Sevgili İkizler, zihnindeki dağınıklığı bugün biraz daha toparlayabilirsin; Ay'ın hâlâ Balık'ta olması bu toparlanmayı destekliyor. Dünden farklı olarak bugün odaklanman daha kolay olacak.

Maddi olarak bugün dün ertelediğin bir anlaşmayı imzalamak için uygun bir gün; detayları netleştirdiysen ilerleyebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, bugün partneriyle aralarındaki sezgisel bağın hâlâ güçlü olduğunu hissedebilir. Bekar İkizler ise dün kurduğu bir sohbeti bugün daha ileri taşımak isteyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…