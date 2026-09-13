Sevgili İkizler, Güneş-Mars uyumu bugün ertelediğin bir işi bitirmen için sana ekstra bir enerji veriyor. Sabah saatlerini değerlendirirsen günün geri kalanı çok daha rahat geçer.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi, küçük ama gözden kaçan bir gideri fark etmene yol açabilir. Abonelik ya da düzenli bir ödemeyi bugün gözden geçirmen işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, Ay-Venüs kavuşması partnerinin senden beklediği şeyin söz değil zaman olduğunu hatırlatıyor. Bekar bir İkizler burcuysan, günlük rutininde sık karşılaştığın biri bugün farklı bir anlam kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…