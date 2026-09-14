Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sizi her zamankinden daha derin konuşmalara çekiyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın gerçek niyetini sezgisel olarak fark edebilir, buna göre temkinli davranabilirsiniz.

Para konusunda bir anlaşmanın küçük yazılmış ayrıntısını atlamayın; bugün detaylar her zamankinden önemli.

Aşk tarafında, ilişkisi olan İkizler partnerinin söylemediği bir şeyi hissedebilir; doğrudan sormak spekülasyon yapmaktan çok daha sağlıklı olacak. Bekar İkizler ise kurduğu bir sohbetin beklenenden çok daha yoğun bir bağa dönüştüğünü fark edebilir, yüzeyde kalma alışkanlığınızı bir kenara bırakmayı deneyin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…