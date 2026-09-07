Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı partnerinle iletişiminde küçük kopukluklar yaratabilir. Sevdiğin kişi önemli bir şey anlatırken başka bir işle ilgileniyorsan yarım yamalak cevap vermek yerine konuşmaya gerçekten zaman ayır; aksi hâlde basit bir mesele gereksiz yere büyüyebilir.

Bekarsan Merkür-Plüton uyumu yüzeysel bir flörtten çok seni zihinsel olarak yakalayan birine yönelmene neden olabilir. Ortak bir müzik, dizi, kitap ya da merak üzerinden başlayan sohbet kısa sürede daha kişisel konulara geçebilir ve karşındaki kişinin farklı bir yönünü keşfedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…