Sevgili İkizler, Merkür Terazi’de ilerlerken ilişkin varsa şaka olsun diye söylediğin bir cümle karşındaki tarafından düşündüğünden daha ciddi algılanabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı da yanlış anlaşılmaya açık bir hava yaratıyor. Konuyu uzun uzun açıklamak yerine neyi kastettiğini tek bir örnekle açıkça göster; böylece konuşma başka yerlere dağılmadan mesele kapanabilir.

Bekarsan yeni tanıştığın biriyle birkaç ortak nokta bulmanız seni hızlıca heyecanlandırabilir. Aynı müziği dinlemeniz ya da benzer şeylere gülmeniz elbette güzel ama daha ilk sohbetten “Bu insan beni çok iyi anlıyor” sonucuna varmamalısın. Bu kez ortak yönleri saymak yerine konuşmadığınız konular çıktığında da iletişimin aynı rahatlıkta devam edip etmediğini gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…