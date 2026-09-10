Sevgili İkizler, bugün konuşkanlığın ilişkinde fazlasıyla işine yarayabilir; ama bazen sadece dinlemek de en az konuşmak kadar değerli. Karşındaki bir konuda fikrini değiştirmiş olabilir, bunu ona sorup netleştirmen aranızdaki karışıklığı önler. Farklı konulara atlamak yerine bugün tek bir meseleye odaklanman ilişkine iyi gelir.

Bekarsan, sosyal bir ortamda tanıştığın biriyle kurduğun sohbet beklediğinden uzun sürebilir. Zihnini meşgul eden biriyle karşılaşman seni şaşırtabilir; ama ilk mesajdan sonra hemen kaybolma, merakını biraz daha açık göster. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…