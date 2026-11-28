Sevgili İkizler, telefonun bugün biraz fazla çalabilir! Ay iletişim evinde, Aslan'da ilerlerken mesajlar, sesli notlar ve kısa buluşmalar günün ritmini belirliyor. Komşuyla bir sohbet, kardeşle yapılan bir kahve molası ya da yakın bir yere kısa bir kaçamak sana iyi gelecek. Kelimelerin bugün her zamankinden daha sıcak ve ikna edici.

Burcunda geri harekette olan Uranüs ise seni kendine dönüp bakmaya davet ediyor. Son haftalarda değiştirmek istediğin bir alışkanlık varsa bugün onu yeniden düşünmek için güzel bir an. Yönetici gezegenin Merkür'ün Akrep'te, iş ve sağlık evinde olması da detaylara odaklanmanı kolaylaştırıyor; yarının yapılacaklar listesini akşam üstü hazırlamak işini rahatlatır.

Güneş ilişki evinde olduğu için çevrendeki insanlar bugün senin için ayna gibi. Bekar İkizler, eğlenceli bir sohbet beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Partnerli İkizler, partnerine gün içinde gönderdiğin küçük ve tatlı bir mesaj aranızdaki bağı güçlendirecek. Gece geç saatlerde yorucu tartışmalara girmemek en iyisi; uykuna öncelik ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…