriyorsunuz? Bunları net biçimde görmeniz gerekiyor.

Özellikle kendi işini yapan Balıklar açısından gelir ile ciroyu birbirine karıştırmamak önemli. Para geliyor olabilir fakat giderler de aynı hızla büyüyorsa gerçek kazancınız düşündüğünüz kadar yüksek olmayabilir. Bu dönem finansal sisin dağılması gerekiyor. Balık’ın sezgisi güçlüdür fakat banka hesabı sezgiyle değil, rakamlarla yönetilir.

Satürn ve Neptün 2. evinizde ilerlerken yalnızca maddi düzeniniz değil, özdeğeriniz de değişiyor. Bir işte gereğinden düşük ücretle çalışıyor, insanlara sürekli ücretsiz destek veriyor veya bir ilişkide maddi ve duygusal olarak sürekli veren taraf oluyor olabilirsiniz. Bütün bunları iyi niyet adına yapabilirsiniz fakat bu dönem size iyi niyet ile kendinizi tüketmek arasındaki farkı öğretebilir. Emeğinizin karşılığını istemekten utanmayın. Para istemek sizi kötü insan yapmaz. Sınır koymak sizi bencil yapmaz. Kendi güvenliğinizi düşünmek sevgisiz olduğunuz anlamına gelmez.

4 Ekim civarında Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık Yükselen Balıkların 8. ve 2. ev para aksını güçlü biçimde çalıştırıyor. Sizin paranız ve ortak para, geliriniz ve borçlarınız, kazandığınız ve ödediğiniz, sahip olduklarınız ve başkalarına karşı yükümlülükleriniz arasındaki denge görünür olabilir. Bir ödeme tarihi gelebilir, bütçeyi yeniden düzenlemeniz gerekebilir, bir kredi veya yatırımın koşullarını değerlendirebilir ya da eşinizle ortak para konusunda ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Buradaki mesaj korkmak değil, gerçeği görmek. Çünkü bilmediğiniz rakam sizi korkutabilir ama rakamı gördüğünüz anda çözüm üretmeye başlayabilirsiniz.

Mars’ın Aslan burcuna geçmesiyle Yükselen Balıkların 6. evi hareketleniyor ve Jüpiter de burada ilerliyor. İş hayatınız hızlanabilir. Yeni görevler gelebilir, müşteri sayısı artabilir, bir projede daha fazla sorumluluk alabilir veya çalışma ortamınızda önemli değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. İş arayan Balıklar daha fazla görüşmeye gidebilir. Kendi işini yapan Balıkların iş hacmi artabilir.

Fakat burada önemli bir uyarı var. Jüpiter büyütür, Mars hızlandırır. Dolayısıyla yalnızca fırsatlarınız değil, iş yükünüz de büyüyebilir. Her gelen işi kabul etmeyin. Takviminize, enerjinize ve o işin size gerçekten ne kazandırdığına bakın. Bir iş size para kazandırırken hayatınızın tamamını tüketiyorsa gerçek maliyetini de hesaplamanız gerekir.

Çalışan Balıklar iş yerinde daha görünür hale gelebilir. Sizden hızlı sonuç beklenebilir. Bir yöneticiniz yeni sorumluluk verebilir. Çalışma arkadaşlarıyla rekabet artabilir veya bir ekip içerisinde liderlik yapmanız gerekebilir. Fakat Mars 6. evdeyken küçük meseleler yüzünden iş arkadaşlarıyla tartışmamaya dikkat edin. Bir insanın görevini düzgün yapmaması sizi gereğinden fazla öfkelendirebilir. Her şeyi kendiniz düzeltmeye çalışmayın. Görev dağılımı yapın, sınır koyun ve gerektiğinde hayır demeyi bilin.

Kendi işini yapan Balıklar açısından da çok önemli bir soru ortaya çıkıyor: İşiniz büyürse sisteminiz bu büyümeyi kaldırabilecek mi? Daha fazla müşteri almak kolay olabilir fakat o müşterilere aynı kalitede hizmet verebilecek misiniz? Muhasebe düzeniniz, takviminiz ve çalışma sisteminiz hazır mı? Jüpiter size büyüme fırsatı verirken Mars hemen harekete geçmek isteyebilir. Siz önce sistemi kurun, sonra büyütün.

Mars ve Jüpiter’in 6. evinizdeki hareketi sağlık ve günlük yaşam alışkanlıklarını da gündeme getiriyor. Daha fazla hareket etmek, spora başlamak, beslenme düzeninizi değiştirmek veya günlük rutininizi yeniden oluşturmak isteyebilirsiniz. Fakat çok hızlı başlayıp bedeninizi gereğinden fazla zorlamayın. Özellikle çalışma temposu yükseldiğinde dinlenmeyi programın dışına atmayın. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni, devam eden veya sizi endişelendiren sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Plüton Kova burcunda Yükselen Balıkların 12. evinde ilerliyor. Bu hayatınızın perde arkasındaki en büyük dönüşümlerden birini başlatıyor. Geçmiş, bilinçaltı, korkular, kapanmamış hikâyeler ve kendinizi sabote ettiğiniz alışkanlıklar yıllar içerisinde çok daha görünür hale gelebilir. Dışarıdaki hayatınızı değiştirmeden önce içerideki bazı kalıpları bırakmanız gerekebilir. Sürekli aynı tip insanları hayatınıza alıyorsanız bunun nedenini sorgulayabilirsiniz. Sürekli başkalarını kurtarmaya çalışıyorsanız bunun altında ne olduğunu fark edebilirsiniz. Herkesin acısını kendi acınız gibi taşıyorsanız artık sınır koymayı öğrenebilirsiniz.

Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık 3 Ekim civarında Yükselen Balıkların 6. ve 12. ev aksını güçlü biçimde harekete geçiriyor. İş ortamında perde arkasında kalan meseleler görünür olabilir. Bir iş arkadaşının gerçek fikrini öğrenebilir, uzun zamandır sizi rahatsız eden çalışma düzenine karşı çıkabilir veya biriken öfkenizin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Fakat hemen herkesin size karşı olduğunu düşünmeyin. Kanıt ile şüpheyi birbirinden ayırın. Özellikle öfkeyle istifa etmek, sert bir mesaj göndermek veya köprüleri bir anda yakmak yerine önce durumun tamamını görün. Bu haftanın önemli kurallarından biri ilk tepkinizi son kararınız yapmamak.

Aşk hayatında ise Merkür Akrep burcuna geçerek 9. evinizi hareketlendiriyor ve Venüs de aynı alanda retroya dönüyor. Uzak mesafeler, başka şehirler, başka ülkeler, eğitim ve seyahatler aşk hayatınızla kesişebilir. Bekâr Balıklar başka şehirden veya başka ülkeden biriyle tanışabilir. Bir eğitim sırasında biri dikkatinizi çekebilir. Yabancı kültürden bir insanla bağlantı kurulabilir. İnternet üzerinden başlayan bir iletişim mesafe temasını taşıyabilir.

Fakat Venüs retrosu geçmişi de gündeme getiriyor. Daha önce uzak mesafe nedeniyle yarım kalmış bir ilişki yeniden önünüze gelebilir. Başka şehir veya ülkede yaşayan eski sevgilinizden haber alabilir, bir seyahat sırasında geçmişte tanıdığınız biriyle karşılaşabilir veya yıllar önce yarım bıraktığınız bir hikâyeyi yeniden düşünebilirsiniz. Ancak geri gelen her hikâye devam etmek için geri gelmez. Bazıları yalnızca kapanmak için geri gelir.

Bekâr Balıklar için bu hafta aşkta en önemli kelime gerçeklik. Bir insanın anlattığı hikâyeye değil, hayatında size gerçekten yer açıp açmadığına bakın. Özellikle uzak mesafeli veya internet üzerinden başlayan ilişkilerde sözlerin davranışlarla desteklenmesi önemli. “Bir gün görüşeceğiz, bir gün aynı şehirde olacağız, bir gün her şey değişecek” demek kolay. Peki plan nerede? Tarih nerede? Gerçek adım nerede? Balık büyük aşka inanabilir fakat büyük aşk da gerçek hayatta bir yere basmak zorunda.

İlişkisi olan Balıklar partnerleriyle seyahat, eğitim, başka şehirde yaşamak veya geleceğe ilişkin farklı bir plan konuşabilir. Geçmişte çözülemeyen bir fikir ayrılığı yeniden gündeme gelebilir. İkinizin dünya görüşü farklı olabilir. Fakat farklı düşünmek ilişkinin bitmesi gerektiği anlamına gelmez. Önemli olan bu farklılıkların içerisinde ortak bir hayat kurup kuramadığınızdır.

Evli Balıklar için ortak para bu haftanın önemli başlıklarından biri. Kredi, borç, ev masrafları, yatırım, sigorta veya ailelere yapılan maddi destekler konuşulabilir. Bir tarafın maddi yükü diğerinden çok fazlaysa kırgınlık ortaya çıkabilir. Parayı konuşmaktan kaçmayın. Para konuşmak romantizmi öldürmez. Belirsizlik bazen ilişkiyi paradan çok daha fazla yorar.

Eğitim açısından 9. evinizdeki Merkür akademik çalışmalar, yabancı dil, yayıncılık ve yurt dışı planlarında zihinsel hareketlilik getiriyor. Daha önce düşündüğünüz bir eğitime yeniden dönebilir, yarım bıraktığınız bir programa devam etmek isteyebilir, eski bir öğretmen veya akademik bağlantıyla yeniden görüşebilirsiniz. Yurt dışı planınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Venüs retrosu nedeniyle eski bir ülke, okul veya proje tekrar gündeme gelebilir. Ancak karar vermeden önce koşulların bugünkü halini inceleyin. Geçmişte doğru olan seçenek bugün aynı derecede doğru olmayabilir.

Uranüs İkizler burcunda 4. evinizden ilerlediği için ev ve aile düzeniniz önümüzdeki yıllarda alışılmışın dışında değişebilir. Taşınabilir, başka şehirde yaşamaya karar verebilir, evden çalışmaya başlayabilir veya evinizde teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Aile yapısında beklenmedik değişiklikler de yaşanabilir. Bir süredir kendinizi ait hissetmediğiniz bir yerde yaşıyorsanız değişim arzunuz güçlenebilir. Uranüs size “Ev neresi?” sorusunu yeniden sordurabilir. Cevabınız artık yalnızca doğduğunuz veya yıllardır yaşadığınız yer olmayabilir. Bazen ev, kendiniz olabildiğiniz yerdir.

Saç kesimi, güzellik ve estetik açısından Venüs retrosunun başladığı haftada geçmişte kullandığınız bir saç modeli veya renk yeniden hoşunuza gidebilir. Eski fotoğraflara bakıp geçmişteki bir görüntünüze dönmek isteyebilirsiniz. Bakım yaptırmak, mevcut görüntüyü toparlamak veya daha önce memnun kaldığınız bir stile dönmek düşünülebilir. Ancak geri dönüşü zor ve çok radikal estetik değişikliklerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Özellikle iş stresi veya ilişki problemi sonrasında görünüşünüzü bir anda tamamen değiştirmek istiyorsanız birkaç gün bekleyin ve duygunuz değiştiğinde isteğinizin de değişip değişmediğine bakın.

2 Ekim civarında Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları eğitim, seyahat, iş düzeni ve perde arkasındaki meseleleri birbirine bağlayabilir. Bir haber sizi öfkelendirebilir, bir belgeyle ilgili problem çıkabilir, bir iş arkadaşınızın söylediği şeyi yanlış anlayabilir veya yolculuk planında değişiklik yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. Önce bilgiyi doğrulayın.

3 Ekim’de Venüs 9. evinizde retroya dönerken geçmişten bir aşk, eski bir eğitim, yarım kalan bir yurt dışı planı, daha önce gitmek istediğiniz bir ülke veya eski bir akademik proje yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda Mars–Plüton karşıtlığı 6. ve 12. ev hattınızı çalıştırdığı için çalışmak ile dinlenmek arasındaki dengeyi korumanız gerekiyor. Perde arkasında biriken öfkeyi büyütmeyin.

4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı doğrudan para aksınızı çalıştırıyor. Bir finansal gerçekle yüzleşebilirsiniz. Fakat bunu mutlaka kötü bir gelişme olarak okumayın. Bazen bir rakamı görmek insanı korkutur ama o rakamı gördüğünüz anda çözüm üretmeye de başlayabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık için bu haftanın gökyüzü mesajı çok açık: Herkesi kurtarmaya çalışırken kendinizi borçlu, yorgun ve yarım bırakmayın. Sizin de ilgilenmeniz gereken kendi hayatınız var.

Balık, insanların söylemediklerini bile hissedebilirsiniz. Birinin üzgün olduğunu anlayabilir, size ihtiyacı olduğunu hissedebilir ve çoğu zaman yardım etmek isteyebilirsiniz. Fakat bir insanı sevmek onun bütün yükünü taşımak değildir.

Bekâr Balık, sizi özlediğini söyleyen insanın hayatında size gerçekten yer açıp açmadığına bakın. İlişkisi olan Balık, sevdiğiniz insanın hayallerine destek olun ama kendi geleceğinizi unutmayın. Evli Balık, para ve sorumlulukları açıkça konuşun. Sessiz fedakârlık zaman içerisinde görünmeyen kırgınlıklara dönüşebilir. Çalışan Balık, herkesin işini yaparak değerli olmak zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz olmayan yükleri üstlenmek başarı değildir. Kendi işini yapan Balık, iş büyürken sistemi de büyütün. Daha fazla çalışmak her zaman daha fazla kazanmak anlamına gelmez. Öğrenci Balık, geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitim veya yurt dışı hayali yeniden önünüze gelirse bu kez bugünkü şartlarla değerlendirin. Para konusunda başkalarına destek olurken kendi güvenliğinizi yok etmeyin. Sağlık konusunda bedeninizin sesini sürekli ertelemeyin. Dinlenmek zaman kaybetmek değildir.

Ve Balık, bu haftanın size bıraktığı en önemli cümle şu: Sizin iyi kalbiniz herkesin sınırsızca kullanabileceği bir kaynak değil.

Bu hafta bir borç meselesi gündeme gelebilir, iş hayatınız hızlanabilir, yeni bir görev veya müşteri gelebilir, geçmişten bir aşk yeniden haber gönderebilir, yarım kalmış bir eğitim veya yurt dışı planı tekrar önünüze çıkabilir, ev düzeninizle ilgili beklenmedik bir fikir doğabilir veya bir insanın gerçek niyetini daha açık görebilirsiniz. Fakat bütün bunların içerisinde asıl değişim sınırlarınızda gerçekleşebilir.

Çünkü Balık ve Yükselen Balık için haftanın büyük sorusu artık “Kimin bana ihtiyacı var?” değil.

Asıl soru şu:

BENİM HAYATIMIN BENDEN NEYE İHTİYACI VAR?

Astrodeha

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.