Sevgili İkizler, sevgilinden beklediğin ilgiyi göremediğinde bunu ilişkinizin tamamına bağlamaya yatkın olabilirsin. Ay-Satürn karesi araya iş, aile ya da başka bir sorumluluk sokabilir; iptal edilen bir buluşmayı “beni önemsemiyor” noktasına taşıma. İkinize de uyan başka bir zaman belirleyin ve konuyu gereğinden fazla büyütmeyin.

Bekarsan konuşurken kendini kasmadığın biriyle aranda güzel bir iletişim başlayabilir. Bu tanışıklığa hemen bir isim koymaya çalışma; bir sonraki konuşmayı bu kez sen başlatmak yerine biraz geri çekil. O da seni merak ediyorsa konuşmak için kendi isteğiyle bir yol bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…