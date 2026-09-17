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İkizler Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün yöneticiniz olarak Satürn'e karşıt açı yapması sizi doğrudan etkiliyor; iş yerinde söyleyeceğiniz her söz normalden fazla ağırlık taşıyacak. Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp ciddi bir tavırla konuşmanız bugün daha çok işinize yarayacak.

Bir sözleşmenin ince ayrıntılarını bugün her zamankinden dikkatli okumalısınız; küçük bir madde büyük bir farka yol açabilir. Akşama doğru Yay'daki İlk Dördün, aylardır düşündüğünüz bir yatırım kararını artık ertelemeden vermenizi isteyecek.

Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp partnerinizle bugün gerçekten önemli bir konuyu masaya yatırmanız gerekebilir; bu ciddiyet ilişkinize beklenmedik bir olgunluk katacak. Tanıştığınız kişinin ağırbaşlı, ölçülü tavrı bekar İkizler'e ilk başta sıkıcı ya da uzak gelebilir; ama zamanla bu ciddiyetin ardındaki derinliği fark edip ilginizin arttığını hissedebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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