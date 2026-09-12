Sevgili İkizler, burcundaki Uranüs'ün retro hareketi seni geçmiş bir ilişkiyi ya da tanışmayı yeniden değerlendirmeye itiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, bugün partnerinle 'biz nereye gidiyoruz' sorusunu es geçmemelisin. Terazi Ay'ının hafif havası bu konuşmayı ağırlaştırmadan yapmana izin veriyor.

Bekar bir İkizler burcuysan, sosyal ortamda tanıştığın biriyle akıp giden bir sohbet seni şaşırtabilir. Fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi, bu kişiye dair aceleci bir sonuca varmamanı söylüyor. Önce arkadaş kal, gerisi kendi hızında gelişsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…