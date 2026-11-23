Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün spot ışığı tam üzerinde! Ay öğleden sonra burcuna geçiyor ve akşama doğru burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Son aylarda kendin için verdiğin emeğin karşılığını görebilir, aynaya baktığında yeni bir sen fark edebilirsin. Bugün kendini ifade etmekten çekinme; enerjin parlak ve bulaşıcı.

Dolunay, burcunda ilerleyen Uranüs'le de buluşuyor. Bu, imajında, saçında ya da hayata bakışında ani bir değişiklik yapma isteği getirebilir. İçinden gelen bu kıpırtıyı dinle ama büyük kararlarını birkaç gün demlendir. Güneş ilişkiler evinde olduğu için çevrendekiler de bu değişime meraklı olacak.

Bekar İkizler için bugün ilgi odağısın; bir bakış, bir gülümseme hoş bir başlangıca dönüşebilir. Partnerli İkizler ise partnerine kendi ihtiyaçlarını açıkça söyleyerek ilişkide daha dengeli bir alan yaratabilir. Akşam kendine küçük bir kutlama yapmayı hak ediyorsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…