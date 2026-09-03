Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında ne istediğini anlaman kolaylaşabilir. İlişkin varsa, son günlerde kafana takılan bir meseleyi partnerine doğrudan sorabilirsin. Cevabını tahmin etmeye çalışmak yerine kendisinden duyman gereksiz kuruntuları azaltabilir.

Bekarsan, birkaç kişiyle konuşuyor olsan bile içlerinden birinin mesajını daha fazla beklediğini fark edebilirsin. Sohbet hoşuna gidiyorsa hemen ilişkinin adını koymaya çalışmadan onu tanımaya devam etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…