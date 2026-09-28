article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Burç Yorumları

etiket 28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.09.2026 - 18:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

28 Eylül - 4 Ekim 2026 haftası, gökyüzünün güçlü etkileriyle ilişkilerde gerçeklerle yüzleştiğimiz, geçmiş hesaplaşmaları kapattığımız ve hayatımızın direksiyonunu yeniden elimize aldığımız kritik bir dönemi müjdeliyor. Aşkta kader dengeleri değişirken, kariyer ve para alanında yeni başlangıçlara cesaretle adım atma zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç ve Yükselen Koç: Aşkta Kader Değişiyor, Parada Perde Arkası Açılıyor: Bu Hafta Hayatınızın Direksiyonuna Yeniden Geçiyorsunuz

Koç ve Yükselen Koç: Aşkta Kader Değişiyor, Parada Perde Arkası Açılıyor: Bu Hafta Hayatınızın Direksiyonuna Yeniden Geçiyorsunuz

Koç ve özellikle Yükselen Koçlar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası yılın dikkat çekici haftalarından biri. Çünkü gökyüzü aynı anda ben kimim, kiminle birlikteyim, kimi seviyorum, paramı kiminle paylaşıyorum ve geleceğimi kimlerle kuruyorum sorularını önünüze getiriyor. Bu haftanın önemli tarafı yalnızca yaşanabilecek gelişmeler değil, hayatınızdaki güç dengelerini fark etmeye başlamanız olacak. Sizi yöneten insanlar, bitiremediğiniz ilişkiler, konuşulmayan maddi meseleler, eski aşklar, ortak paralar ve gelecek planları aynı hikâyenin farklı parçaları haline gelebilir.

Yükselen Koçlar açısından Güneş Terazi burcunda 7. evinizden ilerliyor. Bu nedenle evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve hayatınızdaki önemli bire bir ilişkiler haftanın ana sahnelerinden biri. Karşınızdaki insan size bir ayna tutuyor. İlişkinizde neyin eksik olduğunu, nerede fazla fedakârlık yaptığınızı veya nerede yalnızca kendi isteklerinizi düşündüğünüzü daha açık görebilirsiniz. 4 Ekim’de Güneş ile Koç burcundaki Satürn karşı karşıya geldiğinde 1. ve 7. ev aksınız güçlü biçimde çalışıyor. Bir tarafta siz, diğer tarafta ilişkiniz var. Bu nedenle özellikle ciddi ilişkiler ve evliliklerde sorumluluk, mesafe, sınırlar ve geleceğe ilişkin kararlar gündeme gelebilir. Sağlam ilişkilerde daha ciddi bir gelecek konuşulabilir. Uzun zamandır problem yaşayan ilişkilerde ise görmezden gelinen gerçeklerle yüzleşmek gerekebilir.

Bekâr Koçlar için haftanın en dikkat çekici alanı aşk. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars Aslan burcuna geçerek 5. evinizi harekete geçiriyor. Üstelik Jüpiter de Aslan burcunda. Aşk, flört, çekim, sahne, eğlence, yaratıcılık, hobiler ve çocuklar alanında çok güçlü bir hareketlilik başlıyor. Uzun zamandır aşk hayatında durgunluk yaşayan bir Koç için yeni bir tanışma gerçekleşebilir. Bir davette, sosyal ortamda, eğlence mekânında, sporla ilgili bir yerde veya yaratıcı bir faaliyet sırasında dikkat çekebilirsiniz. İnsanların sizi fark etmesi kolaylaşabilir. Siz de birinden çok daha hızlı etkilenebilirsiniz. Fakat bu dönemde yalnızca sevilmek istemeyeceksiniz, özel olduğunuzu hissetmek de isteyeceksiniz. İşte aşk hayatındaki en önemli sınav burada başlayabilir. İlgi görmek ile gerçekten sevilmek aynı şey değildir.

Venüs’ün 3 Ekim’de Akrep burcunda retroya dönmesi aşk hayatında hikâyeyi daha da derinleştiriyor. Yükselen Koç açısından Venüs 8. evinizde retroya başlıyor. Bu nedenle geçmişte kapanmamış bir ilişki, eski sevgili, unutamadığınız biri veya bir ilişkide yaşanan güven problemi yeniden gündeme gelebilir. Eski sevgiliden haber almak mümkün olduğu gibi siz de geçmişteki bir insanı daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Fakat gökyüzünün sorusu eski sevgili geri gelecek mi sorusundan çok daha önemli: Geri gelirse siz hâlâ aynı insan mısınız? Bir ilişki yalnızca tutku üzerine kurulmuşsa güç savaşları başlayabilir. Güven problemi varsa saklanan meseleler ortaya çıkabilir. Cinsellik ve duygusal yakınlık çok daha önemli hale gelebilir. Bir insanla aranızdaki fiziksel çekimin çok güçlü olması o ilişkinin sizin için doğru olduğu anlamına gelmez. Bu retro size çekim ile bağlılık arasındaki farkı gösterebilir.

Evli Koçlar ve Yükselen Koçlar için ortak para konusu da ciddi biçimde önem kazanıyor. Merkür 30 Eylül’de Akrep burcuna geçerek 8. evinizi harekete geçiriyor. Eşin geliri, ortak banka hesapları, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, nafaka, yatırım ve birlikte yapılan harcamalar konuşulabilir. Eşinizle uzun zamandır konuşmadığınız bir maddi mesele masaya gelebilir. Para üzerinden yaşanan bir güç mücadelesi varsa bunun asıl nedeninin para değil güven olduğunu fark edebilirsiniz. Venüs retrosuyla birlikte eski bir borç, alacak veya geçmişte verilmiş bir maddi karar tekrar önünüze gelebilir. Büyük maddi kararlar konusunda acele etmek yerine rakamları yeniden incelemek daha doğru olacaktır.

Para konusunda bu hafta ilginç bir ayrım var. 8. eviniz çok güçlü çalıştığı için mesele yalnızca sizin kazandığınız para değil, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar olacak. Bankalarla görüşmeler, kredi yapılandırmaları, sigorta işlemleri, vergi meseleleri, miras ve ortak yatırımlar önem kazanabilir. Daha önce gözünüzden kaçan bir ödeme veya finansal ayrıntı fark edebilirsiniz. Merkür’ün 2 Ekim’de Mars ve Plüton ile kurduğu sert bağlantılar nedeniyle özellikle para konuşmalarında öfkeyle karar vermeyin. Arkadaşınıza borç vermek, bir ortaklıkta para paylaşmak veya sevgiliyle ortak yatırım yapmak gibi konularda duygusal baskıyla hareket etmeyin. Para ile dostluğu, aşkı ve egoyu birbirine karıştırmayın.

İş ve kariyer hayatında doğrudan 10. evinizde büyük bir gezegen geçişi bulunmasa da haftanın diğer göstergeleri kariyerinizi dolaylı fakat güçlü biçimde etkiliyor. Mars’ın 5. evinizden ilerlemesi yaratıcılık isteyen mesleklerde çalışan Koçlara cesaret verebilir. Reklam, medya, sanat, sahne, spor, eğlence, sosyal medya, çocuklarla ilgili işler ve kişisel marka oluşturanlar daha görünür olabilir. Kendi işini yapan Koçlar yeni bir fikirle dikkat çekebilir. Ancak 2–3 Ekim civarında Mars ile Plüton arasındaki gerilim 5. ve 11. ev aksınızı çalıştırdığı için kendi projenizle bir ekip, arkadaş grubu veya kurumun beklentileri arasında güç savaşı yaşanabilir. Siz kendi fikrinizin arkasında dururken grup başka bir yöne gitmek isteyebilir. Buradaki mesele herkesi yenmek değil, hangi mücadeleye gerçekten enerji vermeniz gerektiğini anlamak olacak.

Plüton Kova burcunda 11. evinizde ilerlediği için arkadaşlıklar ve sosyal çevre zaten uzun vadeli bir dönüşüm içerisinde. Bu hafta Mars’ın karşıdan yaptığı etkiyle bazı arkadaşlıkların gerçek yüzünü daha açık görebilirsiniz. Bir arkadaşınızla rekabet yaşayabilir, bir grubun içerisinde güç mücadelesine çekilebilir veya uzun zamandır ait olduğunuz bir çevrenin artık sizi temsil etmediğini fark edebilirsiniz. Sosyal medya kullanan, geniş kitlelere hitap eden veya ekip yöneten Koçların özellikle 2–3 Ekim civarında gereksiz tartışmalara karşı dikkatli olması önemli. Bir anlık öfkeyle yazılmış bir cümle beklediğinizden daha fazla büyüyebilir.

Eğitim hayatında Uranüs İkizler burcunda 3. evinizi çalıştırıyor. Bu uzun vadeli transit düşünme, öğrenme ve iletişim biçiminizi değiştirmeye başladı. Yeni teknolojilere, yapay zekâya, dijital eğitime, yabancı dillere, yazmaya, konuşmaya veya farklı eğitim modellerine ilginiz artabilir. 28 Eylül’de Güneş ile Uranüs arasındaki uyumlu açı özellikle eğitim, görüşme, başvuru, sunum ve yaratıcı fikirler açısından farklı bir kapı açabilir. Bir öğretmen, danışman, ortak veya hayatınızdaki önemli bir insan size daha önce düşünmediğiniz bir fikir verebilir. Öğrenciler için alışılmış çalışma yönteminin dışına çıkmak faydalı olabilir. Ancak 2 Ekim civarında zihinsel acelecilik artacağından sınavlarda, başvurularda ve önemli yazışmalarda kontrol yapmadan gönder tuşuna basmayın.

Sağlık açısından Satürn ve Neptün’ün 1. evinizde bulunması bedeninizin sınırlarını daha fazla önemsemeniz gereken uzun bir döneme işaret ediyor. Özellikle Yükselen Koçlar için beden, enerji, dayanıklılık ve kişisel yaşam düzeni artık eskisi kadar ihmal edilebilir alanlar değil. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığıyla kendinizi normalden daha yorgun veya sorumlulukların altında hissedebilirsiniz. Bu nedenle bedeninizi zorlamak yerine dinlenme, uyku ve günlük düzeninizi ciddiye almak daha yararlı olabilir. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis vermez; devam eden veya yeni bir sağlık şikâyetinde değerlendirmeyi sağlık profesyoneline bırakmak gerekir.

Saç kesimi ve güzellik konusunda ise özellikle dikkat çekici bir dönemdesiniz. Mars Aslan’a geçerken görünüşünüzde daha iddialı bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Saçınızı kestirmek, rengini değiştirmek veya tarzınızı daha çarpıcı hale getirmek arzusu artabilir. Ancak 3 Ekim’de Venüs retroya döndüğü için radikal ve geri dönüşü zor estetik değişikliklerde acele etmemek daha temkinli bir yaklaşım olur. Venüs retrosu daha çok geçmişte sevdiğiniz bir saç modeline dönmek, mevcut görünümü düzeltmek, bakım yapmak veya daha önce yapılmış bir işlemi yeniden değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle “Bir anda tamamen değiştireyim” dürtüsünün birkaç hafta sonra aynı derecede güçlü olup olmayacağını düşünün.

Çocuk sahibi Koçlar için 5. evdeki Mars ve Jüpiter çocuklarla ilgili gelişmeleri de büyütebilir. Çocuğun eğitimi, sporu, yetenekleri veya sosyal yaşamıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Çocuğunuz daha iddialı, hareketli veya rekabetçi davranabilir. Burada baskı kurmak yerine enerjisini doğru alana yönlendirmek daha yararlı olabilir.

Evlilik düşünen Koçlar açısından bu hafta çok şey gösterebilir fakat acele karar haftası değildir. Güneş’in 7. evinizde olması ilişkiyi ciddiye alma isteğini artırırken Güneş–Satürn karşıtlığı ilişkinin gerçekten sorumluluk taşıyıp taşımadığını test edebilir. Venüs retrosunun başlaması ise değerler ve güven konusunda yeniden değerlendirme getiriyor. Dolayısıyla “Evleniyor muyuz, ayrılıyor muyuz?” sorusundan önce “Biz aynı geleceği mi istiyoruz?” sorusunu cevaplamak daha önemli olabilir. Sağlam bir ilişkide ciddi konuşmalar yapılabilir; problemli ilişkilerde ise daha önce ertelenmiş meseleler artık görmezden gelinemeyebilir.

Bekâr Koçların aşk hayatında ise Mars’ın 5. eve geçişi nedeniyle hareket başlıyor. Flört fırsatları artabilir, dikkat çekebilirsiniz ve güçlü bir fiziksel çekim yaşayabilirsiniz. Fakat Venüs retrosu nedeniyle geçmiş ve gelecek aynı anda kapınızı çalabilir. Tam yeni biriyle tanışırken eski birinden mesaj almak veya eski ilişkinizi düşünmeye başlamak mümkün. Burada gökyüzünün size sordurduğu soru kimin sizi istediği değil, sizin artık nasıl bir ilişki istediğiniz olacak.

Bu haftanın en kritik günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de konuşmalar, mesajlar, para meseleleri ve duygusal tepkiler hızlanabilir. 3 Ekim’de Venüs retrosu ve Mars–Plüton karşıtlığı aşk, tutku, kıskançlık, arkadaşlık ve güç dengelerini büyütebilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ilişkilerin ve kişisel sorumlulukların gerçekliğini önünüze koyabilir. Bu üç gün içerisinde yalnızca ne olduğuna değil, sizin neden bu kadar güçlü tepki verdiğinize de bakın. Çünkü bazen gökyüzünün gösterdiği mesele dışarıdaki insan değil, onun sizde dokunduğu yerdir.

Koç ve Yükselen Koç için Gökyüzü Mesajı: Sen artık eski sen değilsin. Bu yüzden eskiden kabul ettiğin her şeyi bugün de kabul etmek zorunda değilsin.

Bu hafta aşk size kimi sevdiğinizi, para neye değer verdiğinizi, arkadaşlıklar kime güvenebileceğinizi ve Satürn ise kim olduğunuzu sorgulatabilir. Birileri hayatınıza yeniden dönebilir, bir sır açılabilir, bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir veya bir ilişki geleceği hakkında ciddi bir konuşmaya dönüşebilir. Fakat haftanın asıl dönüşümü dışarıda değil sizde gerçekleşiyor. Hayatınızın direksiyonunu yeniden elinize aldığınızda bazı insanların sizinle aynı yolda devam etmediğini görebilirsiniz.

Ve Koç, bu haftanın sana bıraktığı cümle şu:

SENİ KAYBETMEKTEN KORKMAYAN BİRİNİ KAYBETMEKTEN ARTIK SEN DE KORKMA.

Astrodeha

Boğa ve Yükselen Boğa: İlişkilerde Geçmişin Kapısı Açılıyor, Ev ve Kariyer Arasında Dengeler Değişiyor

Boğa ve Yükselen Boğa: İlişkilerde Geçmişin Kapısı Açılıyor, Ev ve Kariyer Arasında Dengeler Değişiyor

Boğa ve özellikle Yükselen Boğalar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası ilişkilerden evliliğe, iş hayatından paraya, aileden kariyere kadar hayatın temel taşlarını yeniden değerlendirebileceğiniz güçlü bir dönem. Sizin açınızdan haftanın en önemli gelişmesi yönetici gezegeniniz Venüs’ün karşıt burcunuz Akrep’te retro harekete başlaması. Yükselen Boğa için burası doğrudan 7. eviniz. Yani evlilik, ciddi ilişkiler, sevgili, ortaklıklar, sözleşmeler ve hayatınıza bire bir dahil olan insanlar önümüzdeki dönemin ana konusu haline geliyor. Bir ilişkinin üzeri örtülmüş sorunları varsa yeniden konuşulabilir. Geçmişte yarım kalan bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir. Bir eski sevgili haber verebilir veya siz geçmişte yaşadığınız bir ilişkiyi yeniden düşünmeye başlayabilirsiniz. Fakat Venüs retrosunun asıl amacı geçmişi yeniden yaşatmak değil, geçmişten ne öğrendiğinizi göstermektir. Bu nedenle hayatınıza geri dönen herkesi kaderiniz olarak yorumlamayın. Bazen geçmiş geri gelir çünkü artık ona neden dönmemeniz gerektiğini anlamanız gerekir.

Aşk hayatında bu hafta yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyebilir. Akrep’teki Merkür ve Venüs 7. evinizi harekete geçirirken bir insanın size ne söylediğinden çok davranışlarının ne anlattığına bakabilirsiniz. Güven, sadakat, kıskançlık, bağlılık, cinsellik, geçmiş ilişkiler ve ilişkinin geleceği daha açık konuşulabilir. Bir ilişkiniz varsa “Bu ilişki nereye gidiyor?” sorusu önem kazanabilir. Daha önce konuşulmayan bir mesele ortaya çıkabilir. Fakat özellikle 2–3 Ekim civarında tartışmaları büyütmemeye dikkat edin. Bir cümleden yıllar önce yaşanan başka bir meseleye geçmek çok kolay olabilir. Asıl problemi konuşurken geçmişteki bütün dosyaları aynı anda açmak çözümü zorlaştırabilir.

Evli Boğalar açısından Venüs retrosu çok önemli. Eşinizle ilişkinizde uzun zamandır ertelediğiniz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Birlikte yaşama biçiminiz, ailelerle ilişkiler, ev, para, güven veya duygusal yakınlık sorgulanabilir. Sağlam bir evlilikte bu dönem ilişkinin eksiklerini onarmak için kullanılabilir. Fakat zaten uzun zamandır güç mücadelesinin bulunduğu bir evlilikte eski sorunların tekrar görünür hale gelmesi mümkün. Burada hemen kesin karar vermekten çok problemin gerçekten bugüne mi ait olduğunu yoksa geçmişten taşınan bir kırgınlığın yeniden mi aktive olduğunu anlamaya çalışın. Yönetici gezegeniniz retroya dönüyor. Bu nedenle kalbinizin ne istediğini anlamadan yalnızca o anki kırgınlığınızla hareket etmeyin.

Bekâr Boğalar için gökyüzü oldukça ilginç. 7. eviniz aktif olduğu için yeni bir ilişki potansiyeli bulunurken Venüs retrosu aynı zamanda geçmişten birini yeniden gündeme taşıyabilir. Yeni biriyle tanışırken eski sevgilinizden haber almanız veya geçmişte yarım kalan bir hikâyenin tekrar açılması mümkün. Karşınıza çıkan kişi size güçlü bir çekim hissettirebilir. Fakat Akrep enerjisinde çekim çok güçlü olduğu için bazen tutku ile uyumu birbirine karıştırabiliriz. Birini çok istemek, o insanla uzun vadede mutlu olacağınız anlamına gelmez. Bu haftanın aşk sorusu “Beni istiyor mu?” değil, “Bu insan benim güvenebileceğim bir hayat arkadaşı olabilir mi?” olmalı.

Evlilik bekleyen veya ilişkisini resmileştirmek isteyen Boğalar açısından 7. evin bu kadar güçlü çalışması önemli konuşmalar getirebilir. Evlilik, nişan, birlikte yaşama veya ilişkinin geleceği konuşulabilir. Ancak Venüs retrosu başlamışken önemli olan hızlı bir karar vermekten çok ilişkinin gerçek temelini değerlendirmektir. Daha önce üzerinde anlaşamadığınız konular varsa onları konuşmadan yalnızca romantik duygularla geleceğe ilişkin büyük kararlar almak yerine birbirinizden ne beklediğinizi netleştirin. Bu süreç bazı ilişkileri bitirmek zorunda değildir; tam tersine doğru kullanıldığında ilişkinin zayıf noktalarını görmenizi sağlayabilir.

Ev ve aile hayatınızda ise Mars Aslan burcuna geçerek Yükselen Boğaların 4. evini hareketlendiriyor. Evde hareket başlıyor. Taşınmak, tadilat yapmak, dekorasyonu değiştirmek, eşya almak, aileyle ilgili bir meseleyle ilgilenmek veya gayrimenkul konusunda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır bekleyen bir ev işi hızlanabilir. Fakat Mars aynı zamanda ev içerisinde sabırsızlığı artırabilir. Anne, baba, eş veya aile üyeleriyle “Benim dediğim olsun” yaklaşımı gerilimi yükseltebilir. Ev içerisinde herkes kendi alanını korumaya çalışabilir. Özellikle aile büyükleriyle güç savaşlarına dikkat edin.

Gayrimenkul konusunda Mars’ın 4. evden geçişi hareket yaratabilir. Ev satmak, almak, taşınmak veya tadilat yapmak gündeme gelebilir. Fakat Venüs retrosu ve haftanın sert açıları nedeniyle yalnızca heyecanla karar vermek yerine fiyat, tapu, kredi, sözleşme ve masrafları ayrıntılı incelemek önemli. Bir ev size ilk bakışta çok cazip gelebilir fakat sonradan ortaya çıkabilecek maliyetleri hesaba katmak gerekir. Özellikle ortak para veya kredi kullanılacaksa finansal koşulları iyi okuyun.

Kariyer hayatında Plüton Kova burcunda 10. evinizde ilerliyor ve Boğalar için yıllara yayılan büyük bir mesleki dönüşüm çoktan başlamış durumda. Kariyerinizde artık eskisi gibi devam etmek istemeyebilirsiniz. Mesleki kimliğiniz, toplumdaki yeriniz, patronlarla ilişkiniz ve başarı tanımınız değişiyor. Bu hafta Mars’ın Aslan’dan Plüton’a karşıtlığı 4. ve 10. ev aksınızı güçlü biçimde çalıştırıyor. Bir tarafta ev ve aile, diğer tarafta kariyer ve sorumluluklar var. İşiniz aile hayatınızı zorlayabilir veya ailede yaşanan bir mesele kariyer planınızı etkileyebilir. Patron, yönetici veya otorite figürleriyle güç mücadelesine girmemeye dikkat edin. Bir konuda haklı olmanız, o mücadeleyi en sert şekilde vermeniz gerektiği anlamına gelmez.

Kendi işini yapan Boğalar için ortaklıklar çok önemli hale geliyor. Merkür ve Venüs 7. evinizden geçtiği için müşteriler, danışanlar, iş ortakları ve sözleşmeler gündemde. Eski bir müşteri geri dönebilir, geçmişte çalıştığınız biri yeniden sizinle iletişim kurabilir veya eski bir proje tekrar açılabilir. Ancak 2 Ekim civarında sözleşmelerde ve görüşmelerde ayrıntıları atlamayın. Sözlü anlaşmaya güvenmek yerine koşulların açık biçimde yazılması daha güvenli olacaktır.

Para alanında Uranüs İkizler burcunda 2. evinizde ilerliyor. Bu uzun yıllar boyunca Boğaların para kazanma biçimini değiştirecek önemli bir transit. Gelir kaynaklarınız çeşitlenebilir. Teknoloji, internet, dijital platformlar, sosyal medya, iletişim, eğitim, ticaret veya birden fazla gelir modeli önem kazanabilir. Fakat Uranüs aynı zamanda maddi düzen içerisinde beklenmedik değişikliklere işaret eder. Bu nedenle yalnızca tek gelir kaynağına bağlı kalmak yerine yeni kazanç modelleri geliştirmek önemli olabilir. Bu hafta Güneş–Uranüs uyumu işiniz üzerinden yeni bir para fikri getirebilir. Bir iş görüşmesi, müşteri, proje veya günlük çalışma düzeninizde yapacağınız küçük bir değişiklik ileride maddi açıdan önemli bir kapı açabilir.

İş hayatında Güneş Terazi burcunda 6. evinizden ilerliyor. Günlük çalışma ortamı, çalışanlar, iş arkadaşları, müşteriler, sorumluluklar ve çalışma koşulları daha fazla gündemde olacak. İş yükünüz artabilir veya iş yerindeki görev dağılımını yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Özellikle 4 Ekim’de Güneş’in Satürn ile karşıtlığı fiziksel ve zihinsel olarak yorulduğunuzu fark ettirebilir. Her şeyi tek başınıza yapmak zorunda olmadığınızı anlamanız gerekebilir. Bir çalışma düzeni artık sizi tüketiyorsa bunu değiştirmek için önce sorunun nerede olduğunu görmelisiniz.

Eğitim açısından Uranüs’ün 2. evinizde bulunması öğrendiğiniz bilgiyi paraya dönüştürme temasını güçlendiriyor. Bir kurs, eğitim, yabancı dil, dijital beceri veya mesleki uzmanlık gelecekte yeni bir gelir kapısına dönüşebilir. Özellikle işinizle doğrudan bağlantılı eğitimlerde farklı yöntemlere açık olun. Klasik yollar yerine teknolojiyle birleşen alanlar daha fazla ilginizi çekebilir.

Sağlık konusunda 6. eviniz aktif olduğu için bedeninizin verdiği sinyalleri ihmal etmemeniz gereken bir hafta. İş yükü ile dinlenme arasındaki denge önemli. Güneş–Satürn karşıtlığı özellikle sorumlulukların bedene yansımasını fark ettirebilir. Uyku düzeni, günlük yaşam temposu ve dinlenme ihtiyacınızı küçümsemeyin. Satürn ve Neptün 12. evinizde olduğu için zihinsel yorgunluğu da fiziksel yorgunluk sanabilirsiniz. Kendinize yalnız kalabileceğiniz zamanlar ayırmak faydalı olabilir. Astrolojik göstergeler hastalık teşhisi değildir; devam eden veya yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarında tıbbi değerlendirme gerekir.

Saç kesimi, güzellik ve estetik konusunda Boğalar için bu hafta ayrıca önemli çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Venüs’ün retroya dönmesi nedeniyle görünüşünüzü tamamen değiştirecek ve geri dönüşü zor işlemlerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Çok radikal saç kesimleri, ani renk değişimleri veya yalnızca duygusal bir tepkiyle yapılan büyük imaj değişikliklerinde birkaç kez düşünün. Buna karşılık daha önce kullandığınız ve size yakıştığını bildiğiniz bir modele dönmek, saç bakımına ağırlık vermek veya mevcut görünümünüzü düzeltmek daha uygun olabilir. Özellikle bir ayrılığın veya tartışmanın hemen ardından “Her şeyi değiştireceğim” diyerek kuaföre gitmek bu haftanın gökyüzüne oldukça uygun bir dürtü olabilir ama birkaç gün beklemek fikrinizi değiştirebilir.

Arkadaşlıklar ve sosyal çevreden çok kariyer ve ilişkiler bu hafta daha baskın olsa da kimin sizin yanınızda durduğunu daha net anlayabilirsiniz. Özellikle iş ile özel hayat birbirine karışıyorsa insanların gerçek tavırları ortaya çıkabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine sınırlarınızı korumak daha önemli olacak.

Bu haftanın en dikkat çekici günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de konuşmalar sertleşebilir ve ilişkilerle aile hayatı arasında gerilim oluşabilir. 3 Ekim’de yönetici gezegeniniz Venüs retroya dönerken Mars–Plüton karşıtlığı ev ve kariyer aksınızı güçlü biçimde harekete geçiriyor. Aynı anda hem özel hayatınızda hem kariyerinizde kontrolü elinizde tutmaya çalışmak sizi yorabilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise bedeninizin ve zihninizin “Artık bu kadar yük yeter” dediği yeri gösterebilir.

Boğa ve Yükselen Boğa için bu hafta aşk, iş, ev ve para birbirinden bağımsız konular değil. Bir ilişkide vereceğiniz karar ev düzeninizi etkileyebilir. Kariyerinizde yaşayacağınız bir değişiklik aile düzeninizi değiştirebilir. Para kazanma biçiminizde yapacağınız yenilik gelecekteki özgürlüğünüzü belirleyebilir. Bu nedenle yalnızca bugünkü rahatlığınıza göre değil, birkaç yıl sonra nasıl bir hayat yaşamak istediğinize göre düşünün.

Boğa ve Yükselen Boğa için Gökyüzü Mesajı:

Sana geri dönen her şey senin değildir. Bazı şeyler yalnızca artık onlara ihtiyacın olmadığını görmen için geri gelir.

Bu hafta özellikle ilişkilerde çok önemli bir gerçekle karşılaşabilirsiniz. Bir insanı sevmeniz onunla aynı hayatı kurabileceğiniz anlamına gelmez. Birine alışmış olmanız da onun sizin için doğru kişi olduğunu göstermez. Venüs retrosu kalbinizin hafızasını açarken Plüton geleceğinizi değiştirmeye devam ediyor. Geçmiş size seslenirken gelecek sizden başka bir seçim isteyebilir.

Bekâr Boğa, sana gelen kişinin sözlerinden önce davranışlarına bak.

İlişkisi olan Boğa, sorun çıktığında ilişkinin kendisini değil sorunun kaynağını sorgula.

Evli Boğa, birlikte kalmanın yalnızca aynı evde yaşamak değil aynı geleceği istemek olduğunu hatırla.

Çalışan Boğa, sırf alıştığın için seni tüketen bir düzene mahkûm olmadığını bil.

Para konusunda ise eski Boğa refleksini bırak. Güvenlik yalnızca bankadaki rakam değildir. Değişen dünyada yeni bir beceri, ikinci bir gelir kapısı ve değişime uyum sağlayabilmek de güvenliktir.

Ve Boğa, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SEN DEĞERİNİ ANLADIĞINDA, SENİ KAYBETMEKTEN KORKMAYAN İNSANLARIN PEŞİNDEN GİTMEYİ BIRAKIRSIN.

Bu hafta bazı insanlar geri dönebilir, bazı ilişkiler yeniden sorgulanabilir, ev ve kariyer arasında önemli kararlar gündeme gelebilir, para kazanma biçiminizle ilgili yeni bir fikir doğabilir. Fakat asıl değişim dışarıda değil sizin değer anlayışınızda gerçekleşiyor.

Çünkü Boğa için bu haftanın büyük sorusu “Hayatımda kim kalacak?” değil.

“Bundan sonra hayatımda kalabilmek için kim gerçekten değerimi bilecek?”

Astrodeha

İkizler ve Yükselen İkizler Hayatınızın Yönü Değişiyor: Bir Haber, Bir Karar, Bir Tanışma Bütün Hikâyeyi Değiştirebilir

İkizler ve Yükselen İkizler Hayatınızın Yönü Değişiyor: Bir Haber, Bir Karar, Bir Tanışma Bütün Hikâyeyi Değiştirebilir

İkizler ve özellikle Yükselen İkizler için 28 Eylül – 4 Ekim haftası oldukça hareketli. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür burç değiştirirken Uranüs İkizler burcunda hayatınızın merkezini dönüştürmeye devam ediyor. Mars’ın Aslan’a geçişi iletişim, eğitim, yolculuklar ve önemli görüşmeleri hızlandırıyor. Güneş Terazi burcundan aşk hayatınızı canlandırırken Venüs’ün Akrep’te retroya dönmesi iş, günlük yaşam ve ilişkilerinizdeki düzeni yeniden sorgulatıyor. Plüton Kova ise uzun vadede dünya görüşünüzü, eğitiminizi ve geleceğe baktığınız pencereyi değiştiriyor. Bu hafta size yalnızca ne yapacağınızı değil, bundan sonra nasıl bir insan olmak istediğinizi de düşündürebilir.

Yükselen İkizler açısından Uranüs 1. evinizde ilerliyor. Bu, yıllara yayılan büyük bir kişisel değişimin başlangıcı. Eski kimliğiniz size dar gelmeye başlayabilir. Görünüşünüzden yaşam tarzınıza, çevrenizden hedeflerinize kadar birçok konuda daha özgür olmak isteyebilirsiniz. İnsanların sizden beklediği kişi olmak yerine kendi istediğiniz kişi olma ihtiyacınız büyüyebilir. Dışarıdan bakanlar sizi değişmiş bulabilir. Aslında değişen yalnızca davranışlarınız değil; hayata verdiğiniz cevaplar olacak. Daha önce sustuğunuz yerde konuşabilir, daha önce kabul ettiğiniz bir şeyi artık reddedebilirsiniz.

Aşk hayatında Güneş Terazi burcunda 5. evinizi aydınlatıyor. Bekâr İkizler ve Yükselen İkizler için flört, yeni tanışmalar, davetler, sosyal ortamlar ve romantik gelişmeler açısından dikkat çekici bir dönem. Birinin ilgisini çekmeniz veya sizin beklemediğiniz bir insandan etkilenmeniz mümkün. 5. ev aynı zamanda eğlence, sahne, yaratıcılık ve sosyal görünürlük alanı olduğundan özellikle sosyal medya, sanat, organizasyonlar veya kalabalık ortamlarda yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Fakat yalnızca zihinsel uyum aramayın. Birinin sizinle saatlerce konuşabilmesi o insanın duygusal olarak size uygun olduğu anlamına gelmez. Bu hafta kalbiniz zihninizden farklı bir cevap verebilir.

Bekâr İkizler için aşk hayatındaki asıl mesaj şu: Yeni biri gelebilir fakat sizin eski ilişki kalıplarınız da sizinle birlikte geliyor. Bu nedenle yeni bir insanla eski hikâyenizi tekrar yaşamamaya dikkat edin. Sürekli ulaşılmaz insanlardan hoşlanıyorsanız, ilişkinin başında çok heyecanlanıp kısa sürede sıkılıyorsanız veya duygusal yakınlık arttığında geri çekiliyorsanız gökyüzü size bu döngüyü fark ettirebilir. Bu hafta mesele yalnızca kiminle tanışacağınız değil, aşkı nasıl yaşadığınızı anlamanız olacak.

İlişkisi olan İkizler için romantizmi yeniden canlandırmak mümkün. Birlikte dışarı çıkmak, seyahat etmek, eğlenmek veya ilişkinin rutinini değiştirmek iyi gelebilir. Fakat Venüs’ün Akrep burcunda retroya dönmesi günlük yaşam içerisinde küçük görünen ama uzun zamandır biriken meseleleri gündeme getirebilir. “Ben her şeyi yapıyorum”, “Sen beni anlamıyorsun”, “Bana yeterince zaman ayırmıyorsun” gibi cümlelerin arkasında daha derin bir kırgınlık bulunabilir. İlişkinin büyük sorunları bazen büyük olaylardan değil, her gün tekrar eden küçük ihmallerden oluşur.

Evli İkizler için iş bölümü, günlük sorumluluklar ve birlikte geçirilen zaman önemli hale geliyor. Eşlerden birinin iş temposu diğerini yorabilir. Ev içerisindeki sorumlulukların nasıl paylaşıldığı tartışılabilir. Burada konu bulaşık, alışveriş veya günlük program gibi görünse bile asıl mesele değer görmek olabilir. “Benim emeğimi fark ediyor musun?” sorusu ilişkinin merkezine gelebilir. Venüs retrosu daha önce konuşulmuş fakat çözülmemiş bir konuyu yeniden önünüze getirebilir. Bu kez aynı tartışmayı tekrar etmek yerine neden çözülemediğini anlamaya çalışın.

Evlilik düşünen İkizler açısından aşk alanınız canlı olsa da Venüs retrosunun başlaması nedeniyle ilişkinin günlük hayatta gerçekten yürüyüp yürümediğine bakmak gerekiyor. Romantik bir tatilde çok iyi anlaşmak başka, hayatın sorumluluklarını birlikte taşıyabilmek başka. Evlilik konusunda “Onu seviyor muyum?” sorusunun yanına “Onunla bir hayat düzeni kurabiliyor muyum?” sorusunu da ekleyin. Çünkü evlilik yalnızca aşk değil, günlük hayat ortaklığıdır.

İş hayatında Merkür’ün Akrep burcuna geçmesi Yükselen İkizlerin 6. evini hareketlendiriyor. Yönetici gezegeniniz burada olduğu için çalışma düzeniniz hızlanabilir. Toplantılar, projeler, yazışmalar, müşteriler, iş arkadaşları ve günlük sorumluluklar çoğalabilir. Bir işin perde arkasındaki ayrıntıları fark edebilirsiniz. Araştırma, analiz, finans, psikoloji, sağlık, danışmanlık, sigorta, veri, strateji ve inceleme gerektiren işlerde çalışan İkizler için zihinsel olarak oldukça üretken bir dönem olabilir.

Fakat 2 Ekim civarında yönetici gezegeniniz Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları nedeniyle iletişimde özellikle dikkatli olun. Bir e-posta, mesaj, toplantı veya telefon görüşmesi gereksiz biçimde büyüyebilir. İş arkadaşınızla küçük bir fikir ayrılığı bir anda prensip meselesine dönüşebilir. Söylediğiniz sözün nasıl algılanacağını düşünmeden konuşmayın. İkizler kelimeleri hızlı kullanır fakat bu hafta bazı kelimelerin etkisi siz söyledikten sonra da devam edebilir.

Kariyer açısından bu hafta doğrudan 10. evinizden büyük bir geçiş olmamasına rağmen iş düzeninizde yaptığınız değişiklikler gelecekteki kariyerinizi etkileyebilir. Yeni bir çalışma sistemi, yeni bir müşteri, öğrenmeye başladığınız bir program veya geliştirdiğiniz yeni bir beceri ilerleyen dönemde mesleki yönünüzü değiştirebilir. Bu nedenle küçük görünen fırsatları küçümsemeyin.

Para konusunda Uranüs artık doğrudan 2. evinizde değil, sizin burcunuzda ilerlediği için asıl değişim para kazanma biçiminizden önce sizin kimliğinizde gerçekleşiyor. Siz değiştikçe para kazanma yönteminiz de değişebilir. Eski mesleki tanımınızdan çıkmak, kendi adınızı öne çıkarmak, kişisel marka oluşturmak veya farklı bir uzmanlık geliştirmek isteyebilirsiniz. Ancak ani heveslerle büyük finansal risk almak yerine önce yeni yönünüzü test etmek daha akıllıca olacaktır.

Eğitim konusu İkizler için bu haftanın en güçlü alanlarından biri. Mars’ın Aslan burcuna geçmesi 3. evinizi hareketlendirirken Plüton Kova 9. evinizde ilerliyor. Böylece 3. ve 9. ev hattınız, yani temel eğitim, sınavlar, yazmak, konuşmak, iletişim, yabancı diller, üniversite, akademik hayat, yurt dışı ve dünya görüşü güçlü biçimde aktive oluyor. Öğrenciler daha rekabetçi olabilir. Sınava hazırlananlar çalışma temposunu artırabilir. Üniversite, yüksek lisans, akademik çalışma veya yurt dışı eğitim planları bulunan İkizler önemli kararlar verebilir.

Fakat 2–3 Ekim civarında Mars ile Plüton arasındaki gerilim nedeniyle “Ben biliyorum” tavrından kaçının. Bir öğretmen, akademisyen, danışman veya otorite figürüyle fikir çatışması yaşayabilirsiniz. Bilginizi savunun ama tartışmayı ego savaşına dönüştürmeyin. Bazen fikrinizi değiştirmek kaybetmek değil, daha fazla öğrenmektir.

Yurt dışı bağlantılı işler, vizeler, akademik planlar, hukuki süreçler, yayıncılık ve uluslararası bağlantılar da Plüton’un 9. ev geçişi nedeniyle uzun vadeli bir dönüşüm içerisinde. Önümüzdeki yıllarda dünya görüşünüz ciddi biçimde değişebilir. Başka bir ülkeye gitmek, başka bir dil öğrenmek, uzmanlaşmak veya hayatınızı tamamen farklı bir bilgi alanına yönlendirmek isteyebilirsiniz.

Mars’ın 3. evinizden geçişi kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve yakın çevre ilişkilerini de hareketlendirebilir. Bir kardeşinizle önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Ancak tartışmalara dikkat edin. Trafikte sabırsızlık, acelecilik ve dikkatsiz davranışlardan kaçınmak da önemli. Bu transit sizi hızlandırıyor fakat her yere hızlı gitmek zorunda değilsiniz.

Sosyal çevrede Satürn ve Neptün Koç burcunda 11. evinizi çalıştırıyor. Arkadaşlıklarınız konusunda büyük bir eleme dönemindesiniz. Bazı arkadaşlıkların artık eski anlamını taşımadığını fark edebilirsiniz. İnsanların sözleriyle davranışları arasındaki fark daha görünür olabilir. Kalabalık çevrelerden çok gerçekten güvenebileceğiniz insanlara yönelmeniz mümkün. Gelecek hedefleriniz de değişebilir. On yıl önce istediğiniz hayatı bugün hâlâ isteyip istemediğinizi sorgulayabilirsiniz.

Sağlık açısından 6. evinizdeki Merkür ve Venüs retrosu günlük alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenizi istiyor. Uyku, çalışma temposu, beslenme düzeni ve dinlenme alışkanlıklarınızı yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Özellikle zihinsel yorgunluğu küçümsemeyin. İkizler zihni sürekli çalıştırdığı için beden dinlenirken bile düşünceler devam edebilir. Bu hafta iş ile özel hayat arasında net sınırlar koymak faydalı olabilir. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir; devam eden veya yeni ortaya çıkan sağlık şikâyetleri için sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi ve görünüş açısından Uranüs’ün 1. evinizde olması size büyük bir değişiklik yapma isteği verebilir. Saçınızı kestirmek, rengini değiştirmek, giyim tarzınızı yenilemek veya çevrenizin sizi alıştığından tamamen farklı bir görüntüyle karşısına çıkmak isteyebilirsiniz. Fakat Venüs retrosu başladığı için geri dönüşü zor radikal estetik kararları aceleye getirmemek daha temkinli olabilir. Özellikle bir tartışmanın, ayrılığın veya moral bozukluğunun hemen ardından yapılan büyük değişikliklerde birkaç gün düşünmek iyi olabilir. Buna karşılık daha önce sevdiğiniz bir saç modelini yeniden denemek, bakım yaptırmak veya mevcut tarzınızı geliştirmek daha rahat çalışabilir.

Çocuk sahibi İkizler açısından Güneş’in 5. evden geçişi çocukları daha fazla gündeme getiriyor. Çocuğun eğitimi, yetenekleri, hobileri veya sosyal yaşamıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Onların kendilerini göstermelerine fırsat vermek önemli. Her şeyi sizin istediğiniz biçimde yapmaları yerine kendi yeteneklerini keşfetmelerine alan açın.

Yaratıcı işlerle uğraşan İkizler için de verimli bir dönem. Yazmak, konuşmak, video çekmek, içerik üretmek, sosyal medyada görünür olmak, sahneye çıkmak, eğitim vermek ve yaratıcı projeler geliştirmek destekleniyor. Özellikle yeni ve sıra dışı bir fikir insanların dikkatini çekebilir. Fakat 2–3 Ekim civarında sosyal medya tartışmalarına çekilmemeye çalışın. Görünürlük arttıkça herkesin sizi sevmesi mümkün değildir.

Bu haftanın en dikkat çekici günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de yönetici gezegeniniz Merkür sert açılar altında olduğu için kelimelerinizin gücü artıyor. Yanlış kişiye söylenen doğru söz bile problem yaratabilir. 3 Ekim’de Venüs retrosu iş ve günlük yaşam düzeninizde geçmiş meseleleri geri getirirken Mars–Plüton karşıtlığı eğitim, iletişim, seyahat ve dünya görüşünüz konusunda gerilim yaratabilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise aşk hayatınızla sosyal çevreniz veya kişisel mutluluğunuzla gelecek planlarınız arasında bir seçim yapmanız gerektiğini hissettirebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler için haftanın sırrı iletişimde saklı. Bir telefon gelebilir. Beklediğiniz bir cevap ulaşabilir. Bir görüşme yapılabilir. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bir eğitim veya seyahat kararı alabilirsiniz. Fakat hayatınızı değiştirecek şey yalnızca duyduğunuz haber olmayabilir. O habere vereceğiniz cevap da geleceğinizin yönünü değiştirebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler için Gökyüzü Mesajı: Her cevabı bilmiyor olmak zorunda değilsin. Bazen hayatın değişmesi için doğru soruyu sorman yeter.

Bu hafta zihniniz çok hızlı çalışabilir. Bir tarafta aşk, diğer tarafta iş, eğitim, gelecek planları ve sosyal çevre bulunuyor. Her şeyi aynı anda çözmeye çalışmayın. Önünüze gelen her kapıdan girmek zorunda değilsiniz. Her mesajı cevaplamak, her tartışmayı kazanmak ve herkese kendinizi anlatmak zorunda da değilsiniz.

Bekâr İkizler, seni heyecanlandıran insanla sana huzur veren insanın aynı kişi olup olmadığına bak.

İlişkisi olan İkizler, konuşmaktan önce dinlemeyi dene. Bazen ilişkinin çözümü yeni bir cümlede değil, karşındaki insanın uzun zamandır söylediği şeyi gerçekten duymaktadır.

Evli İkizler, günlük hayatın koşturmacası içinde eşinizi yalnızca sorumlulukları paylaştığınız bir insana dönüştürmeyin. Aşkın da zamana ihtiyacı var.

Çalışan İkizler, iş yerindeki her tartışmayı kişisel mesele haline getirmeyin. Bir insanın sizin fikrinize katılmaması sizin değerinizi azaltmaz.

Öğrenci İkizler, bu dönem yalnızca sınav kazanmak için değil, gelecekte kim olmak istediğinizi keşfetmek için öğrenin. Önünüze çıkan sıra dışı bir eğitim, yabancı dil veya teknoloji alanı düşündüğünüzden daha önemli olabilir.

Ve İkizler, bu haftanın sana bıraktığı cümle şu:

HAYATINA GİREN HER İNSAN KALMAYA, DUYDUĞUN HER SÖZ İNANMAYA, ÖNÜNE ÇIKAN HER YOL YÜRÜMEYE DEĞMEZ. AMA DOĞRU HABER GELDİĞİNDE HAYATININ YÖNÜ BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR.

Bu hafta kelimelerinize dikkat edin. Çünkü bazen kader büyük olaylarla değil, bir telefon görüşmesiyle, gönderilen bir mesajla, yapılan bir başvuruyla veya doğru zamanda söylenen tek bir cümleyle yön değiştirir.

Astrodeha

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Sorumluluklarıyla ilgili baskıyı artırabilir. İş yerinde üzerinize yeni bir görev verilebilir veya mevcut sorumluluklarınızın ağırlığını daha fazla hissedebilirsiniz. Bir yöneticiden beklediğiniz desteği alamadığınızı düşünebilirsiniz. Burada hemen “Her şeyi bırakıyorum” noktasına gitmeyin. Satürn bazen kapıyı kapatmaz, o kapıdan geçebilmek için daha hazırlıklı olmanızı ister.

Para konusunda ise Mars’ın Aslan burcuna geçmesi Yükselen Yengeçlerin 2. evini güçlü biçimde hareketlendiriyor. Para kazanma isteğiniz yükseliyor. Daha fazla kazanmak, yeni müşteri bulmak, satış yapmak, ücretinizi artırmak veya yeni gelir kaynakları oluşturmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ekonomik olarak daha güçlü hale getirmek için harekete geçebilirsiniz. Ancak Mars 2. evdeyken para yalnızca hızlı gelmez, hızlı da çıkabilir. Lüks tüketim, ani alışverişler veya “Bunu hak ettim” diyerek yapılan büyük harcamalar artabilir. Kazanç yükselse bile giderleri kontrol etmek önemli olacak.

Jüpiter’in de Aslan burcunda 2. evinizi çalıştırması para konusunda önümüzdeki dönemin önemli potansiyellerinden birini gösteriyor. Gelir artırma fırsatları, yeni müşteriler, yeni işler veya yeteneklerinizi paraya dönüştürme olanakları oluşabilir. Fakat Jüpiter bulunduğu alanı büyüttüğü için kazancı büyütebildiği gibi harcamayı da büyütebilir. Bu nedenle para kazanmak kadar parayı yönetmek de önemli olacak.

Asıl finansal dönüşüm ise Plüton’un Kova burcundaki 8. ev yolculuğundan geliyor. Kredi, borç, vergi, sigorta, miras, nafaka, ortak para, eşin geliri ve yatırımlar önümüzdeki yıllarda hayatınızda önemli dönüşümlere neden olabilir. Mars ile Plüton arasındaki karşıtlığın belirginleştiği 2–3 Ekim civarında sizin paranız ile ortak para arasında gerilim oluşabilir. Bir borç, ödeme, kredi, alacak veya ortak yatırım gündeme gelebilir. Eşiniz veya ortağınızla para konusunda güç mücadelesine girmeyin. Birinin parayı kontrol etmesi ilişkinin tamamını kontrol etmesine dönüşüyorsa asıl mesele rakamlar değil güç dengesidir.

Aşk hayatında ise çok önemli bir dönem başlıyor. Merkür Akrep burcuna geçerek 5. evinizi hareketlendirirken yönetici Venüs de Akrep burcunda retroya dönüyor. 5. ev aşk, flört, romantizm, çocuklar, yaratıcılık ve hayattan aldığımız keyifle ilgilidir. Dolayısıyla özellikle bekâr Yengeçler açısından geçmişten gelen bir aşk hikâyesi yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır konuşmadığınız biri mesaj atabilir, yıllar önce hayatınızda olan birini tesadüfen görebilir veya bittiğini düşündüğünüz bir duygunun aslında tamamen bitmediğini fark edebilirsiniz.

Fakat burada çok önemli bir ayrım var. Birini özlemek onunla yeniden birlikte olmanız gerektiği anlamına gelmez. Venüs retrosu geçmişi romantikleştirmeye neden olabilir. İnsan zihni bazen geçmişte yaşadığı acıyı unutur ve yalnızca güzel anıları hatırlar. Bu nedenle geçmişten biri geri geldiğinde yalnızca “Onu hâlâ seviyor muyum?” diye sormayın. “Ayrılmamıza neden olan şey gerçekten değişti mi?” diye de sorun.

Bekâr Yengeçler için yeni bir tanışma ihtimali de yüksek. Akrep 5. evinizde olduğu için yüzeysel bir flörtten çok güçlü çekim hissettiğiniz birine yönelebilirsiniz. Gizemli, yoğun, güçlü veya kolay çözemediğiniz insanlar ilginizi çekebilir. Bir bakış, bir konuşma veya beklenmedik bir mesaj çok hızlı biçimde duygusal yoğunluk yaratabilir. Fakat aşkın ilk günlerinde hissettiğiniz yoğunluğu ilişkinin geleceğinin garantisi sanmayın. Özellikle Venüs retrosu döneminde karşınıza çıkan kişiler bazen size bir ilişki vermekten çok kendiniz hakkında önemli bir şey öğretir.

İlişkisi olan Yengeçler açısından 5. evdeki Venüs retrosu romantizmin yeniden değerlendirilmesini getiriyor. İlişkiniz günlük rutinin içerisinde sevgililik duygusunu kaybetmiş olabilir. Birbirinizi seviyor olabilirsiniz fakat uzun zamandır birlikte gerçekten keyifli zaman geçirmediğinizi fark edebilirsiniz. İlişkinizde kıskançlık, güven veya geçmişte yaşanmış bir kırgınlık varsa tekrar konuşulabilir. Burada amaç geçmişi sürekli cezalandırma aracı olarak kullanmak değil, kapanmamış meseleyi gerçekten kapatmak olmalı.

Evli Yengeçler için aşk ve çocuklar aynı anda gündeme gelebilir. Çocuk sahibi olmayı düşünen çiftlerde bu konu yeniden konuşulabilir. Çocuk sahibi olan Yengeçlerde ise çocuğun eğitimi, sosyal yaşamı, yetenekleri veya duygusal durumu daha fazla ilgi isteyebilir. Ancak astrolojik göstergeleri gebelik veya sağlık sonucu tahmini olarak değerlendirmemek gerekir; bunlar sembolik zamanlama göstergeleridir.

Evlilik düşünen Yengeçler açısından hafta önemli sorular getiriyor. Aşk var ama aynı hayatı kurabilir misiniz? Aileler uyumlu mu? Para konusunda aynı düşüncelere sahip misiniz? Nerede yaşayacağınız konusunda anlaşabiliyor musunuz? Birbirinizin kariyer hedeflerini destekliyor musunuz? Çünkü sizin haritanızda bu hafta aşk tek başına çalışmıyor. Aşk, para, aile ve kariyer birbirine bağlanıyor. Evlilik kararı yalnızca duygusal değil, hayat düzeni açısından da değerlendirilmek zorunda.

İş hayatında çalışan Yengeçler için kariyer baskısı artabilir fakat bu baskı aynı zamanda önemli bir yapılandırma fırsatı yaratabilir. Uzun zamandır iş değiştirmeyi düşünüyorsanız neden değiştirmek istediğinizi netleştirin. Yalnızca mevcut yöneticinizden kaçmak için başka bir işe geçmek aynı sorunu başka bir yerde tekrar yaşatabilir. Mesleki yönünüzü değiştirecekseniz bunu neye doğru gittiğinizi bilerek yapın.

Kendi işini yapan Yengeçler açısından para hareketi artabilir. Yeni müşteriler, satışlar veya gelir fırsatları doğabilir. Fakat ortaklık ve borçlanma konularında dikkatli olun. Bir işi büyütmek için kullanılan para ile gereksiz risk almak arasında fark vardır. Özellikle 2–3 Ekim civarında finansal güç savaşlarından uzak durun.

Eğitim alanında doğrudan büyük bir gezegen yoğunluğu bulunmasa da kariyer hedefiniz için gerekli bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Mesleki sertifika, uzmanlık, dijital eğitim veya yeni bir beceri gelecekte gelir düzeyinizi etkileyebilir. Para evinizin güçlenmesi size önemli bir mesaj veriyor: Sahip olduğunuz yeteneğin ekonomik değerini küçümsemeyin. Bildiğiniz bir şeyi başkaları öğrenmek için para ödüyor olabilir.

Uranüs İkizler burcunda 12. evinizden ilerlediği için bilinçaltınızda oldukça büyük bir değişim başlıyor. Rüyalarınız yoğunlaşabilir, geçmişten unutulduğunu düşündüğünüz anılar aklınıza gelebilir veya nedenini açıklayamadığınız huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. 12. evdeki Uranüs insanın kendisinden bile sakladığı şeyleri beklenmedik biçimde görünür hale getirebilir. Yalnız kalmak, düşünmek, yazmak, meditasyon yapmak veya zihninizi sakinleştiren çalışmalar bu dönemde size iyi gelebilir.

Bu transit aynı zamanda perde arkasındaki insanları fark etmenizi sağlayabilir. Herkesin size anlattığı hikâyeye inanmak yerine davranışlara bakın. Bir insan sürekli yanınızdaymış gibi davranıyor fakat kritik anlarda ortadan kayboluyorsa bunu küçümsemeyin. Önümüzdeki yıllar size gerçek dostla yalnızca hayatınızı izleyen insan arasındaki farkı gösterebilir.

Sağlık açısından bu hafta özellikle stres yönetimi ve dinlenme önemli. 12. evinizdeki Uranüs uyku düzeninizi veya zihinsel sakinliğinizi dönem dönem etkileyebilir. Kariyer alanındaki Satürn ise sorumlulukların ağırlığını artırabilir. Kendinizi sürekli çalışmaya zorlamayın. Dinlenmek zaman kaybetmek değildir. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis vermez; yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi ve güzellik açısından Venüs retrosunun başladığı bir haftada olduğumuz için radikal değişikliklerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Özellikle duygusal bir olayın hemen ardından saçınızı çok kısa kestirmek, rengini tamamen değiştirmek veya geri dönüşü zor bir estetik işlem yaptırmak konusunda birkaç kez düşünün. Buna karşılık daha önce kullandığınız ve sevdiğiniz bir saç modeline dönmek, saç bakımını yenilemek veya mevcut görünümünüzü toparlamak daha rahat hissettirebilir. Yengeçler duygusal değişimleri görünüşlerine yansıtmaya yatkın olabilir; bu hafta önce duygunun geçmesini bekleyip sonra karar vermek daha doğru olabilir.

Ev ve gayrimenkul konuları Güneş’in 4. evinizden geçmesi nedeniyle gündemde. Taşınmak, ev aramak, ev satmak, dekorasyon yapmak veya aile mülkleriyle ilgili bir meseleyi konuşmak mümkün. Ancak hafta sonuna doğru kariyer ve ev arasındaki gerilim nedeniyle taşınma kararının işle bağlantılı hale gelmesi mümkün. Başka bir şehirde veya bölgede çalışma ihtimali, işe daha yakın bir yere taşınmak veya aile nedeniyle kariyer planını değiştirmek gibi konular gündeme gelebilir.

Bu haftanın özellikle 2, 3 ve 4 Ekim günleri önemli. 2 Ekim’de aşk, para ve iletişim alanındaki gerilim yükselirken söylenen sözler beklenenden daha fazla etki yaratabilir. 3 Ekim’de Venüs 5. evinizde retroya dönerken Mars–Plüton karşıtlığı doğrudan 2. ve 8. ev para aksınızı çalıştırıyor. Aşk ile para, sizin kazancınız ile ortak para veya sahip olmak ile paylaşmak arasındaki denge önem kazanabilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı 4. ve 10. ev hattınızda ev ile kariyer arasındaki gerçekleri görünür hale getirebilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç için bu hafta dört kelime çok önemli: Aşk, para, aile ve kariyer. Bunlardan herhangi birinde vereceğiniz karar diğerlerini etkileyebilir. Bu nedenle yalnızca bugünün duygusuna göre hareket etmeyin. Önünüzdeki birkaç yılı düşünün. Nerede yaşamak istiyorsunuz? Kiminle yaşamak istiyorsunuz? Nasıl para kazanmak istiyorsunuz? Sabah uyandığınızda nasıl bir hayata uyanmak istiyorsunuz? Bu hafta gökyüzü size yalnızca olaylar getirmiyor, geleceğinizin mimarisini sorgulatıyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeç için Gökyüzü Mesajı: Sen herkesin yuvası oldun. Şimdi kendine sor: Senin yuvan kim?

Yengeç, yıllardır sevdiklerini korumaya, insanların yaralarını sarmaya, aileyi bir arada tutmaya ve herkesin iyi olmasını sağlamaya çalışmış olabilirsin. Fakat gökyüzü artık sana başka bir soru soruyor: Sen yorulduğunda seni kim tutuyor?

Bu hafta bazı cevaplar sözlerle değil davranışlarla gelebilir.

Bekâr Yengeç, sana yoğun duygular yaşatan herkesin sana güvenli bir ilişki verebileceğini düşünme. Kalbin hızlı atabilir ama huzurun da sana bir şey söylüyor.

İlişkisi olan Yengeç, geçmişte yaşananları her tartışmada yeniden açmak yerine gerçekten iyileşip iyileşmediğinizi sorgula.

Evli Yengeç, aynı evi paylaşmanın aynı hayatı paylaşmak olmadığını unutma. Evlilikte sevgi kadar ortak gelecek, para yönetimi, sorumluluk ve birbirinin hedeflerini desteklemek de önemlidir.

Çalışan Yengeç, seni tüketen her sorumluluğa sadakat göstermek zorunda değilsin. Kariyer hayatında yeni bir yapı kuruyorsun ve bazı yüklerin artık sana ait olmadığını fark edebilirsin.

Para konusunda Yengeç, kendi değerini düşük fiyatlandırmayı bırak. Mars ve Jüpiter para alanını harekete geçirirken sahip olduğun yeteneklerin ekonomik karşılığını daha ciddi düşün.

Ve bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SENİ SEVEN İNSAN SENİ SADECE KAYBETMEKTEN KORKMAZ, SENİNLE BİR GELECEK KURMAK İÇİN DE SORUMLULUK ALIR.

Geçmişten biri geri gelebilir. Bir aşk yeniden konuşulabilir. Para konusunda önemli bir karar gündeme gelebilir. Kariyerinizde bir sorumluluk artabilir. Ev veya aile düzeninizle ilgili yeni bir yol açılabilir. Fakat bütün bunların ortasında asıl değişen şey sizin güvenlik tanımınız olacak.

Çünkü Yengeç için bu haftanın büyük sorusu artık “Beni kim seviyor?” değil.

“BEN KİMİN YANINDA KENDİMİ GERÇEKTEN EVİMDE HİSSEDİYORUM?”

Astrodeha

Aslan ve Yükselen Aslan Sahne Artık Senin: Aşkta Güç Dengeleri Değişiyor, Hayatının Kontrolünü Geri Alıyorsun

Aslan ve Yükselen Aslan Sahne Artık Senin: Aşkta Güç Dengeleri Değişiyor, Hayatının Kontrolünü Geri Alıyorsun

Aslan ve özellikle Yükselen Aslanlar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası yılın en güçlü kişisel hareketlenmelerinden birini başlatıyor. Mars burcunuza geçerken Jüpiter de Aslan’da ilerliyor. Birinci evinizde oluşan bu yoğunluk sizi görünür hale getiriyor, cesaretinizi yükseltiyor ve uzun zamandır ertelediğiniz kararları uygulamak için güçlü bir dürtü yaratıyor. Fakat tam karşı tarafınızda, 7. evinizde Plüton Kova bulunuyor. Bu nedenle gökyüzünün size sorduğu temel soru çok açık: Kendi hayatınızı mı yaşayacaksınız, yoksa ilişkilerinizin ve diğer insanların beklentilerinin hayatınızı belirlemesine izin vermeye devam mı edeceksiniz? Bu hafta mesele yalnızca aşk değil. Ben kimim, ne istiyorum, kiminle yol yürümek istiyorum ve hayatımda kimin gerçekten yeri var soruları çok daha önemli hale geliyor.

Mars’ın Aslan burcuna geçmesiyle enerjiniz yükseliyor. Daha cesur, rekabetçi, hızlı ve iddialı davranabilirsiniz. Bir süredir beklediğiniz bir konuda artık harekete geçmek isteyebilirsiniz. İş değiştirmek, yeni bir proje başlatmak, spor yapmak, kendinizi göstermek, görünüşünüzü değiştirmek veya hayatınızın kontrolünü yeniden elinize almak isteyebilirsiniz. İnsanlar sizi daha fazla fark edebilir. Girdiğiniz ortamda daha görünür olabilirsiniz. Fakat Mars 1. evdeyken sabırsızlık da yükselir. İnsanların sizin hızınıza yetişememesi sizi kızdırabilir. Her itirazı meydan okuma olarak görmeyin. Güçlü olmakla sürekli savaşmak aynı şey değildir.

Jüpiter’in Aslan burcundaki yolculuğu ise hayatınızda büyüme, genişleme ve yeni başlangıç isteğini güçlendiriyor. Kendinize olan güveniniz artabilir. Yeni insanlar tanıyabilir, yeni hedefler belirleyebilir ve hayatınızı daha büyük düşünmeye başlayabilirsiniz. Bir süredir küçüldüğünüz, geri planda kaldığınız veya kendinizi başkalarının beklentilerine göre sınırladığınız bir alan varsa artık oradan çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak Jüpiter her şeyi büyütür. Özgüveni büyütebildiği gibi egoyu da büyütebilir. Bu nedenle “Ben ne istiyorum?” sorusunu sorun fakat “Herkes benim istediğimi yapmak zorunda” noktasına gitmeyin.

Aşk ve ilişkiler açısından haftanın en güçlü göstergelerinden biri Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık. Mars sizin burcunuzda, Plüton ise karşıt burcunuz Kova’da. Yükselen Aslan açısından bu doğrudan 1. ve 7. ev aksını harekete geçiriyor. Bir tarafta siz varsınız, diğer tarafta eşiniz, sevgiliniz veya hayatınızdaki önemli kişi. Bu nedenle ilişkilerde güç dengeleri çok daha görünür hale gelebilir. Kim karar veriyor, kim daha fazla fedakârlık yapıyor, kim kimi kontrol ediyor, kim susuyor, kim sürekli kendi istediğini yaptırmaya çalışıyor gibi meseleler ortaya çıkabilir.

İlişkisi olan Aslanlar için özellikle 2–3 Ekim civarında küçük bir tartışmanın büyük bir güç mücadelesine dönüşmesine izin vermemek önemli. Partnerinizin size karşı çıkmasını sizi değersizleştirmesi olarak algılamayın. Aynı şekilde kendi iradenizi korumak adına karşınızdaki insanı bastırmaya çalışmayın. Plüton 7. evinizden geçerken ilişkileriniz zaten uzun yıllara yayılan büyük bir dönüşüm içerisinde. Yüzeysel ilişkiler sizi eskisi kadar tatmin etmeyebilir. Çok güçlü, etkileyici veya hayatınızı değiştiren insanlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat bazı ilişkilerde çekim kadar güç savaşı da yoğun olabilir. Önümüzdeki yıllarda size sevginin kontrol etmek olmadığını öğreten deneyimler yaşayabilirsiniz.

Evli Aslanlar açısından eşinizle aranızdaki güç dengesi önemli hale geliyor. Evlilikte bir taraf uzun zamandır diğerinin kararlarına uyuyorsa artık buna itiraz edebilir. Para, aile, çocuklar, taşınma veya gelecek planları üzerinden tartışmalar yaşanabilir. Buradaki temel mesele tartışmanın konusu değil, ilişkide kararların nasıl alındığı olabilir. Sağlam bir evlilikte bu dönem daha eşit bir düzen kurmak için kullanılabilir. Fakat sürekli manipülasyon, kıskançlık veya kontrol bulunan ilişkilerde problemler daha görünür hale gelebilir.

Bekâr Aslanlar için Plüton’un 7. ev yolculuğu sıradan ilişkiler döneminden çıkış anlamına geliyor. Hayatınıza güçlü etkiler bırakan insanlar girebilir. Birini gördüğünüz anda yoğun bir çekim hissedebilirsiniz. Karşınızdaki insan güçlü, sıra dışı, özgür veya kolay çözülemeyen biri olabilir. Fakat yoğun çekimi kaderin garantisi olarak görmeyin. Bazen Plüton ilişkileri hayatımıza kalmak için değil, bizi dönüştürmek için getirir. Bu nedenle yeni bir insanla tanıştığınızda yalnızca ne kadar heyecanlandığınıza değil, o kişinin yanında kendiniz gibi davranıp davranamadığınıza da bakın.

Venüs’ün Akrep burcunda retroya başlaması Yükselen Aslanların 4. evini hareketlendiriyor. Bu nedenle aşk hayatındaki geçmiş meseleler aile ve ev temalarıyla birleşebilir. Eski bir sevgili yeniden gündeme gelebilir fakat daha güçlü olasılıklardan biri geçmiş aile ilişkilerinizin bugünkü aşk hayatınızı nasıl etkilediğini fark etmenizdir. Çocuklukta gördüğünüz ilişki modelini yetişkin hayatınızda tekrar ediyor olabilirsiniz. Sevilmek için sürekli güçlü görünmeniz gerektiğini düşünüyorsanız veya kırıldığınızı göstermemeyi güç sanıyorsanız bu dönem duygusal savunmalarınızı fark ettirebilir.

Ev ve aile hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Merkür Akrep’e geçerken Venüs de 4. evinizde retroya dönüyor. Taşınmak, eski bir eve dönmek, aile mülkleri, gayrimenkul, dekorasyon veya geçmişten kalan aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır aile içerisinde konuşulmayan bir konu açılabilir. Anne veya baba ile geçmişte yaşanan bir kırgınlık yeniden hatırlanabilir. Burada amaç eski yarayı tekrar açmak değil, neden hâlâ sizi etkilediğini anlamak olmalı.

Gayrimenkul konusunda eski bir fırsat yeniden önünüze gelebilir. Daha önce baktığınız bir ev tekrar satışa çıkabilir veya geçmişte vazgeçtiğiniz bir taşınma fikri yeniden gündeme gelebilir. Ancak Venüs retrosu döneminde yalnızca duygusal nedenlerle büyük maddi karar vermemek önemli. Bir evi sevmeniz onun finansal olarak doğru seçim olduğu anlamına gelmez. Tapu, kredi, masraf ve sözleşme koşullarını dikkatle inceleyin.

İş ve kariyer hayatında bu hafta doğrudan 10. evinizde büyük bir yoğunluk bulunmamasına rağmen sizin kişisel enerjiniz yükseldiği için mesleki alanda daha görünür olabilirsiniz. Yeni bir proje başlatmak, yöneticilerle görüşmek, kendi fikrinizi ortaya koymak veya daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Özellikle kendi adını, yüzünü veya kişisel markasını kullanan Aslanlar için görünürlük artabilir. Medya, sanat, sahne, sosyal medya, yöneticilik ve yaratıcı alanlarda çalışanlar daha cesur davranabilir.

Kendi işini yapan Aslanlar açısından Mars ve Jüpiter’in 1. evdeki hareketi yeni girişimler için büyük motivasyon yaratabilir. Fakat Mars–Plüton karşıtlığı ortaklık konusunda dikkat istiyor. Bir iş ortağıyla kontrol mücadelesi yaşanabilir. “Şirket kimin istediği yönde ilerleyecek?” sorusu gündeme gelebilir. Ortaklığın sınırlarını ve görev dağılımını netleştirmek önemli olabilir.

Para açısından bu hafta doğrudan 2. evinizde büyük bir transit olmamasına rağmen kişisel girişimleriniz kazanç potansiyelinizi etkileyebilir. Kendinizi göstermek, ücretinizi konuşmak veya yeni gelir fırsatlarına yönelmek isteyebilirsiniz. Ancak özellikle ev ve gayrimenkul harcamaları bütçenizi etkileyebilir. Gösteriş veya statü amacıyla yapılan harcamalara da dikkat edin. Mars ve Jüpiter Aslan’da ilerlerken “En iyisi olsun” düşüncesi bütçeyi büyütebilir.

Güneş Terazi burcunda 3. evinizden ilerlediği için iletişim, eğitim, kısa yolculuklar, kardeşler, yakın çevre, sözleşmeler ve önemli görüşmeler hareketleniyor. Yazmak, konuşmak, eğitim vermek, sosyal medya içeriği üretmek, toplantı yapmak ve insanlarla bağlantı kurmak açısından aktif bir dönem. Özellikle iletişim üzerinden çalışan Aslanlar için sesinizi daha fazla insana duyurmak mümkün.

Eğitim alanında Satürn ve Neptün Koç burcunda 9. evinizde ilerliyor. Üniversite, yüksek lisans, akademik çalışmalar, yabancı dil, yurt dışı, hukuk, yayıncılık ve uzmanlaşma konularında ciddi kararlar verebilirsiniz. Bir hayalin gerçekleşebilmesi için artık somut bir plana ihtiyacınız olduğunu fark edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim veya çalışma hayaliniz varsa yalnızca istemek yerine gerekli belgeler, sınavlar, bütçe ve zaman planı üzerinde çalışmak gerekebilir. Satürn hayali reddetmez; hayalin gerçekleşmesi için yapı ister.

Uranüs İkizler burcunda 11. evinizi çalıştırdığı için arkadaş çevreniz ve sosyal ağlarınız hızla değişebilir. Yeni insanlar tanıyabilir, teknoloji veya internet üzerinden sıra dışı bağlantılar kurabilirsiniz. Eski arkadaş çevrenizden uzaklaşabilir veya daha önce hiç bulunmadığınız topluluklara girebilirsiniz. Sosyal medya, dijital projeler ve topluluk çalışmaları üzerinden önemli fırsatlar gelebilir. Gelecek hedefleriniz de değişebilir. Beş yıl önce hayal ettiğiniz hayat bugün size artık yeterli gelmeyebilir.

Sağlık açısından Mars’ın 1. evinizden geçmesi enerjinizi artırabilir fakat aynı zamanda kendinizi gereğinden fazla zorlamanıza neden olabilir. Spora başlamak veya fiziksel aktiviteyi artırmak isteyebilirsiniz. Ancak bir anda kapasitenizin üzerinde yüklenmek yerine kontrollü ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Öfke ve stresin bedensel gerginliğe dönüşmesine de dikkat edin. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir; devam eden veya yeni sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi ve görünüş açısından Aslanlar için dikkat çekici bir dönem. Mars ve Jüpiter 1. evinizde olduğu için görünüşünüzü yenilemek, saçınızı değiştirmek, daha dikkat çekici giyinmek veya imajınızı güçlendirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha çekici ve görünür hissetmek arzusu artabilir. Fakat Venüs retrosunun başladığı bir haftada olduğumuz için geri dönüşü zor estetik işlemlerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Saç bakımını yenilemek, daha önce size çok yakışan bir modele geri dönmek veya mevcut görüntüyü güçlendirmek daha rahat çalışabilir. Çok radikal renk ve kesim değişikliklerinde ise birkaç gün düşünmek faydalı olabilir.

Çocuk sahibi Aslanlar açısından çocuklarla ilgili konular bu haftanın doğrudan ana transitlerinden biri olmasa da ev ve aile düzenindeki değişimler çocukları da etkileyebilir. Taşınma, okul düzeni veya aile içindeki program değişikliklerinde onların ihtiyaçlarını da hesaba katın.

Evlilik düşünen Aslanlar açısından Plüton’un 7. evdeki uzun yolculuğu ilişkileri artık çok daha ciddi bir zeminde değerlendirmenize neden oluyor. Bir ilişkiye yalnızca aşk var diye devam etmek istemeyebilirsiniz. Güven, özgürlük, eşitlik, ortak gelecek ve güç dengesi önemli hale geliyor. Evlilik kararı verirken “Onu seviyor muyum?” sorusunun yanına “Bu insanın yanında kendim olmaya devam edebiliyor muyum?” sorusunu da koyun. Çünkü sizi küçülterek devam eden bir ilişki artık sürdürülebilir gelmeyebilir.

Bu haftanın özellikle 2, 3 ve 4 Ekim günleri dikkat çekici. 2 Ekim’de ev, aile, iletişim ve kişisel kararlar arasında gerilim oluşabilir. Bir konuşma beklediğinizden daha sert bir yere gidebilir. 3 Ekim’de Venüs 4. evinizde retroya dönerken Mars ile Plüton doğrudan 1. ve 7. ev aksınızda karşı karşıya geliyor. Bu nedenle ilişkilerde “Ben mi, biz mi?” meselesi çok güçlü çalışabilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı iletişim, eğitim, seyahat veya geleceğe ilişkin planlarda sorumluluklarla yüzleşmenizi sağlayabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan için bu haftanın büyük konusu kendinizi yeniden tanımlamak. İnsanların sizi nasıl gördüğünden çok sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önem kazanıyor. Bir ilişkide sürekli geri çekildiyseniz artık konuşabilirsiniz. Bir işte yıllardır görünmez kaldıysanız kendinizi gösterebilirsiniz. Başkalarının onayını almak için kendi isteklerinizi ertelediyseniz artık “Ben ne istiyorum?” diye sorabilirsiniz.

Fakat burada gökyüzünün önemli bir uyarısı var: Kendinizi seçmek başkalarını ezmek değildir. Güçlü olmak herkese üstün gelmek değildir. Mars size cesaret verirken Plüton size gücün nasıl kullanılacağını öğretiyor. Bu nedenle bu hafta en büyük zaferiniz bir tartışmayı kazanmak değil, sizi tüketen bir güç savaşına girmemeyi seçmek olabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan için Gökyüzü Mesajı: Sahne senin ama bu kez alkış için değil, kendin için yaşamayı öğreniyorsun.

Aslan, sen güçlü görünmeyi iyi bilirsin. Fakat güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak aynı şey değildir. Bazen gerçek güç gitmekte, bazen kalmakta, bazen konuşmakta, bazen de hiçbir şey söylemeden sınırını çizmekte saklıdır.

Bekâr Aslan, seni çok isteyen insanla sana gerçekten değer veren insanın aynı kişi olup olmadığına bak. Büyük sözlerden önce davranışları izle.

İlişkisi olan Aslan, aşkı bir güç yarışına dönüştürme. İki insanın birbirini sevmesi için birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi gerekmez.

Evli Aslan, eşinizle aranızdaki sorunlarda “Kim haklı?” sorusundan önce “Biz bunu nasıl çözeriz?” sorusunu sorun. Haklı çıkmak evliliği iyileştirmiyorsa tek başına yeterli değildir.

Çalışan Aslan, görünür olmaktan korkma. Yaptığın işi küçültme ve emeğinin karşılığını istemekten çekinme. Fakat kendini göstermek için başkasını gölgede bırakman gerekmediğini de unutma.

Eğitim alanındaki Aslan, büyük hayal kur ama o hayalin takvimini de yap. Gökyüzü sana hayalinden vazgeç demiyor. Hayalini gerçekleştirecek sistemi kur diyor.

Ve Aslan, bu haftanın sana bıraktığı cümle şu:

SENİ SEVEN İNSAN IŞIĞINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMAZ. SEN PARLARKEN YANINDA DURABİLEN İNSAN, HAYATINDA KALMAYI HAK EDER.

Bu hafta bazı ilişkilerde maskeler düşebilir. Bir aile meselesi yeniden açılabilir. Yeni bir hedef için cesaret bulabilirsiniz. Çevreniz değişebilir. Bir insanla aranızdaki güç dengesi tamamen farklılaşabilir. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi, siz kendi gücünüzü yeniden hatırlayabilirsiniz.

Çünkü Aslan için bu haftanın asıl sorusu artık “Beni kim seçiyor?” değil.

“BEN KENDİMİ SEÇİYOR MUYUM?”

Astrodeha

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak ve Yükselen Başak Parada Yeni Bir Sayfa Açılıyor, İş Hayatında Taşlar Yerinden Oynuyor: Duyacağınız Bir Haber Bütün Planınızı Değiştirebilir

Başak ve Yükselen Başak Parada Yeni Bir Sayfa Açılıyor, İş Hayatında Taşlar Yerinden Oynuyor: Duyacağınız Bir Haber Bütün Planınızı Değiştirebilir

Başak ve özellikle Yükselen Başaklar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası dışarıdan sakin görünmesine rağmen perde arkasında çok güçlü gelişmelerin yaşanabileceği bir dönem. Para kazanma biçiminiz, iş düzeniniz, kariyer hedefleriniz, borçlarınız, ortak kaynaklarınız, eğitim planlarınız ve önemli görüşmeleriniz aynı anda hareketleniyor. Yönetici gezegeniniz Merkür Akrep burcuna geçerken zihniniz yüzeyde görünenle yetinmek istemeyecek. Bir insanın söylediğinden çok söylemediğini, bir sözleşmenin büyük başlıklarından çok küçük maddelerini, bir ilişkinin görüntüsünden çok gerçek niyetini merak edebilirsiniz. Bu hafta Başak için en büyük avantaj ayrıntıları görebilmek olacak. Fakat aynı özellik aşırı düşünmeye dönüşürse zihninizi gereğinden fazla yorabilir.

Yükselen Başak açısından Güneş Terazi burcunda 2. evinizden ilerliyor. Para, gelir, kazanç, maddi güvenlik ve sahip olduğunuz yeteneklerin değeri haftanın önemli konularından biri. Ne kadar kazandığınızı değil, yaptığınız işin gerçek karşılığını alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz. Uzun zamandır emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız ücret konuşmaları gündeme gelebilir. Yeni bir müşteri, ek gelir modeli veya farklı bir kazanç fırsatı üzerine düşünebilirsiniz. Fakat 2. ev yalnızca banka hesabınızı değil, kendi değerinizi de anlatır. Bu nedenle haftanın en önemli sorularından biri şu olabilir: Ben kendi emeğime gerçekten ne kadar değer biçiyorum?

İş hayatında çok daha büyük ve uzun vadeli bir dönüşüm yaşanıyor. Plüton Kova burcunda 6. evinizden ilerliyor. Günlük çalışma düzeniniz, iş arkadaşlarınız, çalışma koşullarınız ve iş yapma biçiminiz önümüzdeki yıllarda ciddi biçimde değişebilir. Artık verimsiz sistemlere tahammülünüz azalabilir. Teknoloji, yapay zekâ, otomasyon, dijital sistemler veya yeni çalışma modelleri mesleki hayatınıza daha fazla girebilir. Daha önce birkaç saat süren bir işi farklı yöntemlerle çok daha hızlı yapabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Fakat Plüton 6. evdeyken iş ortamındaki güç mücadeleleri de görünür olabilir. Bir yöneticinin, çalışma arkadaşının veya sistemin üzerinizde gereğinden fazla kontrol kurduğunu düşünüyorsanız buna karşı tavrınız değişebilir.

Kariyer açısından Uranüs İkizler burcunda 10. evinizde ilerliyor. Bu Başaklar için yıllara yayılan büyük bir mesleki değişim göstergesi. Kariyeriniz beklediğiniz çizgide ilerlemek zorunda değil. Bir anda farklı bir sektöre ilgi duyabilir, bağımsız çalışmak isteyebilir, dijital bir işe yönelebilir veya mesleğinizi teknolojiyle birleştirebilirsiniz. İnsanların sizi tanıdığı mesleki kimlik değişebilir. Uzun yıllardır aynı işi yapan bir Başak bile “Ben hayatımın geri kalanında gerçekten bunu mu yapmak istiyorum?” diye sormaya başlayabilir.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde gelen beklenmedik kariyer fırsatlarını hemen reddetmeyin. Başak güvenli olanı tercih edebilir fakat Uranüs size bazen güvenli görünen şeyin artık gelişiminizi engellediğini gösterebilir. Değişim plansız olmak zorunda değildir. Sizin gücünüz zaten plan yapmak. Fakat planınızı değiştirebilme esnekliğini de korumanız gerekiyor.

Kendi işini yapan Başaklar için yeni teknolojiler, dijital platformlar, sosyal medya, internet üzerinden hizmetler, danışmanlık, eğitim ve farklı müşteri grupları önemli fırsatlar yaratabilir. Fakat çalışma sisteminizi büyütmeden önce altyapınızı güçlendirin. Daha fazla müşteri her zaman daha fazla kazanç anlamına gelmez. İş yükü kontrolsüz büyürse kazancınız artarken yaşam kaliteniz düşebilir.

Para konusunda ikinci önemli başlık 8. eviniz. Satürn ve Neptün Koç burcunda 8. evinizde ilerliyor. Kredi, borç, vergi, sigorta, miras, eşin parası, ortak hesaplar, nafaka ve yatırımlar konusunda hem gerçekçi hem dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle belirsiz finansal anlaşmalarda yalnızca verilen sözlere güvenmeyin. Rakamları görün. Sözleşmeyi okuyun. Ödeme planını hesaplayın. Başak için bu transitin ana mesajı çok açık: Kontrol edebildiğiniz rakamı tahmin etmeyin.

Evli Başaklar açısından eşin geliri veya ortak bütçe daha önemli hale gelebilir. Bir borç kapatılabilir, yeni bir ödeme planı yapılabilir veya aile bütçesinin yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Eşlerden birinin maddi sorumluluğu diğerine fazla yüklenmişse bunun konuşulması gerekebilir. Para üzerinden başlayan bir tartışmanın aslında güven ve sorumluluk paylaşımıyla ilgili olduğunu fark edebilirsiniz.

Aşk hayatında bu hafta ilk bakışta büyük romantik göstergelerden çok iletişim belirleyici olacak. Merkür ve Venüs Akrep burcunda 3. evinizi çalıştırıyor. Bir mesaj, telefon görüşmesi veya yüz yüze konuşma ilişkinin yönünü değiştirebilir. Söylenmeyen bir duygu dile gelebilir. Uzun zamandır konuşmadığınız biri size ulaşabilir. Geçmişte yarım kalan bir konuşma yeniden başlayabilir.

Venüs’ün retroya dönmesi özellikle eski mesajları, eski konuşmaları ve eski ilişkileri zihninize getirebilir. Telefonunuzda eski fotoğraflara bakmak, geçmiş yazışmaları hatırlamak veya bir zamanlar hayatınızda olan bir insanı merak etmek mümkün. Eski sevgiliden haber gelebilir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey geçmişin yalnızca güzel tarafını hatırlamamak. Bir ilişki neden bittiyse o sebebin değişip değişmediğine bakın.

Bekâr Başaklar için yakın çevre, eğitim, kısa yolculuklar, sosyal medya, internet veya ortak tanıdıklar üzerinden bir tanışma gündeme gelebilir. Zihinsel çekim sizin için özellikle önemli olabilir. Bir insanın konuşması, zekâsı veya düşünce biçimi dikkatinizi çekebilir. Fakat Merkür’ün sert açıları nedeniyle çok hızlı karar vermeyin. Birkaç güzel konuşmadan sonra karşınızdaki insan hakkında zihninizde mükemmel bir hikâye oluşturmayın. Önce davranışların sözlerle uyumlu olup olmadığına bakın.

İlişkisi olan Başaklar için iletişim ilişkinin anahtarı olacak. Bir meseleyi içinizde büyütüp sonra bir anda patlamak yerine zamanında konuşun. Fakat özellikle 2 Ekim civarında yönetici gezegeniniz Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert açıları nedeniyle kelimeler çok keskin olabilir. Haklı olduğunuz bir konuyu yanlış üslupla anlatırsanız tartışmanın konusu değişebilir. İnsanlar ne söylediğinizi unutup nasıl söylediğinizi hatırlayabilir.

Evli Başaklar açısından aile bütçesi, yakın akrabalar, kardeşler, seyahatler veya çocukların ihtiyaçları üzerine konuşmalar yapılabilir. Eşinizle bir konuda farklı düşünüyorsanız bunu kazanılması gereken bir tartışma haline getirmeyin. Aynı takımda olduğunuzu hatırlamak çözümü kolaylaştırabilir.

Evlilik düşünen Başaklar için bu hafta önemli olan iletişim kalitesi. Bir insanla evlilik düşünüyorsanız para, borçlar, aileler, çocuk isteği, nerede yaşanacağı, kariyer planları ve sorumluluk paylaşımı gibi konuları konuşabilmeniz gerekir. Romantik uyum önemlidir fakat hayat ortaklığında zor konuları konuşabilmek çok daha belirleyicidir. Konuşamadığınız bir mesele evlendikten sonra ortadan kaybolmaz.

Mars ve Jüpiter Aslan burcunda 12. evinizi çalıştırdığı için hayatınızın perde arkasında çok güçlü bir enerji birikiyor. Dışarıdan sakin görünürken içeride büyük kararlar hazırlıyor olabilirsiniz. Bir işi bırakmayı, yeni bir başlangıç yapmayı veya hayatınızdan birini çıkarmayı düşünüyor fakat henüz kimseye söylemiyor olabilirsiniz. Bazı planlarınızı herkesle paylaşmamak bu dönemde daha doğru olabilir. Her tohum filizlenmeden önce toprağın altında zaman geçirir.

Mars 12. evdeyken bastırılmış öfkeye dikkat edin. Birine kızıp söylememek, sürekli idare etmek ve sonra küçük bir olayda büyük tepki vermek mümkün. Özellikle 2–3 Ekim civarında iş ortamındaki bir mesele uzun zamandır biriktirdiğiniz öfkeyi açığa çıkarabilir. Problemi büyümeden konuşmak daha sağlıklı olacaktır.

Bu yerleşim aynı zamanda perde arkasında yürütülen işleri de hareketlendirebilir. Araştırma, hazırlık, yazım, planlama, kapalı kurumlar veya gizlilik gerektiren işlerde yoğunluk artabilir. Yeni bir projeyi henüz açıklamadan geliştirmek isteyebilirsiniz. Her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz. Bazı başarılar sessizlik içerisinde hazırlanır.

Eğitim hayatında Merkür’ün 3. evinizden geçişi zihinsel yoğunluğu artırıyor. Öğrenciler, sınava hazırlananlar, yazanlar, eğitim verenler ve araştırma yapan Başaklar için verimli bir dönem olabilir. Özellikle yüzeysel ezber yerine konunun mantığını anlamaya çalışabilirsiniz. Araştırma, psikoloji, finans, sağlık, bilim, veri ve analiz gerektiren konular daha fazla ilginizi çekebilir.

Fakat 2 Ekim civarında sınav, başvuru, belge, mesaj ve e-postalarda acele etmeyin. Göndermeden önce yeniden okuyun. Yanlış kişiye mesaj göndermek, bir bilgiyi eksik anlamak veya gereksiz bir tartışmaya girmek mümkün olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür sert çalışırken hızdan çok doğruluk önemlidir.

Kardeşler, kuzenler, komşular ve yakın çevre ilişkilerinde geçmişten kalan bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Daha önce konuşulmuş fakat çözülmemiş bir kırgınlık varsa tekrar açılabilir. Venüs retrosu burada barışma fırsatı da verebilir. Ancak barışmak her şeyi unutmak değildir. Aynı problemin tekrar yaşanmaması için sınırların da konuşulması gerekir.

Sağlık açısından Plüton’un 6. evinizdeki uzun yolculuğu günlük yaşam alışkanlıklarınızı kökten değiştirme ihtiyacını vurguluyor. Çalışma temposu, uyku düzeni, hareket, beslenme ve stres yönetimi konusunda sürdürülebilir bir sistem oluşturmak önemli. Başakların en büyük tuzaklarından biri beden yorulsa bile zihnin çalışmaya devam etmesidir. Bu hafta özellikle 12. evinizdeki Mars nedeniyle dinlenmediğiniz halde dinleniyormuş gibi yapmayın. Telefonu bırakıp gerçekten zihninizi kapatabileceğiniz zamanlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir; yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi ve güzellik konusunda Venüs retrosunun başladığı bu haftada büyük ve geri dönüşü zor değişikliklerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Başak zaten ayrıntılara önem verdiği için sonradan küçük bir kusuru bile büyütebilir. Çok radikal bir kesim veya tamamen farklı bir renk yerine bakım, düzeltme ve daha önce kullandığınız başarılı bir modele dönüş daha rahat hissettirebilir. Eğer büyük bir değişiklik düşünüyorsanız o fikri birkaç gün taşıyın. Hâlâ aynı şeyi istiyorsanız daha bilinçli karar vermiş olursunuz.

Ev ve aile alanında doğrudan büyük bir gezegen yoğunluğu bulunmuyor fakat para ve ortak kaynaklarla ilgili kararlar aile düzeninizi etkileyebilir. Kredi, borç veya büyük bir harcama nedeniyle ev bütçesini yeniden düzenlemek gerekebilir. Aile üyelerinin maddi sorumluluklarını sürekli sizin üstlenmeniz gerekiyorsa sınır koyma ihtiyacı doğabilir.

Bu haftanın en dikkat çekici günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de yönetici gezegeniniz Merkür sert açılar altında olduğu için özellikle konuşmalar, mesajlar, iş ilişkileri ve kararlar konusunda acele etmeyin. 3 Ekim’de Venüs retrosu geçmişten kalan konuşmaları, ilişkileri ve değer yargılarını yeniden gündeme getirirken Mars–Plüton karşıtlığı 12. ve 6. ev aksınızı harekete geçiriyor. Dinlenmek ile çalışmak, geri çekilmek ile mücadele etmek arasındaki denge çok önemli hale gelebilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise 2. ve 8. ev para aksınızda sizin paranız ile ortak para, gelir ile borç, sahip olduklarınız ile sorumluluklarınız arasındaki dengeyi sorgulatabilir.

Başak ve Yükselen Başak için bu hafta büyük değişimlerin başlangıcı küçük ayrıntılarda saklanabilir. Bir e-posta, bir telefon, bir banka hesabı, bir iş teklifi, bir eğitim veya tesadüfen duyduğunuz bir cümle düşündüğünüzden daha önemli hale gelebilir. Bu nedenle ayrıntıları görün fakat ayrıntılarda kaybolmayın.

Başak ve Yükselen Başak için Gökyüzü Mesajı:

Her şeyi düzeltmek senin görevin değil. Bazen hayatın düzelmesi için senin bir şeyi bırakman gerekir.

Başak, sen eksikleri görmekte çok iyisin. İnsanların problemlerini çözebilir, işleri toparlayabilir ve kimsenin fark etmediği ayrıntıları görebilirsin. Fakat bu yeteneğin zaman zaman seni herkesin yükünü taşıyan insana dönüştürmesine izin verme.

Bekâr Başak, sana güzel konuşan insanla hayatında gerçekten yer açan insan arasındaki farkı gör. Kelimeler etkileyebilir ama sürekliliği davranışlar gösterir.

İlişkisi olan Başak, her sorunu analiz etmek yerine bazen duyguyu da dinle. Aşk bir matematik problemi değildir.

Evli Başak, para ve sorumlulukları açıkça konuş. Sessizce yük almak daha sonra kırgınlığa dönüşebilir.

Çalışan Başak, iş yerinde vazgeçilmez olmaya çalışırken kendini tüketme. Bir sistem yalnızca sen sürekli fedakârlık yaptığında çalışıyorsa o sistem zaten sağlıklı değildir.

Para konusunda Başak, kazandığın kadar yönettiğin paraya da bak. Borç, kredi ve ortak kaynaklarda belirsizliği azalt. Bilmediğin rakamı öğrenmekten korkma.

Eğitim alanındaki Başak, bildiklerini küçümseme. Bir uzmanlık, sertifika veya yeni teknoloji becerisi kariyerinizde beklenmedik bir kapı açabilir.

Ve Başak, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SEN HERKESİN HAYATINI TOPARLAMAK İÇİN GELMEDİN. KENDİ HAYATINI KURMAYI UNUTTUĞUN ANDA FEDAKÂRLIK ERDEMDEN YÜKE DÖNÜŞÜR.

Bu hafta bir haber alabilirsiniz. Bir para meselesi netleşebilir. Geçmişten biri yazabilir. İşinizde yeni bir yön fark edebilirsiniz. Bir borç veya ortak ödeme yeniden gündeme gelebilir. Kariyerinizle ilgili sıra dışı bir fikir doğabilir.

Fakat bütün bunların içerisinde asıl değişim sizin kontrol anlayışınızda gerçekleşebilir.

Çünkü Başak için bu haftanın büyük sorusu artık “Her şeyi nasıl kontrol ederim?” değil.

“NEYİ ARTIK KONTROL ETMEYE ÇALIŞMAYI BIRAKMALIYIM?”

Astrodeha

Terazi ve Yükselen Terazi Artık Sıra Sende: Aşkta Gerçekler, Parada Eski Hesaplar, Hayatında Yeni Bir Sen Ortaya Çıkıyor

Terazi ve Yükselen Terazi Artık Sıra Sende: Aşkta Gerçekler, Parada Eski Hesaplar, Hayatında Yeni Bir Sen Ortaya Çıkıyor

Terazi ve özellikle Yükselen Teraziler için 28 Eylül – 4 Ekim haftası başkalarının ne istediğinden çok sizin ne istediğinizi anlamanız gereken bir dönem. Güneş burcunuzdan ve Yükselen Terazilerin 1. evinden ilerlerken hayatınızın merkezine yeniden siz geçiyorsunuz. Fakat karşıt alanınız olan Koç’ta Satürn ve Neptün bulunuyor. Bu nedenle bir tarafta sizin ihtiyaçlarınız, diğer tarafta eşinizin, sevgilinizin veya ortağınızın beklentileri var. Üstelik yönetici gezegeniniz Venüs Akrep’te retroya dönüyor. Para, özdeğer, ilişkilerde verilen ve alınan değer, geçmiş seçimler ve maddi güvenlik yeniden sorgulanabilir. Bu hafta hayat size çok önemli bir soru soruyor: Herkesi kaybetmemek için kendinizden ne kadar vazgeçtiniz?

Güneş’in Terazi burcundaki yolculuğu enerjinizi yükseltiyor. Kendinizle ilgili kararlar almak, görünüşünüzü yenilemek, yeni hedefler belirlemek ve hayatınızın yönünü yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır başkalarının kararlarını beklediyseniz artık beklemek istemeyebilirsiniz. Bir ilişkinin nereye gideceğini, bir işin size ne vereceğini veya bir insanın ne zaman değişeceğini beklemek yerine kendi kararınızı vermek isteyebilirsiniz.

Fakat 4 Ekim’de Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık Yükselen Teraziler için doğrudan 1. ve 7. ev aksını çalıştırıyor. Ben ve biz arasındaki denge sınanabilir. Eşinizin veya sevgilinizin sorumlulukları sizi etkileyebilir. Bir ilişkide ciddi bir konuşma yapılabilir. Birlikte geleceğe devam etmek isteyen çiftler sorumlulukları daha açık biçimde konuşabilir. Zaten uzun süredir problem yaşayan ilişkilerde ise görmezden gelinen meseleler ağırlaşabilir.

Evli Teraziler açısından bu dönem özellikle önemli. Satürn 7. evinizde ilerlerken evlilikte gerçekçilik istiyor. İlişkinin yalnızca romantik tarafı değil sorumluluk tarafı da önem kazanıyor. Kim neyi üstleniyor, kim daha fazla fedakârlık yapıyor, gelecek konusunda aynı noktada mısınız, birbirinizin hedeflerine gerçekten destek oluyor musunuz gibi sorular gündeme gelebilir. Bazı evlilikler daha sağlam kurallara oturabilir. Bazılarında ise yıllardır ertelenen bir problem artık açıkça konuşulabilir.

Neptün’ün aynı ilişki alanında bulunması ise dikkat edilmesi gereken başka bir konuya işaret ediyor. Karşınızdaki insanı olduğu haliyle mi görüyorsunuz, yoksa görmek istediğiniz haliyle mi? Terazi ilişkilerde uyumu korumak adına bazen kırmızı çizgileri görmezden gelebilir. Bu dönem size sevgi ile kendinden vazgeçmek arasındaki farkı öğretebilir.

Bekâr Teraziler için aşk hayatı son derece güçlü bir dönüşüm sürecinde. Plüton Kova burcunda 5. evinizden ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda aşk anlayışınız tamamen değişebilir. Artık yüzeysel ilişkiler sizi eskisi kadar tatmin etmeyebilir. Güçlü çekim hissettiğiniz, sizi zihinsel ve duygusal olarak etkileyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bir ilişki hayatınıza girdiğinde sizi yalnızca mutlu etmekle kalmayıp dönüştürebilir.

Fakat Plüton aşk alanındayken takıntı ile aşkı birbirine karıştırmamak önemli. Bir insanı sürekli düşünmeniz onun sizin için doğru insan olduğunu kanıtlamaz. Yoğun çekim her zaman sağlıklı bağ anlamına gelmez. Sizi merakta bırakan, sürekli yaklaşıp uzaklaşan veya kontrol etmeye çalışan birine duyduğunuz güçlü çekimin altında başka bir psikolojik dinamik bulunabilir. Bu dönem size yalnızca kimi sevdiğinizi değil, neden bazı insanlardan bu kadar güçlü etkilendiğinizi de gösterebilir.

Bekâr Teraziler için sosyal çevre üzerinden tanışmalar da dikkat çekici. Mars ve Jüpiter Aslan burcunda 11. evinizi hareketlendiriyor. Arkadaş ortamları, davetler, organizasyonlar, sosyal medya, topluluklar ve kalabalık etkinlikler yeni bir tanışmaya aracılık edebilir. Önce arkadaşlık olarak başlayan bir ilişkinin romantik bir yöne gitmesi de mümkün. Bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırabilir.

İlişkisi olan Teraziler açısından bu hafta gelecek planları konuşulabilir. Birlikte yaşam, evlilik, sosyal çevre veya ortak hedefler gündeme gelebilir. Ancak yalnızca “Birbirimizi seviyoruz” demek yeterli olmayabilir. Beş yıl sonra aynı hayatı mı istiyorsunuz? Aynı şehirde mi yaşamak istiyorsunuz? Para, çocuklar, kariyer ve aileler konusunda temel beklentileriniz uyuşuyor mu? Satürn ilişkinin geleceğini romantik sözlerden çok gerçek hayat üzerinden sorgulatıyor.

Evlilik bekleyen Teraziler için bu nedenle ciddi bir değerlendirme dönemi. 7. evinizdeki Satürn evlilik fikrini ağırlaştırabilir ama bu her zaman olumsuz değildir. Satürn sağlam olmayanı test eder, sağlam olanı ise yapılandırabilir. İlişkiniz gerçek hayatın sorumluluklarını taşıyabiliyorsa geleceğe ilişkin daha ciddi konuşmalar yapılabilir. Fakat önemli kararları yalnızca kaybetme korkusuyla vermeyin. Bir ilişkinin sürmesi ile iyi olması aynı şey değildir.

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Akrep burcunda retroya dönmesi Yükselen Terazilerin 2. evini güçlü biçimde çalıştırıyor. Bu nedenle haftanın en önemli ikinci konusu para. Geliriniz, harcamalarınız, geçmiş finansal kararlarınız ve kendi değerinize ilişkin düşünceleriniz yeniden değerlendirilebilir. Eski bir alacak gündeme gelebilir. Daha önce çalıştığınız bir müşteri geri dönebilir. Geçmişte yarım kalan bir para konuşması yeniden açılabilir.

Fakat Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu retro yalnızca maddi konuları anlatmıyor. Özdeğerinizi de sorgulatıyor. Bir işte hak ettiğinizden azına razı oluyor musunuz? Bir ilişkide karşılığını alamadığınız halde sürekli veren taraf siz misiniz? İnsanları kaybetmemek için kendi standartlarınızı düşürüyor musunuz? Bu retro size paranın ötesinde değerinizi yeniden hatırlatabilir.

Para konusunda eski alışkanlıklara dikkat edin. Duygusal alışveriş, lüks tüketim veya moral düzeltmek amacıyla yapılan harcamalar artabilir. Özellikle geçmişte almak istediğiniz pahalı bir ürün yeniden aklınıza gelebilir. Kendinize bir şey almak elbette sorun değildir fakat “Buna gerçekten ihtiyacım var mı, yoksa şu anki duygumu satın alarak mı değiştirmeye çalışıyorum?” sorusu faydalı olabilir.

İş hayatında doğrudan 10. evinizde büyük bir gezegen yoğunluğu bulunmasa da 11. evinizdeki Mars ve Jüpiter kariyeriniz açısından önemli bağlantılar yaratabilir. Bir arkadaşınız, tanıdığınız veya sosyal çevreniz üzerinden iş fırsatı gelebilir. Bir proje daha geniş kitlelere ulaşabilir. Sosyal medya üzerinden görünürlüğünüz artabilir. Bir ekip çalışmasına katılabilir veya önemli insanlarla bağlantı kurabilirsiniz.

Kendi işini yapan Teraziler açısından çevrenizi genişletmek önemli olabilir. Yeni müşteri gruplarına ulaşmak, sosyal medya stratejisini değiştirmek, topluluk oluşturmak veya başka insanlarla ortak projeler geliştirmek faydalı olabilir. Fakat 2–3 Ekim civarında arkadaşlık ile para veya sosyal çevre ile kişisel çıkarların birbirine karışmasına dikkat edin. Bir arkadaşınızla iş yapacaksanız koşulları baştan netleştirin.

Mars’ın 11. evinizden Plüton’un 5. evinize karşıtlığı özellikle aşk ile arkadaşlık, kişisel istekler ile grup beklentileri arasında gerilim yaratabilir. Arkadaşlarınız sevgilinizi onaylamayabilir veya ilişkiniz sosyal çevrenizle aranıza mesafe koyabilir. Bir arkadaşlık içerisinde gizli rekabet fark edebilirsiniz. Sosyal medyada kıskançlık veya güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Herkesin sizin mutluluğunuzu aynı ölçüde alkışlamasını beklemeyin.

Çocuk sahibi Teraziler açısından Plüton’un 5. ev yolculuğu çocuklarla ilişkinizi de uzun vadede dönüştürebilir. Çocuğunuz büyüdükçe onun üzerinde kontrol kurmak yerine kendi kimliğini geliştirmesine alan açmanız gerekebilir. Bu hafta sosyal çevresi, eğitimi, hobileri veya geleceği konusunda güçlü fikir ayrılıkları oluşursa meseleyi güç savaşına dönüştürmeyin.

Eğitim ve yurt dışı konularında Uranüs İkizler burcunda 9. evinizi çalıştırıyor. Üniversite, yüksek lisans, akademik hayat, yabancı dil, yurt dışı, yayıncılık ve dünya görüşü konusunda beklenmedik değişimler yaşayabileceğiniz uzun bir döneme girdiniz. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir eğitim alanına ilgi duyabilirsiniz. Başka bir ülkeyle bağlantı kurabilir veya dijital eğitim sayesinde yeni bir uzmanlık kazanabilirsiniz.

Yurt dışına gitmek isteyen Teraziler açısından planlar beklenmedik biçimde değişebilir. Bir fırsat hiç beklemediğiniz yerden gelebilir. Fakat Uranüs her zaman düz bir yol çizmez. Plan değişikliklerine açık olun. Bazen iptal olduğunu düşündüğünüz bir şey sizi daha iyi bir seçeneğe götürebilir.

Sağlık açısından bu hafta asıl dikkat edilmesi gereken nokta denge. Terazi zaten denge burcudur fakat başkalarının ihtiyaçlarına yetişmeye çalışırken kendi bedeninizi ihmal edebilirsiniz. İlişki stresi, maddi kaygılar veya sosyal yoğunluk dinlenme düzeninizi etkileyebilir. Özellikle 4 Ekim civarında Güneş–Satürn karşıtlığıyla enerjinizin sınırlarını daha fazla hissedebilirsiniz. Bedeniniz dinlenme istiyorsa bunu tembellik olarak yorumlamayın. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir; yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi, güzellik ve estetik konusu Teraziler için özellikle önemli çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz. Venüs retrosu başladığında görünüşünüzü geçmişle kıyaslama eğiliminiz artabilir. Eski saç renginizi, eski tarzınızı veya geçmişte kendinizi çok güzel hissettiğiniz bir görüntüyü yeniden isteyebilirsiniz. Bakım, düzeltme ve daha önce denenmiş başarılı bir stile dönüş düşünülebilir. Buna karşılık geri dönüşü zor radikal estetik değişikliklerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Özellikle bir ilişki problemi sonrasında “Yeni bir ben yaratacağım” duygusuyla yapılan ani değişikliklerde birkaç gün beklemek kararınızı netleştirebilir.

Ev ve aile konusunda doğrudan güçlü bir gezegen yoğunluğu bulunmasa da ilişki kararlarınız aile düzeninizi etkileyebilir. Evlilik, ayrılık, birlikte yaşama veya taşınma konuşmaları nedeniyle aile üyeleri de sürece dahil olabilir. Ancak herkesin fikrini dinlerken son kararın sizin hayatınıza ait olduğunu unutmayın.

Bu haftanın en kritik günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de para, arkadaşlık, aşk ve iletişim iç içe geçebilir. Duyduğunuz bir söz veya öğrendiğiniz bir bilgi sizi hızlı tepki vermeye itebilir. 3 Ekim’de yönetici gezegeniniz Venüs retroya dönerken Mars–Plüton karşıtlığı 11. ve 5. ev hattınızı güçlü biçimde çalıştırıyor. Aşk, arkadaşlık, sosyal çevre ve gelecek planları arasında güç dengeleri görünür olabilir. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise doğrudan siz ve karşınızdaki kişi arasındaki dengeyi sorgulatıyor.

Bu nedenle Terazi ve Yükselen Terazi için haftanın en önemli konusu seçim yapmak değil, neden o seçimi yaptığınızı anlamak. Bir ilişkide kalıyorsanız sevdiğiniz için mi, yalnız kalmaktan korktuğunuz için mi? Bir arkadaşlığı sürdürüyor musunuz çünkü gerçekten bağınız var, yoksa geçmişiniz uzun olduğu için mi? Bir işte kalıyorsanız size değer kattığı için mi, değişmekten korktuğunuz için mi? İnsanlara sürekli evet diyorsanız gerçekten istediğiniz için mi, onları kaybetmekten çekindiğiniz için mi?

Terazi ve Yükselen Terazi için Gökyüzü Mesajı: Herkesi kaybetmemek için kendini kaybettiğin yerden artık çık.

Terazi, sen uzlaştırmayı, orta yolu bulmayı ve karşındaki insanı anlamayı iyi bilirsin. Fakat bu hafta gökyüzü senden başka birini anlamadan önce kendini anlamanı istiyor.

Bekâr Terazi, sana yoğun duygular yaşatan insanla sana gerçekten değer veren insanın aynı kişi olup olmadığına bak. Aşk yalnızca kalbin hızlı atması değildir. Yanında kendin olabildiğin insan da önemlidir.

İlişkisi olan Terazi, ilişkinin huzuru için sürekli sen susuyorsan orada gerçek bir denge olmayabilir. Barış bazen konuşmamak değil, korkmadan konuşabilmektir.

Evli Terazi, evlilikte sorumluluk tek kişinin omuzlarında taşınmaz. Aynı geleceği kuruyorsanız yükü de birlikte taşımanız gerekir.

Çalışan Terazi, çevreni küçümseme. Bir arkadaş, bir bağlantı veya sosyal çevrenden gelen bir teklif kariyerinde önemli bir kapı açabilir.

Para konusunda Terazi, kendi değerini indirimli satma. İnsanların seni seçmesi için daha azına razı olmak zorunda değilsin. Emeğinin maddi karşılığını istemek bencillik değildir.

Eğitim ve yurt dışı planı olan Terazi, plan değişirse hayalinin bittiğini düşünme. Bazen rota değişir ama hedef büyür.

Ve Terazi, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SENİ KAYBETMEMEK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİRİNİ KAYBETMEMEK İÇİN KENDİNDEN VAZGEÇME.

Bu hafta bir ilişki ciddileşebilir veya sorgulanabilir. Bir arkadaşlığın gerçek yüzünü görebilirsiniz. Geçmişten kalan bir para konusu yeniden açılabilir. Yeni bir çevreye girebilir, beklenmedik bir eğitim veya yurt dışı fikriyle karşılaşabilirsiniz. Fakat bütün bunlardan daha önemlisi kendi değerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz.

Çünkü Terazi için bu haftanın büyük sorusu artık “Beni kim seçiyor?” değil.

“BEN KENDİMİ SEÇERKEN KİMLER HÂLÂ YANIMDA KALIYOR?”

Astrodeha

Akrep ve Yükselen Akrep Kaderin Perde Arkası Açılıyor: Aşkta Geçmiş, Kariyerde Güç, Hayatında Yeni Bir Sen Ortaya Çıkıyor

Akrep ve Yükselen Akrep Kaderin Perde Arkası Açılıyor: Aşkta Geçmiş, Kariyerde Güç, Hayatında Yeni Bir Sen Ortaya Çıkıyor

Akrep ve özellikle Yükselen Akrepler için 28 Eylül – 4 Ekim haftası dışarıdan görünen olaylardan çok içeride başlayan büyük değişimlerin haftası. Bir tarafta Merkür ve Venüs sizin burcunuzda ilerlerken diğer tarafta Mars ve Jüpiter kariyer alanınızı hareketlendiriyor. Plüton ev ve aile düzeninizi dönüştürmeye devam ederken Uranüs ortak para ve finansal bağlarınızda alışılmış düzeni değiştiriyor. Bu nedenle hayatınızın yalnızca tek bir alanında değil, ben kimim, nasıl yaşamak istiyorum, kimi seviyorum, nasıl para kazanıyorum ve gelecekte nerede olmak istiyorum sorularının tamamında güçlü bir sorgulama başlayabilir.

Güneş Terazi burcunda Yükselen Akreplerin 12. evinden ilerliyor. Bu nedenle yeni yaşınıza yaklaşırken bir kapanış ve içsel temizlik dönemindesiniz. Bazı şeyleri herkese anlatmak istemeyebilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Geçmiş bir yılın muhasebesini yapabilir ve hayatınızdan neyi çıkarmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Dışarıdan sakin görünürken içeride çok önemli kararlar hazırlanabilir.

Bu hafta sezgileriniz de güçlenebilir. Bir insanın size söylediğiyle hissettirdiği arasındaki farkı daha hızlı fark edebilirsiniz. Fakat sezgi ile şüpheyi birbirine karıştırmamaya dikkat edin. Her his kanıt değildir. Bir şeyden şüpheleniyorsanız hemen hüküm vermek yerine gözlemleyin.

Merkür’ün Akrep burcuna geçmesiyle zihniniz ve sesiniz güçleniyor. Yükselen Akrep açısından Merkür 1. evinizde ilerliyor. Kendinizi daha açık ifade etmek, önemli konuşmalar yapmak, kararlarınızı açıklamak ve uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir meseleyi dile getirmek isteyebilirsiniz. İnsanların sözlerinizden daha fazla etkilenmesi mümkün.

Ancak 2 Ekim civarında Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları nedeniyle kelimeleriniz çok keskin olabilir. Bir tartışmada karşınızdaki insanın en hassas noktasını bulabilirsiniz. Fakat bir şeyi söyleyebiliyor olmanız onu söylemeniz gerektiği anlamına gelmez. Özellikle aile, iş ve ilişkilerde öfkeyle söylenen sözlerin sonradan geri alınması zor olabilir.

Venüs’ün Akrep burcunda retroya dönmesi ise sizin için haftanın en önemli gelişmelerinden biri. Çünkü Venüs doğrudan 1. evinizde retroya başlıyor. Aşk hayatınızdan görünüşünüze, kendi değerinizi nasıl gördüğünüzden insanlarla kurduğunuz ilişkilere kadar birçok konuda geçmişe bakabilirsiniz.

Eski sevgililer yeniden gündeme gelebilir. Daha önce sizi seven veya sizin sevdiğiniz bir insan yeniden iletişim kurabilir. Yıllardır görmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Bazen fiziksel olarak kimse geri dönmese bile zihniniz geçmişteki bir ilişkiye dönebilir. Fakat burada çok önemli bir soru var: O insanı mı özlüyorsunuz, yoksa o ilişkideki halinizi mi?

Bekâr Akrepler açısından çekiciliğiniz ve görünürlüğünüz artabilir. İnsanların size ilgisini daha fazla hissedebilirsiniz. Akrep zaten güçlü bir manyetizmaya sahipken Venüs 1. evinizden geçerken bu etki belirginleşebilir. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ancak Venüs retrosu nedeniyle geçmiş ile gelecek aynı anda önünüze gelebilir. Yeni bir insan hayatınıza girerken eski sevgilinizden haber almanız şaşırtıcı olmayabilir.

Bu durumda hemen karar vermeyin. Eski bir insanın geri gelmesi onun değiştiğini göstermez. Yeni bir insanın sizi çok etkilemesi de onun doğru insan olduğunu garanti etmez. Bu dönem aşk hayatında seçim yapmadan önce gözlem yapmak daha önemli olabilir.

İlişkisi olan Akrepler için kıskançlık, güven, sadakat ve kişisel sınırlar daha fazla konuşulabilir. Partnerinizin bir davranışı geçmişte yaşadığınız bir kırgınlığı yeniden hatırlatabilir. Eski bir konu yeniden açılabilir. Burada geçmişi bugünün insanını cezalandırmak için kullanmamaya dikkat edin. Eğer sorun gerçekten çözülmediyse konuşun. Fakat kapanmış bir dosyayı her tartışmada yeniden açmak ilişkiyi yorar.

Evli Akrepler için ilişki içerisindeki güç dengeleri kadar kariyer ve aile dengesi de önemli. İş hayatınız hızlanırken eşinize veya evinize ayırdığınız zaman azalabilir. Eşiniz kariyer hedefleriniz konusunda daha fazla destek isteyebilir veya siz eşinizin sorumluluklarını fazla üstlendiğinizi düşünebilirsiniz. Bu hafta “Benim hedeflerim” ile “Bizim hayatımız” arasındaki dengeyi kurmak önemli.

Evlilik düşünen Akrepler açısından Venüs retrosu nedeniyle ilişkinin geçmişini ve gerçek temelini değerlendirmek faydalı olabilir. Birlikte geleceğe yürümek istiyorsanız yalnızca aşkı değil para, aile, kariyer, yaşam biçimi ve sorumluluk paylaşımını da konuşun. Yoğun tutku bir ilişkiyi başlatabilir fakat evliliği sürdüren şey yalnızca tutku değildir.

Kariyer hayatınız ise haftanın en güçlü alanlarından biri. Mars Aslan burcuna geçerek Yükselen Akreplerin 10. evini hareketlendiriyor. Üstelik Jüpiter de Aslan’da. Mesleki görünürlüğünüz, başarı arzunuz ve yükselme isteğiniz artabilir. Bir süredir beklediğiniz projeyi başlatmak, iş değiştirmek, terfi istemek, kendi işinizi büyütmek veya toplum önünde daha fazla görünür olmak isteyebilirsiniz.

Mars 10. evdeyken mücadele gücü verir fakat yöneticilerle çatışma riskini de artırabilir. Patronunuz, yöneticiniz veya otorite konumundaki biriyle fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Haklı olduğunuzu göstermek adına ilişkiyi gereksiz yere güç savaşına çevirmeyin.

Jüpiter’in kariyer alanındaki hareketi daha büyük hedefler istemenize neden olabilir. Daha görünür bir pozisyon, daha güçlü bir unvan, daha geniş müşteri kitlesi veya daha büyük bir proje gündeme gelebilir. Özellikle kendi işini yapan Akrepler için tanınmak ve markayı büyütmek açısından önemli bir dönem olabilir.

Ancak 3 Ekim civarında Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık Yükselen Akreplerin 10. ve 4. ev aksını çok güçlü biçimde çalıştırıyor. Bir tarafta kariyeriniz, diğer tarafta eviniz ve aileniz var. İş nedeniyle taşınma, aile nedeniyle kariyer planını değiştirme veya evde yaşanan bir durum nedeniyle işe odaklanmakta zorlanma gibi temalar gündeme gelebilir.

Aile içerisinde otorite mücadelesine de dikkat edin. Bir aile büyüğü sizin kararlarınıza müdahale edebilir veya siz aile içerisindeki herkesi kontrol etmeye çalışabilirsiniz. Plüton 4. evinizden geçerken aile sisteminiz zaten uzun vadeli bir dönüşüm içerisinde. Geçmişten taşınan aile kalıplarını fark etmeye başlayabilirsiniz.

Ev ve gayrimenkul alanında Plüton’un 4. ev yolculuğu yıllar içerisinde büyük değişiklikler getirebilir. Taşınmak, aile düzeninin değişmesi, gayrimenkul yatırımları veya yaşadığınız yer konusunda köklü kararlar gündeme gelebilir. Bu hafta kariyer gelişmeleri ev kararlarını tetikleyebilir.

Para alanında Uranüs İkizler burcunda 8. evinizden ilerliyor. Bu nedenle ortak para, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, eşin geliri ve yatırımlar konusunda alışılmış düzen değişmeye başlayabilir. Beklenmedik bir ödeme çıkabileceği gibi farklı bir finansal fırsat da ortaya çıkabilir. Bu uzun transit size maddi bağımsızlığın önemini öğretebilir.

Özellikle evli veya ortak finansal düzeni bulunan Akrepler için tek bir gelir kaynağına veya tek bir finansal sisteme tamamen bağımlı olmak rahatsız edici hale gelebilir. Gelir ve borç yapınızı çeşitlendirmek, finansal sistemleri öğrenmek ve teknolojik finans araçlarını anlamak isteyebilirsiniz. Fakat ani ve yüksek riskli kararları yalnızca heyecanla almamak önemli.

Kendi işini yapan Akrepler için yatırımcı, ortak, kredi veya dış kaynak kullanımı gündeme gelebilir. Şartları ayrıntılı inceleyin. Uranüs 8. evde sürprizler getirebildiği için özellikle değişken faiz, ödeme planı ve uzun vadeli yükümlülüklerde neye imza attığınızı bilmek önemli.

İş hayatının günlük tarafında Satürn ve Neptün Koç burcunda 6. evinizi çalıştırıyor. Çalışma düzeninizde disiplin kurmanız gerekiyor. Bir taraftan çok fazla sorumluluk alabilir, diğer taraftan hangi işe nereden başlayacağınızı bilemediğiniz günler yaşayabilirsiniz. Net bir program oluşturmak bu dönemde çok önemli.

İş yerinde görev tanımınız belirsizse bunun yükünü daha fazla hissedebilirsiniz. Herkesin işini siz yapıyorsanız artık sınır çizmeniz gerekebilir. Satürn size çalışma disiplini öğretirken Neptün sınırların bulanıklaştığı yerleri gösteriyor.

Sağlık açısından da 6. eviniz güçlü biçimde çalışıyor. Uyku, beslenme, hareket, günlük rutin ve stres yönetimi önem kazanıyor. Sürekli çalışmak veya dinlenme ihtiyacınızı bastırmak uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir. Özellikle kariyer alanındaki Mars nedeniyle kendinizi olduğunuzdan daha güçlü hissedip fazla yüklenebilirsiniz. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Eğitim açısından bu hafta kariyer hedeflerinize hizmet eden eğitimler daha fazla önem kazanabilir. Mesleki sertifika, uzmanlık, dijital beceri veya yeni bir program öğrenmek kariyerinizi destekleyebilir. Özellikle yönetici pozisyonu isteyen Akrepler için iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek faydalı olabilir.

Saç kesimi, güzellik ve estetik açısından bu hafta sizin için özellikle dikkat çekici. Venüs doğrudan burcunuzda ve 1. evinizde retroya dönüyor. Görünüşünüzü değiştirme isteğiniz oldukça güçlü olabilir. Eski saç renginize dönmek, geçmişte size yakışan bir modeli yeniden kullanmak veya eski stilinizi modernleştirmek isteyebilirsiniz.

Fakat radikal ve geri dönüşü zor değişikliklerde acele etmeyin. Özellikle ayrılık, kıskançlık veya öfke sonrasında “Beni artık kimse tanımasın” duygusuyla büyük bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Birkaç gün beklemek fikrinizi netleştirebilir. Saç bakımı, mevcut kesimi toparlamak ve daha önce denenmiş bir stile dönmek daha rahat çalışabilir.

Sosyal çevrede bu hafta asıl vurgu kariyer ve özel hayat olsa da yeni mesleki bağlantılar kurabilirsiniz. İş üzerinden tanışacağınız biri ilerleyen dönemde önemli olabilir. Ancak özel hayatınızı herkesle paylaşmamaya dikkat edin. Güneş 12. evinizden geçerken bazı planların sessizlik içerisinde büyümesi daha doğru olabilir.

Bu haftanın en dikkat çekici günleri 2, 3 ve 4 Ekim. 2 Ekim’de Merkür’ün sert açıları nedeniyle sizin söyleyeceğiniz veya size söylenecek bir söz önemli olabilir. İş, aile ve kişisel meselelerde ani tepki vermeyin. 3 Ekim’de Venüs burcunuzda retroya dönerken aşk, görünüş, özdeğer ve geçmiş ilişkiler yeniden değerlendirmeye açılıyor. Aynı dönemde Mars–Plüton karşıtlığı kariyer ile aile arasındaki güç dengesini yükseltiyor. 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise dinlenme ihtiyacınızla çalışma sorumluluklarınız arasındaki farkı daha görünür hale getirebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep için bu hafta çok önemli bir eşik. Dışarıdaki insanlar sizin hayatınızı değiştirebilir fakat asıl dönüşüm kendi kararlarınızdan gelecek. Bir insan geri dönebilir. Bir iş fırsatı ortaya çıkabilir. Kariyerinizde daha görünür olabilirsiniz. Ailenizle ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Para düzeniniz değişebilir. Fakat bütün bunların merkezinde yeni bir Akrep doğuyor.

Akrep ve Yükselen Akrep için Gökyüzü Mesajı: Geri dönen herkesi hayatına geri alma. Bazı insanlar senin onu hâlâ bekleyip meklemediğini görmek için geri döner.

Akrep, sen kolay unutmazsın. Sevdiğinde derin seversin, kırıldığında da yaşadığını hafızanda uzun süre taşıyabilirsin. Fakat bu hafta geçmişin kapısı açıldığında kendine tek bir soru sor.

O insan değişti mi, yoksa yalnızca geri mi geldi?

Bekâr Akrep, güçlü çekimi büyük aşk sanmadan önce karşındaki insanın tutarlılığına bak.

İlişkisi olan Akrep, sevdiğin insanı sınamak yerine konuş. Güven testlerle değil, davranışların sürekliliğiyle oluşur.

Evli Akrep, kontrolü paylaşmanın güç kaybetmek olmadığını hatırla. Evlilik iki insanın birbirini yönetmesi değil, aynı hayatı birlikte yönetmesidir.

Çalışan Akrep, kariyer alanında geri planda kalma. Görünür ol, fikrini söyle ve emeğini göster. Fakat başarı uğruna aile hayatını tamamen ihmal etme.

Para konusunda Akrep, bir başkasının kaynaklarına tamamen bağımlı olmamaya çalış. Finansal özgürlük yalnızca çok para sahibi olmak değil, kendi seçeneklerine sahip olmaktır.

Sağlık konusunda Akrep, bedeninin verdiği sinyalleri erteleme. Her şeye dayanabiliyor olman her şeye dayanmak zorunda olduğun anlamına gelmez.

Ve Akrep, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SENİ KAYBETTİKTEN SONRA DEĞERİNİ ANLAYAN BİRİNİN GERİ DÖNMESİ, ONU YENİDEN HAYATINA ALMAK ZORUNDA OLDUĞUN ANLAMINA GELMEZ.

Bu hafta geçmişten biri gelebilir. Kariyerinizde yeni bir kapı açılabilir. Ailenizle ilgili büyük bir mesele gündeme gelebilir. Para düzeniniz değişebilir. Aynaya baktığınızda bile kendinizde başka bir şey görmek isteyebilirsiniz.

Fakat Akrep için haftanın asıl sorusu artık şu değil:

KİM GERİ DÖNECEK?

Asıl soru şu:

BEN ARTIK ESKİ HAYATIMA GERİ DÖNMEK İSTİYOR MUYUM?

Astrodeha

Yay ve Yükselen Yay Uzaklardan Bir Kapı Açılıyor: Aşkta Saklananlar Ortaya Çıkabilir, Hayatınızın Yönü Değişebilir

Yay ve Yükselen Yay Uzaklardan Bir Kapı Açılıyor: Aşkta Saklananlar Ortaya Çıkabilir, Hayatınızın Yönü Değişebilir

Yay ve özellikle Yükselen Yaylar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası ufkun genişlediği fakat geçmişin de son kez kapınızı çalabileceği güçlü bir dönem. Yönetici gezegeniniz Jüpiter Aslan burcunda ilerlerken Mars da Aslan’a geçiyor ve Yükselen Yayların 9. evini hareketlendiriyor. Eğitim, yurt dışı, seyahatler, hukuk, akademik hayat, yayıncılık, yabancı ülkeler ve geleceğe ilişkin büyük hedeflerde önemli bir hareket başlıyor.

Fakat aynı anda Merkür ve Venüs Akrep burcunda 12. evinizi çalıştırıyor. Bu nedenle bir tarafta geleceğe doğru koşmak isterken diğer tarafta geçmişten kalan bir ilişki, duygu, sır veya kapanmamış mesele yeniden önünüze gelebilir.

Bu haftanın temel sorusu şu:

Geleceğe gitmek istiyorsunuz ama geçmişten gerçekten çıktınız mı?

Mars’ın Aslan burcuna geçmesi Yükselen Yaylar açısından oldukça güçlü bir yerleşim. Ateş elementindeki bu hareket doğal enerjinizi yükseltebilir. Bir süredir cesaret edemediğiniz bir yolculuk, eğitim, başvuru veya uluslararası proje için harekete geçebilirsiniz.

Jüpiter’in de aynı alanda bulunması nedeniyle daha büyük düşünmeye başlayabilirsiniz. Üniversiteye dönmek, yüksek lisans yapmak, yabancı dil öğrenmek, yurt dışına gitmek, uluslararası bir şirketle çalışmak, kitap çıkarmak, eğitim vermek veya uzmanlığınızı daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyebilirsiniz.

Özellikle uzun zamandır “Bir gün yapacağım” dediğiniz bir şey varsa o günün yaklaşmakta olduğunu hissedebilirsiniz.

Fakat Mars burada sabırsızlık yaratabilir. Bir an önce gitmek, bir an önce başlamak veya hemen sonuç almak isteyebilirsiniz. Büyük hedef güzel fakat büyük hedefin de planı olması gerekir.

Öğrenci Yaylar açısından çok hareketli bir dönem. Üniversite, yüksek lisans, doktora, akademik başvurular ve yabancı dil eğitimlerinde motivasyon artabilir. Bir sınava daha ciddi hazırlanabilir veya daha önce düşünmediğiniz bir eğitim fırsatıyla karşılaşabilirsiniz.

Yurt dışında eğitim isteyen Yaylar için de gökyüzü dikkat çekici. Bir okul, burs, değişim programı veya yabancı ülkeyle ilgili yeni bir seçenek gündeme gelebilir. Fakat belge ve başvurularda acele etmeyin. Özellikle haftanın ikinci yarısında gönderdiğiniz belgeleri ve yazışmaları birkaç kez kontrol etmek önemli.

İş ve kariyer açısından doğrudan 10. evinizde büyük bir gezegen yoğunluğu bulunmasa da 9. ve 11. evlerinizdeki hareket kariyerinizi dolaylı olarak ciddi biçimde etkileyebilir. Yabancı bağlantılar, sosyal çevre, eğitim, internet veya uluslararası projeler üzerinden yeni fırsatlar oluşabilir.

Kendi işini yapan Yaylar açısından başka şehir veya ülkelerde müşteri bulmak, internet üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmak, eğitim vermek veya uzmanlığınızı dijital bir ürüne dönüştürmek açısından yeni fikirler ortaya çıkabilir.

Güneş Terazi burcunda 11. evinizden ilerlediği için çevreniz genişliyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bir topluluğa katılabilir, önemli bir organizasyona davet edilebilir veya gelecekte size kapı açabilecek insanlarla bağlantı kurabilirsiniz.

Bu hafta yalnızca ne bildiğiniz değil, kimi tanıdığınız da önemli olabilir.

Bir arkadaşınız sizi bir iş fırsatına yönlendirebilir.

Bir tanıdığınız sizi önemli biriyle tanıştırabilir.

Bir sosyal medya bağlantısı düşündüğünüzden daha büyük bir projeye dönüşebilir.

Bir grup içerisinde yaptığınız konuşma yeni bir kapı açabilir.

Fakat 4 Ekim’de Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık 11. ve 5. ev hattınızı çalıştırıyor. Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve gelecek hedefleriniz ile özel hayatınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

Bir arkadaşlık sizi yorabilir.

Bir grup içerisinde kendinizi dışarıda hissedebilirsiniz.

Bir projenin sorumluluğu düşündüğünüzden fazla olabilir.

Ya da aşk hayatınız sosyal çevrenizle çatışabilir.

Burada size düşen şey herkesi memnun etmeye çalışmak değil, gerçekten hangi çevrenin sizi geleceğinize taşıdığını anlamak.

Aşk hayatında ise çok daha derin bir hikâye var.

Satürn ve Neptün Koç burcunda Yükselen Yayların 5. evinde ilerliyor. Aşk konusunda artık hem hayal hem gerçek aynı anda karşınızda.

Neptün büyük romantizm yaratabilir. Birini idealize edebilir, onunla ilgili büyük hayaller kurabilir veya aranızdaki bağı olduğundan daha farklı algılayabilirsiniz.

Satürn ise hemen arkasından şu soruyu sorar:

Peki gerçek ne?

Bu insan gerçekten hayatınızda mı?

Sorumluluk alıyor mu?

Söyledikleriyle yaptıkları aynı mı?

Geleceğe ilişkin somut bir adım var mı?

Bu nedenle aşk hayatında yalnızca hissettiklerinize değil, gördüklerinize de bakın.

Bekâr Yaylar için yeni bir aşk ihtimali bulunuyor fakat sıra dışı bir dönemden geçiyorsunuz. Uranüs İkizler burcunda doğrudan 7. evinizde ilerliyor. İlişki anlayışınız değişiyor. Daha önce tercih etmediğiniz karakterde insanlara çekilebilirsiniz.

Hayatınıza özgür ruhlu, farklı kültürden, farklı şehirden, teknolojiyle bağlantılı veya alışılmış kalıplara uymayan biri girebilir.

Bir ilişki hiç beklemediğiniz anda başlayabilir.

Fakat Uranüs size ilişkilerde özgürlüğün önemini de öğretecek. Aşırı kontrol edildiğiniz veya kendiniz olamadığınız ilişkiler artık çok daha zor gelebilir.

Bekâr Yaylar için arkadaş ortamları ve sosyal çevre de aşk konusunda hareketli. Önce arkadaşlık olarak başlayan bir bağ başka bir yöne gidebilir. Bir arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız biri dikkatinizi çekebilir.

Ancak Venüs Akrep burcunda 12. evinizde retroya dönüyor.

İşte haftanın aşk açısından en gizemli tarafı burada.

Geçmişte kapanmamış bir ilişki yeniden aklınıza gelebilir.

Eski sevgilinizden haber alabilirsiniz.

Uzun zamandır görmediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz.

Gizli kalmış bir duygu ortaya çıkabilir.

Birinin size karşı uzun zamandır hissettiklerini öğrenebilirsiniz.

Fakat 12. ev gizli ilişkileri de anlatabildiği için net olmayan bağlarda dikkatli olun. Sizi saklayan, sürekli belirsizlik içerisinde tutan veya yalnızca istediği zaman ortaya çıkan bir insanın davranışlarını romantikleştirmeyin.

Geçmişten biri geri gelirse kendinize şu soruyu sorun:

Bu insan gerçekten değişti mi, yoksa yalnızca yalnız kaldığı için mi geri geldi?

İlişkisi olan Yaylar açısından saklanan meselelerin konuşulması gerekebilir. Daha önce söylemediğiniz bir kırgınlığı dile getirebilirsiniz. Partnerinizin bilmediğiniz bir düşüncesini öğrenebilirsiniz.

Burada hemen en kötü senaryoyu kurmayın.

Merkür 12. evdeyken zihnin perde arkasında çok fazla çalışması mümkündür. Gerçek bilgi ile varsayımı birbirinden ayırın.

Evli Yaylar için aşk kadar sosyal hayat ve gelecek planları önemli. Eşinizle arkadaş çevresi, çocuklar, seyahat, eğitim veya yurt dışı planları konusunda farklı fikirleriniz olabilir.

Özellikle çocuk sahibi çiftlerde çocuğun eğitimi veya geleceği konusunda ciddi konuşmalar yapılabilir.

Evlilik düşünen Yaylar açısından Uranüs’ün 7. evdeki yolculuğu klasik ilişki kalıplarını sorgulatabilir. Sırf herkes evleniyor diye evlenmek istemeyebilirsiniz. Evliliğin içinde de bireysel özgürlüğünüzü korumak isteyebilirsiniz.

Bu kötü bir şey değildir.

Fakat özgürlük ile sorumluluktan kaçmayı birbirine karıştırmayın.

Gerçek ilişki iki insanın birbirini hapsetmeden aynı hayatı kurabilmesidir.

Para konusunda bu hafta doğrudan 2. evinizde büyük bir gezegen hareketi bulunmuyor. Bu nedenle büyük bir para artışı veya kaybı vaat etmek doğru olmaz. Ancak eğitim, seyahat, yurt dışı, çocuklar veya sosyal hayat nedeniyle harcamalar artabilir.

Özellikle yurt dışı planı olan Yaylar bütçe hesabını iyi yapmalı. Uçak, konaklama, eğitim ücreti, vize veya başka masraflar beklediğinizden fazla olabilir.

Ortak para alanında da doğrudan büyük bir haftalık hareket bulunmuyor. Fakat önemli finansal kararları duygusal heyecanla vermeyin. Büyük hedefleriniz varsa önce bütçeyi oluşturun.

Çocuk sahibi Yaylar için 5. evinizdeki Satürn ve Neptün önemli. Çocuğunuzla ilgili bir hayalin gerçekleşmesi için daha fazla disiplin gerekebilir. Eğitim, spor veya sanatsal bir yetenek konusunda ciddi bir program oluşturmak gerekebilir.

Ancak çocuğunuzun sizin hayalinizi gerçekleştirmesini beklemeyin. Onun ne istediğini de dinleyin.

Sağlık açısından Güneş’in 12. eve yaklaşan döngüsü ve 12. evdeki Merkür–Venüs yoğunluğu zihinsel dinlenme ihtiyacını artırabilir. Dışarıdan çok aktif olsanız bile içeride yorulduğunuzu hissedebilirsiniz.

Mars ve Jüpiter’in ateş elementindeki hareketi size çok fazla enerji verdiği için yorulduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Programınızı gereğinden fazla doldurmamaya çalışın.

Uyku düzeni, dinlenme ve zihinsel boşluk yaratmak önemli olabilir. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Saç kesimi ve güzellik açısından Venüs retrosunun başladığı bir haftada olduğumuz için özellikle duygusal bir kararın ardından radikal değişiklik yapmamak daha temkinli olabilir.

Eski saç modelinize dönmek, geçmişte size yakışan bir rengi yeniden denemek, bakım yaptırmak veya mevcut görüntünüzü toparlamak isteyebilirsiniz.

Fakat ayrılığın hemen ardından saçınızı tamamen değiştirmek veya geri dönüşü zor bir estetik işlem yaptırmak istiyorsanız birkaç gün düşünmek faydalı olabilir.

Bu haftanın en dikkat çekici günleri 2, 3 ve 4 Ekim.

2 Ekim civarında Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert açıları özellikle gizli bilgiler, iletişim, eğitim ve yolculuklar konusunda dikkat istiyor.

Bir mesaj yanlış anlaşılabilir.

Saklanan bir bilgi açığa çıkabilir.

Bir konuşma gereğinden fazla büyüyebilir.

Öfkeyle yazılan bir mesaj sonradan pişmanlık yaratabilir.

İlk tepkinizi son kararınız haline getirmeyin.

3 Ekim’de Venüs 12. evinizde retroya dönerken geçmiş ilişkiler, kapanmamış duygular ve kendinizden bile sakladığınız bazı istekler yeniden ortaya çıkabilir.

Aynı zamanda Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık 9. ve 3. ev hattınızı harekete geçiriyor. Eğitim, yolculuk, belgeler, kardeşler, iletişim, sosyal medya veya hukuki meselelerde güç savaşlarına dikkat edin.

Bir insanı fikrinize ikna etmek için savaşa girmeyin.

Her tartışmanın kazanılması gerekmez.

4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı ise aşk ile arkadaşlık, kişisel mutluluk ile sosyal sorumluluklar arasında bir sınav yaratabilir.

Bir arkadaşlığın gerçekten devam edip etmeyeceğini anlayabilirsiniz.

Bir aşk konusunda daha gerçekçi düşünebilirsiniz.

Bir gelecek planının düşündüğünüzden daha fazla sorumluluk istediğini fark edebilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yay için bu hafta büyük hikâye geleceğe doğru ilerlemek.

Fakat geleceğe gidebilmek için geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz bazı şeylerle son kez yüzleşmeniz gerekebilir.

Yay ve Yükselen Yay için Gökyüzü Mesajı: Geçmişten gelen her şey geleceğin değildir. Bazı kapılar yeniden açılır ki bu kez neden kapattığını hatırlayasın.

Yay, sen ileriye bakmayı seviyorsun. Yeni yollar, yeni insanlar, yeni ülkeler ve yeni ihtimaller sana hayat verir.

Fakat bazen ileriye koşarken kapanmamış hikâyeleri arkanda bırakabilirsin.

Bu hafta o hikâyelerden biri yeniden karşına çıkarsa korkma.

Çünkü artık aynı Yay değilsin.

Bekâr Yay, seni heyecanlandıran insanla sana gerçekten yer açan insan arasındaki farkı gör.

İlişkisi olan Yay, özgürlük isterken karşındaki insanı belirsizlikte bırakma. Sevgi alan ister ama netlik de ister.

Evli Yay, geleceği birlikte planla. Birinizin hayali diğerinin hayatına dayatıldığında ortak gelecek kurulmaz.

Çalışan Yay, yabancı bağlantılardan, eğitimden ve yeni çevrelerden gelecek fırsatları küçümseme. Önümüzdeki dönemde bildiklerin kadar dünyaya ne kadar açıldığın da önemli olacak.

Öğrenci Yay, büyük düşün. Başka şehir, başka ülke veya başka bir eğitim modeli düşündüğünden daha ulaşılabilir hale gelebilir. Fakat hayalini planla destekle.

Para konusunda Yay, maceranın da bütçesi olduğunu unutma. Özgürlük plansızlık değildir.

Ve Yay, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SENİN İÇİN YAZILMIŞ YENİ BİR HİKÂYEYE, ESKİ HİKÂYENİN SON CÜMLESİNİ TEKRAR TEKRAR OKUYARAK BAŞLAYAMAZSIN.

Bu hafta uzaklardan bir haber gelebilir.

Bir eğitim veya yurt dışı kapısı açılabilir.

Yeni bir çevreye girebilirsiniz.

Bir arkadaşlık değişebilir.

Geçmişten biri yeniden ortaya çıkabilir.

Bir aşkın gerçeğini görebilirsiniz.

Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir duyguyla yüzleşebilirsiniz.

Fakat bütün bunlardan daha önemlisi önünüzde ne kadar büyük bir dünya olduğunu yeniden hatırlayabilirsiniz.

Çünkü Yay ve Yükselen Yay için haftanın büyük sorusu artık şu değil:

GEÇMİŞTEN KİM GERİ GELECEK?

Asıl soru şu:

BENİM GELECEĞİMDE KİMİN GERÇEKTEN YERİ VAR?

Astrodeha

Oğlak ve Yükselen Oğlak Parada Büyük Hesaplaşma, Kariyerde Kritik Eşik: Hayatınızda Kimin ve Neyin Bedelini Ödediğinizi Artık Göreceksiniz

Oğlak ve Yükselen Oğlak Parada Büyük Hesaplaşma, Kariyerde Kritik Eşik: Hayatınızda Kimin ve Neyin Bedelini Ödediğinizi Artık Göreceksiniz

Oğlak ve özellikle Yükselen Oğlaklar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası para, kariyer, ev, aile ve gelecek planlarının birbirine bağlandığı son derece önemli bir dönem.

Güneş kariyer alanınızda ilerliyor.

Mars ve Jüpiter ortak para alanınızı hareketlendiriyor.

Plüton kazanç ve özdeğer alanınızı dönüştürüyor.

Satürn ve Neptün ev ve aile düzeninizi yeniden yapılandırıyor.

Merkür ve Venüs ise arkadaşlıklarınızı, sosyal çevrenizi ve gelecek hedeflerinizi gündeme taşıyor.

Bu nedenle bu hafta yalnızca “Ne olacak?” diye bakmayın.

Asıl soru şu:

Ben bundan sonra nasıl bir hayat kurmak istiyorum ve bunun bedelini gerçekten ödemeye hazır mıyım?

KARİYERDE GÖRÜNÜR OLDUĞUNUZ BİR HAFTA

Güneş Terazi burcunda Yükselen Oğlakların 10. evinden ilerliyor.

Kariyer, statü, başarı, yöneticiler, toplumdaki yeriniz ve geleceğe ilişkin mesleki hedefleriniz daha görünür hale geliyor.

İş hayatında insanların dikkati üzerinizde olabilir.

Bir yöneticiniz sizinle önemli bir görüşme yapabilir.

Yeni bir görev gündeme gelebilir.

Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje görünür olabilir.

İş değiştirmeyi düşünüyorsanız ne istediğinizi daha net fark edebilirsiniz.

Kendi işini yapan Oğlaklar açısından markanın, ismin veya yapılan işin daha fazla tanınması gündeme gelebilir.

Fakat 4 Ekim civarında Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık kariyer ve aile ekseninizi doğrudan çalıştırıyor.

Bir tarafta işiniz, diğer tarafta eviniz var.

Bir tarafta sorumluluklarınız, diğer tarafta özel hayatınız var.

Bir tarafta dış dünyanın sizden bekledikleri, diğer tarafta içeride taşıdığınız yükler var.

Bu nedenle kariyerinizde önemli bir karar verirken aile koşullarını da hesaba katmanız gerekebilir.

İş nedeniyle taşınma gündeme gelebilir.

Aile içerisindeki bir sorumluluk nedeniyle çalışma düzeninizi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.

Evden çalışma, iş yeri değişikliği veya farklı bir şehirde çalışma konusu konuşulabilir.

Oğlak zaten sorumluluk almaya alışkındır.

Fakat bu hafta gökyüzü size çok önemli bir şey hatırlatıyor:

HER SORUMLULUK SİZE AİT DEĞİL.

AİLE VE EV KONUSUNDA GERÇEKLERLE YÜZLEŞME ZAMANI

Satürn ve Neptün Koç burcunda Yükselen Oğlakların 4. evinden ilerliyor.

Bu uzun vadeli bir süreç.

Ev, aile, anne, baba, gayrimenkul, geçmiş ve aidiyet duygunuz yeniden şekilleniyor.

Bir aile büyüğünün sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.

Ev düzeniniz değişebilir.

Taşınma düşünebilirsiniz.

Bir gayrimenkul meselesi gündeme gelebilir.

Aile içerisinde yıllardır çözülemeyen bir konu artık daha ciddi biçimde ele alınabilir.

Satürn burada size temel kurdurmak istiyor.

Neptün ise nerede sınırların bulanık olduğunu gösteriyor.

Ailenize destek olmak başka şeydir.

Ailenin bütün sorumluluğunu hayatınız boyunca tek başınıza taşımak başka şeydir.

Özellikle aile içerisinde sürekli “Oğlak halleder” denilen kişi sizseniz bu dönem bunun ağırlığını daha fazla hissedebilirsiniz.

PARADA ÇOK GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Plüton Kova burcunda Yükselen Oğlakların 2. evinde ilerliyor.

Bu çok önemli.

Önümüzdeki yıllarda para kazanma biçiminiz, sahip olduklarınız ve maddi güvenlik anlayışınız büyük ölçüde değişebilir.

Bugüne kadar güvende hissetmenizi sağlayan gelir modeli gelecekte yeterli gelmeyebilir.

Yeni gelir kaynakları oluşturmak isteyebilirsiniz.

Teknoloji, dijital dünya, internet veya farklı iş modelleri para kazanma biçiminizi değiştirebilir.

Fakat Plüton 2. evde yalnızca parayı değiştirmez.

Kendi değerinizi de değiştirir.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda şu soruyla çok karşılaşabilirsiniz:

Ben gerçekten ne kadar değerliyim ve neden emeğimin altında bir karşılığa razı oluyorum?

Oğlak çalışmayı bilir.

Sabretmeyi bilir.

Uzun vadeli hedefler için fedakârlık yapmayı bilir.

Fakat bazen emeğinin karşılığını istemeyi erteler.

Plüton artık bunu değiştirebilir.

ORTAK PARA, BORÇ, KREDİ VE YATIRIMLARDA HAREKETLİ DÖNEM

Mars’ın Aslan burcuna geçmesi ve Jüpiter’in Aslan’daki hareketi Yükselen Oğlakların 8. evini güçlü biçimde çalıştırıyor.

Ortak para, eşin geliri, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, tazminat ve yatırımlar gündeme gelebilir.

Bir borcu kapatmak için harekete geçebilirsiniz.

Bir kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ortak bir yatırım konuşulabilir.

Eşinizin maddi durumunda bir gelişme olabilir.

Bir ödeme, alacak veya finansal mesele hızlanabilir.

Jüpiter burada kaynakları büyütebilir fakat borçları da büyütebilir.

Bu nedenle “Nasıl olsa öderim” diyerek gereğinden büyük finansal yükün altına girmeyin.

Özellikle Mars’ın etkisiyle para konusunda hızlı karar verme eğilimi artabilir.

Rakamları görün.

Faizi hesaplayın.

Sözleşmeyi okuyun.

Ödeme takvimini çıkarın.

Ve sonra karar verin.

Oğlak için bu hafta finansal cesaretten çok finansal strateji önemli.

MARS VE PLÜTON KARŞITLIĞI PARA AKSINIZI SARSABİLİR

3 Ekim civarında Mars Aslan ile Plüton Kova arasındaki karşıtlık Yükselen Oğlakların 8. ve 2. ev para aksını doğrudan harekete geçiriyor.

Bir tarafta sizin paranız.

Diğer tarafta başkasının parası.

Bir tarafta kendi geliriniz.

Diğer tarafta borçlar, ortak hesaplar veya eşin kaynakları.

Bu nedenle para üzerinden güç savaşlarına dikkat edin.

Eşinizle ortak hesap konusunda tartışabilirsiniz.

Bir iş ortağıyla maddi anlaşmazlık yaşanabilir.

Bir borç meselesi baskı yaratabilir.

Bir aile üyesinin maddi talebi gündeme gelebilir.

Buradaki en önemli kural şu:

PARAYI BİRİNİ KONTROL ETMENİN VEYA BİRİ TARAFINDAN KONTROL EDİLMENİN ARACINA DÖNÜŞTÜRMEYİN.

Finansal bağımsızlık bu dönemde sizin için çok önemli hale gelebilir.

AŞKTA ARKADAŞLIK İLE SEVGİ ARASINDAKİ ÇİZGİ DEĞİŞEBİLİR

Merkür ve Venüs Akrep burcunda 11. evinizi hareketlendiriyor.

Arkadaşlar, sosyal çevre, organizasyonlar, topluluklar, internet ve gelecek planları aşk hayatınızla kesişebilir.

Bekâr Oğlaklar için bir arkadaşlık başka bir duyguya dönüşebilir.

Uzun zamandır tanıdığınız bir insanın size farklı baktığını fark edebilirsiniz.

Bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırabilir.

Sosyal medya veya bir organizasyon üzerinden yeni biriyle karşılaşabilirsiniz.

Fakat Venüs’ün retroya dönmesiyle geçmişten bir sosyal bağlantı da yeniden ortaya çıkabilir.

Eski bir arkadaş.

Eski sevgili.

Bir dönem yakın olduğunuz fakat sonra uzaklaştığınız biri.

Yıllardır görüşmediğiniz bir insan.

Tekrar hayatınıza girebilir.

Fakat burada önemli olan geri dönüşün kendisi değil, neden gerçekleştiği.

Bir insan geçmişten geliyor diye geleceğinizde yeri olmak zorunda değil.

BEKÂR OĞLAKLAR İÇİN AŞKTA ÖNEMLİ UYARI

Yeni tanıştığınız bir insanla hızlı biçimde derinleşebilirsiniz.

Çünkü 8. eviniz çok güçlü.

Fiziksel ve duygusal çekim yüksek olabilir.

Karşınızdaki insanla kısa zamanda çok özel şeyler paylaşabilirsiniz.

Fakat yoğunluk ile güveni birbirine karıştırmayın.

Bir insanın size bütün sırlarını anlatması onu gerçekten tanıdığınız anlamına gelmez.

Güven zaman içerisinde oluşur.

Bu hafta aşkın hızından çok ilişkinin tutarlılığına bakın.

İLİŞKİSİ OLAN OĞLAKLAR

Partnerinizle para, gelecek, arkadaş çevresi veya ortak hedefler hakkında konuşabilirsiniz.

İlişkinizin geleceğini düşünmeye başlayabilirsiniz.

Birlikte yatırım yapmak, taşınmak veya finansal düzen kurmak gündeme gelebilir.

Fakat özellikle para konusunda açık olun.

Kim ne kadar ödüyor?

Kim hangi sorumluluğu taşıyor?

Ortak bütçe nasıl yönetiliyor?

Bu meseleler konuşulmadığında daha sonra kırgınlığa dönüşebilir.

EVLİ OĞLAKLAR

Evlilikte ortak para ve aile sorumlulukları çok önemli.

Eşinizin geliri, kredi, borç, ev masrafları veya ailelere yapılan maddi destek konuşulabilir.

Bir taraf diğerinden daha fazla yük taşıyorsa bu durum görünür hale gelebilir.

Bu hafta evlilikte en önemli kelime şeffaflık.

Maddi bir meseleyi eşinizden saklamayın.

Eşinizin de finansal gerçekleri sizden saklamaması önemli.

Evlilik yalnızca duygusal değil, ekonomik bir ortaklıktır.

EĞİTİM VE GELECEK PLANLARI

Merkür’ün 11. evdeki hareketi gelecek hedeflerinizi daha fazla düşünmenize neden olabilir.

Bir eğitime katılabilirsiniz.

Mesleki çevrenizi genişletebilirsiniz.

Bir uzmanla tanışabilirsiniz.

Bir grup veya organizasyon üzerinden yeni bilgiler edinebilirsiniz.

Özellikle kariyerinizi destekleyecek eğitimlere yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

Yeni teknoloji ve dijital beceriler burada ayrıca önemli.

Çünkü Uranüs İkizler burcunda 6. evinizden ilerliyor.

İŞ HAYATINDA ESKİ DÜZEN DEĞİŞİYOR

Uranüs 6. evinizde.

Bu uzun transit günlük çalışma düzeninizi ciddi biçimde değiştirebilir.

Çalışma saatleriniz değişebilir.

Yeni teknolojiler kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uzaktan veya hibrit çalışma gündeme gelebilir.

Yeni bir ekip içerisinde çalışabilirsiniz.

Yapay zekâ, otomasyon ve dijital sistemler yaptığınız işi dönüştürebilir.

Oğlak düzen sever.

Fakat Uranüs size her düzenin sonsuza kadar sürmeyeceğini öğretiyor.

Bazen daha iyi bir sistem kurabilmek için eskisinin bozulması gerekir.

Kendi işini yapan Oğlaklar açısından iş süreçlerini dijitalleştirmek, gereksiz iş yükünü azaltmak ve teknoloji kullanmak önümüzdeki dönemde çok önemli olabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN

Uranüs 6. evinizden ilerlediği için günlük alışkanlıklarınızı yenilemek isteyebilirsiniz.

Aynı rutini sürdürmek sıkıcı gelebilir.

Yeni spor biçimleri, farklı çalışma düzenleri veya yaşamınızı kolaylaştıran teknolojiler ilginizi çekebilir.

Fakat programınızı sürekli değiştirmek yerine sürdürülebilir bir sistem oluşturun.

İş stresi ile bedensel yorgunluğu birbirinden ayırmak da önemli.

Özellikle para ve kariyer baskısı arttığında dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

SAÇ KESİMİ VE GÜZELLİK

Venüs retrosunun başladığı bu haftada Oğlaklar görünüşlerinde geçmişe dönüş isteği yaşayabilir.

Eskiden kullandığınız bir saç modeli yeniden hoşunuza gidebilir.

Eski saç renginizi düşünebilirsiniz.

Daha klasik veya geçmişte size yakıştığını bildiğiniz bir görüntüye dönmek isteyebilirsiniz.

Bakım, düzeltme ve mevcut görüntüyü toparlamak açısından değerlendirilebilir.

Ancak geri dönüşü zor, çok radikal estetik değişikliklerde birkaç gün düşünmek daha temkinli olabilir.

Özellikle sosyal çevreden gelen yorumlarla görüntünüzü değiştirmeyin.

Sizin aynada ne görmek istediğiniz daha önemli.

2 EKİM

Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları nedeniyle arkadaşlar, para ve gelecek planları konusunda sert konuşmalara dikkat edin.

Bir arkadaşınızla maddi mesele yaşayabilirsiniz.

Bir borç veya ödeme hakkında beklenmedik bir konuşma olabilir.

Bir mesaj yanlış anlaşılabilir.

Bir insanın size söylediği şey öfkenizi tetikleyebilir.

İlk tepkinizi son kararınız yapmayın.

3 EKİM

Venüs 11. evinizde retroya dönüyor.

Eski arkadaşlar.

Eski sevgililer.

Yarım kalan sosyal bağlantılar.

Geçmişte vazgeçtiğiniz hedefler.

Yeniden gündeme gelebilir.

Aynı zamanda Mars–Plüton karşıtlığı para aksınızı çok güçlü biçimde çalıştırıyor.

Bu nedenle maddi konularda güç savaşına girmeyin.

Büyük finansal kararları öfkeyle vermeyin.

4 EKİM

Güneş–Satürn karşıtlığı 10. ve 4. ev aksınızı çalıştırıyor.

Kariyer ile aile.

İş ile ev.

Toplum önündeki sorumluluklarınız ile özel hayatınız.

Bunların arasındaki dengeyi yeniden kurmanız gerekebilir.

Bir yöneticinin beklentisi ile ailenizin ihtiyacı aynı güne denk gelebilir.

Bir kariyer fırsatı ev düzeninizi değiştirebilir.

Bir aile meselesi mesleki kararınızı etkileyebilir.

Fakat bu gökyüzünün size söylediği şey kariyerinizden vazgeçmeniz veya ailenizi ihmal etmeniz değil.

Yeni bir denge kurmanız.

Oğlak ve Yükselen Oğlak için Gökyüzü Mesajı: Her yükü taşıyabiliyor olman, her yükü taşımak zorunda olduğun anlamına gelmez.

Oğlak, sen dayanıklısın.

Sorumluluk alırsın.

İnsanlar dağıldığında sen toparlarsın.

Herkes vazgeçtiğinde sen devam edebilirsin.

Fakat bazen güçlü olduğun için sana ait olmayan yükleri de sana bırakırlar.

Ve sen taşıyabildiğin için bunun normal olduğunu düşünürsün.

Bu hafta gökyüzü sana artık başka bir şey öğretiyor:

Güç yalnızca taşımak değildir.

Neyi taşımayacağını bilmek de güçtür.

Bekâr Oğlak, sana ihtiyacı olan insanla seni gerçekten seven insanı birbirine karıştırma.

İlişkisi olan Oğlak, aşkı finansal veya duygusal bir borç ilişkisine dönüştürme.

Evli Oğlak, ortak hayatın yükünü de kararlarını da birlikte paylaş.

Çalışan Oğlak, başarı için özel hayatını tamamen feda etmek zorunda değilsin. Kariyer hedefin büyürken hayatının diğer tarafını küçültme.

Kendi işini yapan Oğlak, büyümek istiyorsan sistemini değiştir. Her işi kendin yapmaya devam ederek büyük bir yapı kuramazsın.

Para konusunda Oğlak, ne kadar kazandığın kadar paran üzerinde ne kadar söz sahibi olduğuna da bak.

Aile konusunda Oğlak, sevmek her problemi çözmek zorunda olmak değildir.

Ve Oğlak, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SEN HERKESİN HAYATINI AYAKTA TUTMAK İÇİN KENDİ HAYATINI YORMAK ZORUNDA DEĞİLSİN.

Bu hafta kariyerinizde önemli bir gelişme olabilir.

Bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir.

Borç, kredi veya ortak hesaplarla ilgili karar alınabilir.

Geçmişten bir arkadaş veya eski sevgili ortaya çıkabilir.

Ev ve aile düzeninizle ilgili ciddi bir konuşma yapılabilir.

Çalışma biçiminizi değiştirecek yeni bir fikir doğabilir.

Fakat bütün bunlardan daha önemlisi, hayatınızda neyin gerçekten sizin sorumluluğunuz olduğunu anlamaya başlayabilirsiniz.

Çünkü Oğlak ve Yükselen Oğlak için haftanın büyük sorusu artık şu değil:

DAHA NE KADARINI TAŞIYABİLİRİM?

Asıl soru şu:

BENİM OLMAYAN HANGİ YÜKÜ ARTIK YERE BIRAKMALIYIM?

Astrodeha

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova ve Yükselen Kova İlişkilerde Büyük Hesaplaşma Başlıyor: Aşkta Maskeler Düşebilir, Kariyerde Geçmişten Bir Kapı Yeniden Açılabilir

Kova ve Yükselen Kova İlişkilerde Büyük Hesaplaşma Başlıyor: Aşkta Maskeler Düşebilir, Kariyerde Geçmişten Bir Kapı Yeniden Açılabilir

Kova ve özellikle Yükselen Kovalar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası yılın dikkat çekici dönemeçlerinden biri olabilir.

Çünkü bir tarafta Plüton sizin burcunuzdan ve 1. evinizden ilerliyor.

Diğer tarafta Mars ve Jüpiter karşıt burcunuz Aslan’da, yani 7. evinizde.

Bu doğrudan ben ve biz eksenini harekete geçiriyor.

Siz kimsiniz?

Bir ilişkinin içerisinde ne kadar kendiniz kalabiliyorsunuz?

Karşınızdaki insan sizi gerçekten olduğunuz gibi kabul ediyor mu?

Yoksa ilişki devam etsin diye kendinizden sürekli bir şeyler mi eksiltiyorsunuz?

Bu hafta aşkın, evliliğin ve ortaklıkların yalnızca güzel tarafını değil, güç dengesini de görebilirsiniz.

PLÜTON KOVA: ARTIK ESKİ SİZ OLARAK KALAMAZSINIZ

Plüton’un Kova burcundaki uzun yolculuğu Yükselen Kovaların 1. evini dönüştürüyor.

Bu birkaç haftalık bir hikâye değil.

Kimliğiniz, görünüşünüz, hayata yaklaşımınız, kişisel gücünüz ve insanlara koyduğunuz sınırlar yıllar içerisinde ciddi biçimde değişebilir.

Eskiden sustuğunuz yerde artık konuşabilirsiniz.

Eskiden kabul ettiğiniz bir şeyi artık kabul etmeyebilirsiniz.

Bazı insanlarla aranızdaki bağların değiştiğini fark edebilirsiniz.

Çünkü siz değiştikçe ilişkileriniz de değişmek zorunda.

Plüton size güç kazandırırken önemli bir ders de veriyor:

Güç, herkesi kontrol etmek değildir.

Gerçek güç kendi kararlarınızın sorumluluğunu taşıyabilmektir.

AŞK VE EVLİLİKTE ÇOK GÜÇLÜ BİR HAFTA

Mars Aslan burcuna geçerek Yükselen Kovaların 7. evini hareketlendiriyor.

Üstelik Jüpiter de burada.

Eş, sevgili, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler ve karşınızdaki insanlar hayatınızda daha fazla yer kaplayabilir.

Bekâr Kovaların hayatına güçlü karakterli biri girebilir.

İlişkisi olan Kovalar gelecek konusunda daha ciddi konuşabilir.

Evli Kovalar eşlerinin hayatında meydana gelen gelişmelerle daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilir.

İş ortaklıklarında hareketlilik yaşanabilir.

Fakat Mars 7. evdeyken ilişkilerde tartışmalar da hızlanabilir.

Karşınızdaki insan daha iddialı davranabilir.

Siz de kontrol edilmek istemeyebilirsiniz.

Özellikle “Benim dediğim olacak” yaklaşımı iki tarafta da varsa küçük meseleler hızla büyüyebilir.

Jüpiter ise ilişkiler alanınızı genişletiyor.

Hayatınıza yeni insanlar girebilir.

Bekârlar için ciddi ilişki potansiyeli taşıyan tanışmalar artabilir.

Mevcut ilişkilerde gelecek, evlilik veya ortak yaşam daha fazla konuşulabilir.

Ancak Jüpiter her şeyi büyüttüğü için iyi giden ilişkiyi büyütebildiği gibi zaten var olan problemi de görünür hale getirebilir.

3 EKİM: BEN Mİ, BİZ Mİ?

Haftanın en güçlü göstergelerinden biri Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık.

Yükselen Kova açısından bu doğrudan 7. ve 1. ev aksınızda gerçekleşiyor.

Karşınızda bir insan olabilir.

Eşiniz.

Sevgiliniz.

Ortağınız.

Rakibiniz.

Veya açıkça size karşı duran biri.

Bir güç mücadelesi yaşanabilir.

Fakat burada gökyüzünün size öğretmek istediği şey karşı tarafı yenmek değil.

Kendi gücünüzü nasıl kullandığınızı görmek.

Bir ilişkide sürekli karşı tarafı kontrol etmeye çalışıyorsanız bunun altında kaybetme korkusu olabilir.

Tam tersine karşınızdaki kişi sizi kontrol etmeye çalışıyorsa artık buna karşı daha net bir sınır çizebilirsiniz.

Bu nedenle 3 Ekim civarında ilişkilerde “Ya benim dediğim olur ya da biter” dilinden uzak durmak önemli.

Bir tartışmayı kazanıp ilişkiyi kaybetmenin anlamı yok.

BEKÂR KOVALAR İÇİN AŞKTA SÜRPRİZLER VAR

Uranüs İkizler burcunda Yükselen Kovaların 5. evinden ilerliyor.

Bu, aşk hayatında alışılmış kalıpları değiştiren çok önemli bir uzun dönem.

Hiç beklemediğiniz bir anda biriyle tanışabilirsiniz.

Daha önce size hiç çekici gelmeyen karakterde bir insan dikkatinizi çekebilir.

İnternet, sosyal medya, teknoloji, eğitim veya arkadaş çevresi üzerinden sıra dışı bir tanışma yaşanabilir.

Bir ilişki çok hızlı başlayabilir.

Bir insanla önce zihinsel olarak güçlü bir bağ kurabilirsiniz.

Kova için zaten zihinsel uyum önemlidir. Uranüs 5. evdeyken birinin zekâsı, konuşma biçimi veya sıra dışı fikirleri fiziksel görüntüsünden bile daha fazla etkileyebilir.

Fakat ani başlayan her ilişkinin uzun ömürlü olacağını düşünmeyin.

Önce tanıyın.

Heyecan ile uyumu birbirinden ayırın.

İLİŞKİSİ OLAN KOVALAR

İlişkinizde özgürlük ve bağlılık arasındaki denge çok önemli.

Partneriniz sizden daha fazla ilgi veya netlik isteyebilir.

Siz ise alanınızın daraldığını hissedebilirsiniz.

Burada özgürlük kavramını doğru tanımlamak gerekiyor.

Özgürlük karşınızdaki insanı belirsizlik içerisinde bırakmak değildir.

Bağlılık da birbirinizi kontrol etmek değildir.

Sağlıklı ilişki hem yakınlık hem bireysel alan taşıyabilir.

Bu hafta ilişkinizde tam olarak bu dengeyi kurmanız gerekebilir.

EVLİ KOVALAR

Evlilikte güç dengeleri ve sorumluluk paylaşımı daha görünür olabilir.

Eşinizin kariyerinde veya kişisel hayatında önemli bir gelişme yaşanabilir.

Birlikte büyük bir karar almanız gerekebilir.

Taşınma, çocuklar, para, seyahat veya gelecek planları gündeme gelebilir.

Ancak özellikle 2–3 Ekim civarında tartışmaları güç yarışına çevirmeyin.

Kimin daha haklı olduğu değil, ilişkinin nasıl korunacağı önemli.

Bir evlilikte sürekli kazanan ve sürekli kaybeden varsa orada zaman içerisinde iki taraf da kaybeder.

EVLİLİK DÜŞÜNEN KOVALAR

Jüpiter’in 7. evinizdeki yolculuğu ilişkilerin büyümesi ve resmiyet kazanması açısından dikkat çekici bir dönem oluşturuyor.

Ancak bu hafta Mars ve Plüton karşı karşıya geldiği için acele karar vermek yerine ilişkinizdeki güç dengesine bakın.

Bu insan sizin gelişmenizi destekliyor mu?

Kendi kararlarınızı verebiliyor musunuz?

Fikir ayrılığı yaşadığınızda birbirinize saygı gösterebiliyor musunuz?

Çünkü evlilik yalnızca birbirini sevmenin değil, farklılıklarla birlikte yaşayabilmenin de sanatıdır.

KARİYERDE GEÇMİŞ YENİDEN KAPINIZI ÇALABİLİR

Merkür Akrep burcuna geçerek 10. evinizi hareketlendiriyor.

Kariyer konusunda zihniniz hızlanıyor.

Yöneticilerle görüşmeler yapabilirsiniz.

Yeni bir proje gündeme gelebilir.

İş değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Bir teklif alabilirsiniz.

Kendi işinizi yapan Kovalar yeni stratejiler geliştirebilir.

Fakat aynı alanda Venüs retroya dönüyor.

Bu çok önemli.

Eski bir iş teklifi yeniden gelebilir.

Daha önce çalıştığınız bir şirket sizi arayabilir.

Eski bir müşteri geri dönebilir.

Yarım kalmış bir proje yeniden gündeme gelebilir.

Bir dönem vazgeçtiğiniz kariyer hedefinizi yeniden düşünmeye başlayabilirsiniz.

Fakat geçmişten gelen her teklif kabul edilmek zorunda değildir.

Bu kez koşullara bakın.

Sizi neden yeniden istiyorlar?

Şartlar değişmiş mi?

Siz hâlâ aynı şeyi istiyor musunuz?

Bunları sorgulayın.

İŞ HAYATINDA SÖZLERİNİZE DİKKAT

2 Ekim civarında Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert açıları kariyer ile ilişkiler arasındaki tansiyonu yükseltebilir.

Bir yöneticiyle sert konuşabilirsiniz.

Bir müşteriyle anlaşmazlık çıkabilir.

Bir iş ortağıyla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz.

Bir e-posta veya mesaj gereğinden sert algılanabilir.

Özellikle profesyonel iletişimde öfkeyle cevap vermeyin.

İlk tepkinizi yazabilirsiniz ama hemen göndermeyin.

Bir süre bekleyip tekrar okuyun.

Çünkü bu hafta tek bir cümle meselenin kendisinden daha büyük hale gelebilir.

PARA KONUSUNDA NE OLUYOR?

Yükselen Kova açısından 2. evinizde bu haftanın büyük gezegen yoğunluğu bulunmuyor.

Bu nedenle size doğrudan “büyük para geliyor” veya “para kaybı olacak” demek doğru olmaz.

Ancak kariyer alanınız güçlü olduğu için geliriniz mesleki kararlarınızdan dolaylı olarak etkilenebilir.

Eski müşteri veya eski proje üzerinden gelir fırsatı oluşabilir.

Partnerinizle ortak harcamalar gündeme gelebilir.

Evlilik veya ortaklık kararı bütçenizi etkileyebilir.

Kariyer değişikliği düşünüyorsanız yalnızca unvana değil maddi koşullara da bakın.

Maaş.

Prim.

Çalışma saatleri.

Yan haklar.

Sorumluluklar.

Hepsini birlikte değerlendirin.

EĞİTİM VE YURT DIŞI KAPISI AÇILIYOR

Güneş Terazi burcunda 9. evinizden ilerliyor.

Üniversite, yüksek lisans, akademik hayat, yabancı dil, hukuk, yayıncılık, uzak seyahatler ve yurt dışı konuları hareketleniyor.

Başka bir ülkeye gitmek isteyebilirsiniz.

Yabancı bir şirketle bağlantı kurabilirsiniz.

Bir eğitim programına başlayabilirsiniz.

Uzmanlığınızı büyütmek isteyebilirsiniz.

Bir kitap, yayın veya medya projesi gündeme gelebilir.

Öğrenci Kovalar için önemli bir dönem.

Bir sınav veya başvuru konusunda daha ciddi hareket edebilirsiniz.

Fakat 4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı 9. ve 3. ev aksınızı çalıştırıyor.

Belge.

Başvuru.

Sınav.

Seyahat.

Eğitim.

Resmî yazışma.

Bu konularda sorumluluk artabilir.

Bir başvuruda eksik belge fark edebilirsiniz.

Bir eğitim planı düşündüğünüzden fazla çalışma gerektirebilir.

Burada gökyüzü “Vazgeç” demiyor.

“Ciddiye al” diyor.

SATÜRN VE NEPTÜN 3. EVDE: ZİHNİNİZİ DİSİPLİNE EDİN

Satürn ve Neptün Koç burcunda 3. evinizden ilerliyor.

İletişim şekliniz değişiyor.

Daha ciddi düşünmeye başlayabilirsiniz.

Kardeşler ve yakın çevreyle sorumluluklar gündeme gelebilir.

Bir eğitim programına düzenli devam etmeniz gerekebilir.

Neptün ise zihinsel dağınıklık yaratabilir.

Bir taraftan çok fazla fikir üretirken diğer taraftan odaklanmak zorlaşabilir.

Bu nedenle yazılı plan yapmak sizin için çok faydalı olabilir.

Özellikle önemli belge ve sözleşmelerde varsayım yapmayın.

Okuyun.

Sorun.

Netleştirin.

ÇOCUK SAHİBİ KOVALAR

Uranüs 5. evinizde olduğu için çocukların hayatında beklenmedik değişimler yaşanabilir.

Yeni bir ilgi alanı geliştirebilirler.

Eğitim veya sosyal çevrelerinde değişiklik olabilir.

Sizden daha fazla özgürlük isteyebilirler.

Çocuğunuzu kendi gençliğinizdeki kurallarla yönetmeye çalışmak yerine onun yaşadığı dünyanın farklı olduğunu kabul etmek gerekebilir.

Fakat özgürlük vermek sınırsızlık anlamına gelmez.

Sınırlar net, iletişim açık olmalı.

SAĞLIK

Plüton’un 1. evinizdeki uzun yolculuğu bedeninizle ilişkinizi de değiştirebilir.

Daha güçlü olmak, yaşam tarzınızı değiştirmek veya fiziksel görüntünüz üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz.

Ancak Mars karşıt burcunuzdan ilerlerken başkalarıyla yaşanan stres sizi gereğinden fazla yorabilir.

Özellikle tartışmalar sonrasında bedeninizdeki gerginliği fark edin.

Uyku, hareket ve dinlenme düzeninizi ihmal etmeyin.

Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni veya devam eden sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

SAÇ KESİMİ, GÜZELLİK VE İMAJ

Plüton 1. evinizde olduğu için görünüşünüzü değiştirme arzunuz önümüzdeki dönemde güçlenebilir.

“Eski görüntüm artık beni anlatmıyor” diyebilirsiniz.

Fakat Venüs retrosunun başladığı haftada geri dönüşü zor estetik kararları aceleyle almak yerine biraz beklemek daha temkinli olabilir.

Özellikle kariyer imajınız nedeniyle saçınızı veya tarzınızı değiştirmek istiyorsanız önce ne anlatmak istediğinizi düşünün.

Bakım yaptırmak, mevcut görüntüyü toparlamak veya daha önce sevdiğiniz bir stile dönmek daha rahat hissettirebilir.

2 EKİM

Sözler çok önemli.

İş hayatında veya ilişkide bir tartışma büyüyebilir.

Bir mesaj sizi öfkelendirebilir.

Karşınızdaki insan sizi provoke edebilir.

İlk tepkinizi son kararınız yapmayın.

3 EKİM

Venüs kariyer alanınızda retroya dönüyor.

Geçmiş iş bağlantıları, eski projeler, eski müşteriler ve geçmiş kariyer kararları yeniden gündeme gelebilir.

Aynı zamanda Mars–Plüton karşıtlığı doğrudan ilişki aksınızı çalıştırıyor.

Bu nedenle özellikle eş, sevgili ve ortaklarla güç savaşına dikkat.

4 EKİM

Güneş–Satürn karşıtlığı eğitim, yurt dışı, belgeler, seyahatler ve iletişim konularında sorumluluk getiriyor.

Planlarınızın önünde bir gecikme çıkarsa hemen vazgeçmeyin.

Bazen gecikme kapının kapandığı anlamına gelmez.

Sadece anahtarın henüz tamamlanmadığını gösterir.

Kova ve Yükselen Kova için Gökyüzü Mesajı: Sen değiştikçe seninle aynı şekilde devam etmek isteyen insanlar rahatsız olabilir. Bu, yanlış yolda olduğun anlamına gelmez.

Kova, önümüzdeki yıllarda hayatının en büyük kişisel dönüşümlerinden birini yaşayacaksın.

Eski kimliğin.

Eski ilişkilerin.

Eski korkuların.

Eski hedeflerin.

Hepsi zaman içerisinde değişebilir.

Bu hafta özellikle ilişkiler sana ayna tutuyor.

Bekâr Kova, seni çok isteyen insanla seni gerçekten anlayan insanın aynı kişi olup olmadığına bak.

İlişkisi olan Kova, özgürlüğünü korurken sevgiyi belirsizlikte bırakma.

Evli Kova, eşini yenmeye çalışma. Aynı hayatın içerisindeyseniz birinizin kaybetmesi diğerinin gerçek zaferi değildir.

Evlilik düşünen Kova, yalnızca ne kadar sevildiğine değil, o insanın yanında ne kadar kendin olabildiğine bak.

Çalışan Kova, geçmişten gelen bir kariyer fırsatını hemen reddetme ama eski koşullarla da kabul etme.

Öğrenci Kova, büyük hedefin varsa onun gerektirdiği disiplini de kabul et. Hayal kurmak başlangıçtır, sistem kurmak ise sonucu getirir.

Ve Kova, bu haftanın sana bıraktığı en önemli cümle şu:

SENİ GERÇEKTEN SEVEN İNSAN SENİ KENDİNE BENZETMEYE ÇALIŞMAZ. SEN DEĞİŞİRKEN DE SENİNLE YÜRÜMENİN YOLUNU ARAR.

Bu hafta bir ilişki başlayabilir.

Bir ilişki büyük bir sınavdan geçebilir.

Bir evlilikte önemli bir karar alınabilir.

Geçmişten bir iş teklifi geri gelebilir.

Yurt dışı veya eğitim konusunda yeni bir kapı açılabilir.

Çocuğunuzla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

Kariyerinizde eski bir hedef yeniden önünüze gelebilir.

Fakat bütün bunlardan daha önemlisi artık ilişkilerde eski Kova olmadığınızı fark edebilirsiniz.

Çünkü Kova ve Yükselen Kova için haftanın büyük sorusu artık şu değil:

BENİ KİM SEÇECEK?

Asıl soru şu:

BEN KENDİM OLDUĞUMDA KİM BENİMLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEK?

Astrodeha

Balık ve Yükselen Balık Parada Düğüm Çözülüyor, İş Hayatında Yeni Dönem Başlıyor: Geçmişten Gelen Bir Haber Bütün Planınızı Değiştirebilir

Balık ve Yükselen Balık Parada Düğüm Çözülüyor, İş Hayatında Yeni Dönem Başlıyor: Geçmişten Gelen Bir Haber Bütün Planınızı Değiştirebilir

Balık ve özellikle Yükselen Balıklar için 28 Eylül – 4 Ekim haftası hayatın çok somut taraflarıyla yüzleşme zamanı. Para, borçlar, iş, günlük düzen, sağlık, ev, aile, eğitim ve yurt dışı konuları aynı anda önem kazanırken bütün bunların arkasında uzun zamandır içinizde taşıdığınız fakat belki de kimseye anlatmadığınız duygular bulunuyor. Bu hafta gökyüzü size yalnızca “Ne istiyorsun?” diye sormuyor. Çok daha önemli bir soru soruyor: Bunun bedeli ne ve sen bu bedeli hâlâ ödemek istiyor musun?

Güneş Terazi burcunda Yükselen Balıkların 8. evinden ilerliyor. Ortak para, kredi, borç, vergi, sigorta, miras, eşin geliri, yatırımlar ve başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklar önem kazanıyor. Bir borcu kapatmak isteyebilir, kredi yapılandırmasını düşünebilir, eşinizle ortak bütçeyi konuşabilir, beklediğiniz bir ödemeyle ilgili gelişme yaşayabilir veya vergi ve sigorta konusunda düzenleme yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir yatırımınız varsa gerçek getirisini yeniden hesaplamak isteyebilirsiniz.

Fakat 8. ev yalnızca para değildir. Güvenmek ve paylaşmakla da ilgilidir. Bu nedenle ilişkilerde “Ben sana ne kadar güveniyorum?” sorusu ortaya çıkabilir. Maddi ve duygusal paylaşım arasındaki bağ daha görünür hale gelebilir. Çünkü bazen bir ilişkide para üzerinden yaşanan tartışmanın gerçek nedeni para değildir. Kimin daha fazla sorumluluk aldığı, kimin daha çok verdiği ve tarafların birbirlerine ne kadar güvendikleri asıl mesele olabilir.

Satürn ve yönetici gezegenlerinizden Neptün Koç burcunda Yükselen Balıkların 2. evinde ilerliyor. Bu sizin için son derece önemli bir süreç. Para kazanma biçiminiz, harcamalarınız ve kendi değerinize bakışınız yeniden yapılanıyor. Satürn sizden bütçe isterken Neptün belirsiz olan alanları gösteriyor. Dolayısıyla para konusunda artık “Bir şekilde olur” yaklaşımı yeterli olmayabilir. Ne kadar kazanıyorsunuz, ne kadar harcıyorsunuz, sabit gideriniz ne, borçlarınız ne kadar, gerçekten kâr ediyor musunuz ve başkalarına ne kadar maddi destek veriyorsunuz? Bunları net biçimde görmeniz gerekiyor.

Özellikle kendi işini yapan Balıklar açısından gelir ile ciroyu birbirine karıştırmamak önemli. Para geliyor olabilir fakat giderler de aynı hızla büyüyorsa gerçek kazancınız düşündüğünüz kadar yüksek olmayabilir. Bu dönem finansal sisin dağılması gerekiyor. Balık’ın sezgisi güçlüdür fakat banka hesabı sezgiyle değil, rakamlarla yönetilir.

Satürn ve Neptün 2. evinizde ilerlerken yalnızca maddi düzeniniz değil, özdeğeriniz de değişiyor. Bir işte gereğinden düşük ücretle çalışıyor, insanlara sürekli ücretsiz destek veriyor veya bir ilişkide maddi ve duygusal olarak sürekli veren taraf oluyor olabilirsiniz. Bütün bunları iyi niyet adına yapabilirsiniz fakat bu dönem size iyi niyet ile kendinizi tüketmek arasındaki farkı öğretebilir. Emeğinizin karşılığını istemekten utanmayın. Para istemek sizi kötü insan yapmaz. Sınır koymak sizi bencil yapmaz. Kendi güvenliğinizi düşünmek sevgisiz olduğunuz anlamına gelmez.

4 Ekim civarında Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık Yükselen Balıkların 8. ve 2. ev para aksını güçlü biçimde çalıştırıyor. Sizin paranız ve ortak para, geliriniz ve borçlarınız, kazandığınız ve ödediğiniz, sahip olduklarınız ve başkalarına karşı yükümlülükleriniz arasındaki denge görünür olabilir. Bir ödeme tarihi gelebilir, bütçeyi yeniden düzenlemeniz gerekebilir, bir kredi veya yatırımın koşullarını değerlendirebilir ya da eşinizle ortak para konusunda ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Buradaki mesaj korkmak değil, gerçeği görmek. Çünkü bilmediğiniz rakam sizi korkutabilir ama rakamı gördüğünüz anda çözüm üretmeye başlayabilirsiniz.

Mars’ın Aslan burcuna geçmesiyle Yükselen Balıkların 6. evi hareketleniyor ve Jüpiter de burada ilerliyor. İş hayatınız hızlanabilir. Yeni görevler gelebilir, müşteri sayısı artabilir, bir projede daha fazla sorumluluk alabilir veya çalışma ortamınızda önemli değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. İş arayan Balıklar daha fazla görüşmeye gidebilir. Kendi işini yapan Balıkların iş hacmi artabilir.

Fakat burada önemli bir uyarı var. Jüpiter büyütür, Mars hızlandırır. Dolayısıyla yalnızca fırsatlarınız değil, iş yükünüz de büyüyebilir. Her gelen işi kabul etmeyin. Takviminize, enerjinize ve o işin size gerçekten ne kazandırdığına bakın. Bir iş size para kazandırırken hayatınızın tamamını tüketiyorsa gerçek maliyetini de hesaplamanız gerekir.

Çalışan Balıklar iş yerinde daha görünür hale gelebilir. Sizden hızlı sonuç beklenebilir. Bir yöneticiniz yeni sorumluluk verebilir. Çalışma arkadaşlarıyla rekabet artabilir veya bir ekip içerisinde liderlik yapmanız gerekebilir. Fakat Mars 6. evdeyken küçük meseleler yüzünden iş arkadaşlarıyla tartışmamaya dikkat edin. Bir insanın görevini düzgün yapmaması sizi gereğinden fazla öfkelendirebilir. Her şeyi kendiniz düzeltmeye çalışmayın. Görev dağılımı yapın, sınır koyun ve gerektiğinde hayır demeyi bilin.

Kendi işini yapan Balıklar açısından da çok önemli bir soru ortaya çıkıyor: İşiniz büyürse sisteminiz bu büyümeyi kaldırabilecek mi? Daha fazla müşteri almak kolay olabilir fakat o müşterilere aynı kalitede hizmet verebilecek misiniz? Muhasebe düzeniniz, takviminiz ve çalışma sisteminiz hazır mı? Jüpiter size büyüme fırsatı verirken Mars hemen harekete geçmek isteyebilir. Siz önce sistemi kurun, sonra büyütün.

Mars ve Jüpiter’in 6. evinizdeki hareketi sağlık ve günlük yaşam alışkanlıklarını da gündeme getiriyor. Daha fazla hareket etmek, spora başlamak, beslenme düzeninizi değiştirmek veya günlük rutininizi yeniden oluşturmak isteyebilirsiniz. Fakat çok hızlı başlayıp bedeninizi gereğinden fazla zorlamayın. Özellikle çalışma temposu yükseldiğinde dinlenmeyi programın dışına atmayın. Astrolojik göstergeler tıbbi teşhis değildir. Yeni, devam eden veya sizi endişelendiren sağlık şikâyetlerinde sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.

Plüton Kova burcunda Yükselen Balıkların 12. evinde ilerliyor. Bu hayatınızın perde arkasındaki en büyük dönüşümlerden birini başlatıyor. Geçmiş, bilinçaltı, korkular, kapanmamış hikâyeler ve kendinizi sabote ettiğiniz alışkanlıklar yıllar içerisinde çok daha görünür hale gelebilir. Dışarıdaki hayatınızı değiştirmeden önce içerideki bazı kalıpları bırakmanız gerekebilir. Sürekli aynı tip insanları hayatınıza alıyorsanız bunun nedenini sorgulayabilirsiniz. Sürekli başkalarını kurtarmaya çalışıyorsanız bunun altında ne olduğunu fark edebilirsiniz. Herkesin acısını kendi acınız gibi taşıyorsanız artık sınır koymayı öğrenebilirsiniz.

Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık 3 Ekim civarında Yükselen Balıkların 6. ve 12. ev aksını güçlü biçimde harekete geçiriyor. İş ortamında perde arkasında kalan meseleler görünür olabilir. Bir iş arkadaşının gerçek fikrini öğrenebilir, uzun zamandır sizi rahatsız eden çalışma düzenine karşı çıkabilir veya biriken öfkenizin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Fakat hemen herkesin size karşı olduğunu düşünmeyin. Kanıt ile şüpheyi birbirinden ayırın. Özellikle öfkeyle istifa etmek, sert bir mesaj göndermek veya köprüleri bir anda yakmak yerine önce durumun tamamını görün. Bu haftanın önemli kurallarından biri ilk tepkinizi son kararınız yapmamak.

Aşk hayatında ise Merkür Akrep burcuna geçerek 9. evinizi hareketlendiriyor ve Venüs de aynı alanda retroya dönüyor. Uzak mesafeler, başka şehirler, başka ülkeler, eğitim ve seyahatler aşk hayatınızla kesişebilir. Bekâr Balıklar başka şehirden veya başka ülkeden biriyle tanışabilir. Bir eğitim sırasında biri dikkatinizi çekebilir. Yabancı kültürden bir insanla bağlantı kurulabilir. İnternet üzerinden başlayan bir iletişim mesafe temasını taşıyabilir.

Fakat Venüs retrosu geçmişi de gündeme getiriyor. Daha önce uzak mesafe nedeniyle yarım kalmış bir ilişki yeniden önünüze gelebilir. Başka şehir veya ülkede yaşayan eski sevgilinizden haber alabilir, bir seyahat sırasında geçmişte tanıdığınız biriyle karşılaşabilir veya yıllar önce yarım bıraktığınız bir hikâyeyi yeniden düşünebilirsiniz. Ancak geri gelen her hikâye devam etmek için geri gelmez. Bazıları yalnızca kapanmak için geri gelir.

Bekâr Balıklar için bu hafta aşkta en önemli kelime gerçeklik. Bir insanın anlattığı hikâyeye değil, hayatında size gerçekten yer açıp açmadığına bakın. Özellikle uzak mesafeli veya internet üzerinden başlayan ilişkilerde sözlerin davranışlarla desteklenmesi önemli. “Bir gün görüşeceğiz, bir gün aynı şehirde olacağız, bir gün her şey değişecek” demek kolay. Peki plan nerede? Tarih nerede? Gerçek adım nerede? Balık büyük aşka inanabilir fakat büyük aşk da gerçek hayatta bir yere basmak zorunda.

İlişkisi olan Balıklar partnerleriyle seyahat, eğitim, başka şehirde yaşamak veya geleceğe ilişkin farklı bir plan konuşabilir. Geçmişte çözülemeyen bir fikir ayrılığı yeniden gündeme gelebilir. İkinizin dünya görüşü farklı olabilir. Fakat farklı düşünmek ilişkinin bitmesi gerektiği anlamına gelmez. Önemli olan bu farklılıkların içerisinde ortak bir hayat kurup kuramadığınızdır.

Evli Balıklar için ortak para bu haftanın önemli başlıklarından biri. Kredi, borç, ev masrafları, yatırım, sigorta veya ailelere yapılan maddi destekler konuşulabilir. Bir tarafın maddi yükü diğerinden çok fazlaysa kırgınlık ortaya çıkabilir. Parayı konuşmaktan kaçmayın. Para konuşmak romantizmi öldürmez. Belirsizlik bazen ilişkiyi paradan çok daha fazla yorar.

Eğitim açısından 9. evinizdeki Merkür akademik çalışmalar, yabancı dil, yayıncılık ve yurt dışı planlarında zihinsel hareketlilik getiriyor. Daha önce düşündüğünüz bir eğitime yeniden dönebilir, yarım bıraktığınız bir programa devam etmek isteyebilir, eski bir öğretmen veya akademik bağlantıyla yeniden görüşebilirsiniz. Yurt dışı planınızı yeniden değerlendirebilirsiniz. Venüs retrosu nedeniyle eski bir ülke, okul veya proje tekrar gündeme gelebilir. Ancak karar vermeden önce koşulların bugünkü halini inceleyin. Geçmişte doğru olan seçenek bugün aynı derecede doğru olmayabilir.

Uranüs İkizler burcunda 4. evinizden ilerlediği için ev ve aile düzeniniz önümüzdeki yıllarda alışılmışın dışında değişebilir. Taşınabilir, başka şehirde yaşamaya karar verebilir, evden çalışmaya başlayabilir veya evinizde teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. Aile yapısında beklenmedik değişiklikler de yaşanabilir. Bir süredir kendinizi ait hissetmediğiniz bir yerde yaşıyorsanız değişim arzunuz güçlenebilir. Uranüs size “Ev neresi?” sorusunu yeniden sordurabilir. Cevabınız artık yalnızca doğduğunuz veya yıllardır yaşadığınız yer olmayabilir. Bazen ev, kendiniz olabildiğiniz yerdir.

Saç kesimi, güzellik ve estetik açısından Venüs retrosunun başladığı haftada geçmişte kullandığınız bir saç modeli veya renk yeniden hoşunuza gidebilir. Eski fotoğraflara bakıp geçmişteki bir görüntünüze dönmek isteyebilirsiniz. Bakım yaptırmak, mevcut görüntüyü toparlamak veya daha önce memnun kaldığınız bir stile dönmek düşünülebilir. Ancak geri dönüşü zor ve çok radikal estetik değişikliklerde acele etmemek daha temkinli olabilir. Özellikle iş stresi veya ilişki problemi sonrasında görünüşünüzü bir anda tamamen değiştirmek istiyorsanız birkaç gün bekleyin ve duygunuz değiştiğinde isteğinizin de değişip değişmediğine bakın.

2 Ekim civarında Merkür’ün Mars ve Plüton ile sert bağlantıları eğitim, seyahat, iş düzeni ve perde arkasındaki meseleleri birbirine bağlayabilir. Bir haber sizi öfkelendirebilir, bir belgeyle ilgili problem çıkabilir, bir iş arkadaşınızın söylediği şeyi yanlış anlayabilir veya yolculuk planında değişiklik yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. Önce bilgiyi doğrulayın.

3 Ekim’de Venüs 9. evinizde retroya dönerken geçmişten bir aşk, eski bir eğitim, yarım kalan bir yurt dışı planı, daha önce gitmek istediğiniz bir ülke veya eski bir akademik proje yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda Mars–Plüton karşıtlığı 6. ve 12. ev hattınızı çalıştırdığı için çalışmak ile dinlenmek arasındaki dengeyi korumanız gerekiyor. Perde arkasında biriken öfkeyi büyütmeyin.

4 Ekim’de Güneş–Satürn karşıtlığı doğrudan para aksınızı çalıştırıyor. Bir finansal gerçekle yüzleşebilirsiniz. Fakat bunu mutlaka kötü bir gelişme olarak okumayın. Bazen bir rakamı görmek insanı korkutur ama o rakamı gördüğünüz anda çözüm üretmeye de başlayabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık için bu haftanın gökyüzü mesajı çok açık: Herkesi kurtarmaya çalışırken kendinizi borçlu, yorgun ve yarım bırakmayın. Sizin de ilgilenmeniz gereken kendi hayatınız var.

Balık, insanların söylemediklerini bile hissedebilirsiniz. Birinin üzgün olduğunu anlayabilir, size ihtiyacı olduğunu hissedebilir ve çoğu zaman yardım etmek isteyebilirsiniz. Fakat bir insanı sevmek onun bütün yükünü taşımak değildir.

Bekâr Balık, sizi özlediğini söyleyen insanın hayatında size gerçekten yer açıp açmadığına bakın. İlişkisi olan Balık, sevdiğiniz insanın hayallerine destek olun ama kendi geleceğinizi unutmayın. Evli Balık, para ve sorumlulukları açıkça konuşun. Sessiz fedakârlık zaman içerisinde görünmeyen kırgınlıklara dönüşebilir. Çalışan Balık, herkesin işini yaparak değerli olmak zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz olmayan yükleri üstlenmek başarı değildir. Kendi işini yapan Balık, iş büyürken sistemi de büyütün. Daha fazla çalışmak her zaman daha fazla kazanmak anlamına gelmez. Öğrenci Balık, geçmişte yarım bıraktığınız bir eğitim veya yurt dışı hayali yeniden önünüze gelirse bu kez bugünkü şartlarla değerlendirin. Para konusunda başkalarına destek olurken kendi güvenliğinizi yok etmeyin. Sağlık konusunda bedeninizin sesini sürekli ertelemeyin. Dinlenmek zaman kaybetmek değildir.

Ve Balık, bu haftanın size bıraktığı en önemli cümle şu: Sizin iyi kalbiniz herkesin sınırsızca kullanabileceği bir kaynak değil.

Bu hafta bir borç meselesi gündeme gelebilir, iş hayatınız hızlanabilir, yeni bir görev veya müşteri gelebilir, geçmişten bir aşk yeniden haber gönderebilir, yarım kalmış bir eğitim veya yurt dışı planı tekrar önünüze çıkabilir, ev düzeninizle ilgili beklenmedik bir fikir doğabilir veya bir insanın gerçek niyetini daha açık görebilirsiniz. Fakat bütün bunların içerisinde asıl değişim sınırlarınızda gerçekleşebilir.

Çünkü Balık ve Yükselen Balık için haftanın büyük sorusu artık “Kimin bana ihtiyacı var?” değil.

Asıl soru şu:

BENİM HAYATIMIN BENDEN NEYE İHTİYACI VAR?

Astrodeha

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam