Sevgili İkizler, bugün gündemin oldukça hareketli olabilir; birden fazla kişiyle aynı anda ilgilenmen gerekebilir. Önceliklerini net belirlemen, günü daha rahat atlatmanı sağlar. İş tarafında kısa ama önemli bir haber alabilirsin, dikkatli dinlemen fayda sağlar.

Parasal olarak küçük bir fırsatı değerlendirmek isteyebilirsin; detayları atlamadan ilerle. Aşk tarafında ise karşındaki senden biraz daha netlik bekliyor olabilir; net konuşman ilişkinin havasını rahatlatır. Bekarsan, tesadüfen karşılaştığın biriyle sohbetin akışı seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…