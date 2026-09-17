Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün yöneticiniz olarak Satürn'e karşıt açı yapması sizi doğrudan etkiliyor; iş yerinde söyleyeceğiniz her söz normalden fazla ağırlık taşıyacak. Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp ciddi bir tavırla konuşmanız bugün daha çok işinize yarayacak.

Bir sözleşmenin ince ayrıntılarını bugün her zamankinden dikkatli okumalısınız; küçük bir madde büyük bir farka yol açabilir. Akşama doğru Yay'daki İlk Dördün, aylardır düşündüğünüz bir yatırım kararını artık ertelemeden vermenizi isteyecek.

Şakacı üslubunuzu bir kenara bırakıp partnerinizle bugün gerçekten önemli bir konuyu masaya yatırmanız gerekebilir; bu ciddiyet ilişkinize beklenmedik bir olgunluk katacak. Tanıştığınız kişinin ağırbaşlı, ölçülü tavrı bekar İkizler'e ilk başta sıkıcı ya da uzak gelebilir; ama zamanla bu ciddiyetin ardındaki derinliği fark edip ilginizin arttığını hissedebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…