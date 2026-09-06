Sevgili İkizler, Ay ile Merkür arasındaki uyum bugün partnerinle konuşmayı kolaylaştırıyor. Aklına takılan bir şeyi lafı dolandırmadan sorduğunda sandığından çok daha basit bir açıklaması olduğunu öğrenebilir ve günlerce düşüneceğin bir meseleyi birkaç dakikada kapatabilirsin.

Bekarsan telefonun bugün biraz daha hareketli olabilir. Mesajlaştığın biri sohbet sırasında senden hoşlandığını belli edecek kadar açık konuşabilir ve aranızdaki belirsizlik bir anda ortadan kalkabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…