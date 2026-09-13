Sevgili İkizler, bugünkü Ay-Venüs kavuşması günlük düzen evinde gerçekleşiyor, bu yüzden aşkı büyük bir anda değil, sıradan bir günün içinde bulman mümkün.

İlişkin varsa, birlikte yaptığınız basit bir iş, mutfakta geçirdiğiniz on dakika bile aranızdaki bağı tazeleyebilir. Büyük bir plan yapmana gerek yok, küçük bir dikkat bugün yeterli olacak.

Bekarsan, her gün karşılaştığın ama hiç ciddiye almadığın biriyle aranızdaki sohbet bugün beklenmedik bir yöne kayabilir. Bu değişimi kaçırmamak için bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…