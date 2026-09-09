Sevgili İkizler, Uranüs bugün burcunda retroya dönüyor ve son dönemde aldığın bazı kararları tekrar düşünmene neden olabilir. Sen yeni bir fikir duyduğunda hemen başka ihtimalleri de görmeye başlarsın; bugün ise mesele yeni bir şey bulmaktan çok, başladığın şeylerden hangisinin hala sana uyduğunu anlamak. Yakın zamanda kabul ettiğin bir görev, değiştirdiğin program ya da verdiğin bir söz gözünde eskisi kadar mantıklı görünmüyorsa bunu kabul et. Fikrini değiştirmek her zaman kararsızlık değildir.

Maddi tarafta gün içinde önüne gelen cazip bir fırsata hemen atlama. Özellikle internetten gördüğün bir kampanya ilk bakışta çok avantajlı görünebilir ama almaya zaten niyetin olmayan bir şeye indirim var diye para vermenin pek anlamı yok. Sepete ekle, biraz beklet; akşam hala istiyorsan tekrar bakarsın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün uzun zamandır birlikte yapamadığınız eğlenceli bir plan tekrar gündeme gelebilir. Merkür’ün Terazi’ye geçmesi aranızdaki iletişimi canlandırırken biraz da keyfinize bakmak isteyebilirsiniz. Bir süredir biriyle konuşuyorsan mesajlar da sıklaşabilir. Sen sohbeti çevirmekte iyisin ama bütün işi üstlenme; biraz da onun sana ne soracağını, ne kadar tanımak istediğini gör. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…