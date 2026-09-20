Sevgili İkizler, gündüz durgun geçen bir konu, Ay'ın Kova'ya geçişiyle birlikte akşama doğru birden hareketlenip hız kazanabilir; bu ani canlanma tam senin dalga boyunda olduğu için değerlendirmesi kolay olacak.

Maddi olarak uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün vermen kolaylaşabilir; Ay'ın burç değiştirmesiyle gelen tazelik kafanı netleştirecek ve gündüz karmaşık görünen bir tablo günün ilerleyen saatlerinde çok daha anlaşılır hâle gelecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan İkizler, günlerdir konuşulup hayata geçirilemeyen bir planı bugün birlikte gerçekleştirebilir; bu ani gelişme ikinizi de heyecanlandıracak. Bekar İkizler ise kendisi kadar meraklı ve konuşkan biriyle tanışıp saatlerce süren bir sohbete dalabilir, zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…