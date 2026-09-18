Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni biraz zorlayabilir, senin doğan özgür ve hızlı, Oğlak'ın enerjisiyse yavaş ve disiplinli. Bugün bir işi tam bitirmeden diğerine atlamak yerine, tek bir konuya odaklanmayı denersen kendini şaşırtacak kadar verimli olabilirsin.

Dağınık para yönetimi bugün sana pahalıya patlayabilir. Birden fazla küçük harcama yerine, bütçeni bir kere oturup gözden geçirmen bugün için en akıllıca hareket.

Daha ciddi, daha kararlı bir tavır bekleyen taraf bugün partnerin olabilir; bu beklentiyi görmezden gelmek yerine karşılamaya çalışman ilişkisi olan İkizlere iyi gelecek. Hafif sohbetlerden sıkılmak ise bekar İkizleri bugün gerçekten konuşacak bir şeyi olan biriyle tanışma arayışına itebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…