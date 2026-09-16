Sevgili İkizler, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi, ilişkinizdeki sohbetleri her zamankinden derinleştiriyor. İlişkisi olan İkizler, partneriyle güncel bir konudan başlayıp hayat, gelecek ya da inançlar üzerine uzun bir sohbete kayabilir; bu tür konuşmalar genelde sizi biraz zorlasa da bugün akışına bırakırsanız ilişkinizi güçlendirecek.

Bugün bekar İkizler için mesajlaşarak başlayan sıradan bir tanışma, beklenmedik şekilde derinleşebilir; karşınızdaki kişi şakacı üslubunuzun ardında ciddi bir merak olduğunu fark edip aynı ciddiyetle karşılık verebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…