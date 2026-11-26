Sevgili İkizler, Ay bugün para evinde dolaşıyor ve gözünü bütçene, harcamalarına ve kendini değerli hissettiren şeylere çeviriyor. Ay sonu yaklaşırken hesaplarını gözden geçirmek, gereksiz bir aboneliği iptal etmek ya da küçük bir birikim hedefi koymak için güzel bir gün. Burcunda geri hareket eden Uranüs, son günlerde içinde yaşadığın ani değişim isteğini biraz daha sakin değerlendirmeni istiyor.

Mars'ın Başak burcuna geçişi ise ev ve aile evini harekete geçirdi. Evde bir düzenleme, temizlik ya da tadilat fikri öne çıkabilir. Enerjin yüksek ama aile içinde sabırlı bir dil kullanmak her şeyi kolaylaştırır. Bekarsan bugün seni maddi ve manevi olarak güvende hissettiren birine ilgi duyabilirsin. Partnerliysen ortak bir harcama planı konuşmak ikinizi de rahatlatır.

Önerim: Akşam kendine küçük ama anlamlı bir şey al ya da sevdiğin bir yemeği yap. Kendini değerli hissetmek, bugünün en iyi yatırımı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…