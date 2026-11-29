Sevgili İkizler, kafanda dönen onlarca fikir bu hafta sonunda tek bir yöne akmaya başlıyor! Yönetici gezegenin Merkür, Cuma sabahı iletişim evindeki Jüpiter'le gergin bir açı yapıyor. Fazla söz verme, her şeye aynı anda yetişmeye çalışma eğilimin artabilir. Küçük bir hatırlatma: 'Hayır' demek de bir iletişim biçimi.

Pazar günü ise sevindirici bir gelişme var: Merkür ilişkiler evine, yani karşı burcun Yay'a geçiyor. Güneş de zaten orada olduğu için hayatındaki insanlarla konuşmaların, anlaşmaların ve iş birliklerinin önem kazandığı bir döneme giriyorsun. Ertelediğin bir görüşmeyi, bir ortaklık teklifini ya da önemli bir konuşmayı yeni haftaya planlayabilirsin.

Bekar İkizler için Perşembe günü, Ay'ın aşk evinden burcundaki Uranüs'le uyumlu açı yapması sayesinde sürpriz bir flört enerjisi taşıyor. Partnerli İkizler ise Cuma gecesi ev ile ilgili konularda ufak bir fikir ayrılığı yaşayabilir; esnek davranırsan konu kısa sürede tatlıya bağlanır. Hafta boyunca evini biraz değiştirmek, bir köşeyi yenilemek bile sana iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…